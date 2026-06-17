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Yum Brands: Γιατί πουλά την Pizza Hut και ποντάρει σε Taco Bell και KFC

Η πώληση της Pizza Hut σηματοδοτεί τη νέα στρατηγική της Yum Brands, με επίκεντρο την ταχύτερη ανάπτυξη των Taco Bell και KFC

Business 17.06.2026, 14:50
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Yum Brands: Γιατί πουλά την Pizza Hut και ποντάρει σε Taco Bell και KFC
Επιμέλεια Νατάσα Σινιώρη

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Συνεχίζονται οι ανακατατάξεις στον παγκόσμιο κλάδο της εστίασης, καθώς οι κορυφαίοι όμιλοι αναπροσαρμόζουν το χαρτοφυλάκιό τους, επιλέγοντας να επενδύσουν στις μάρκες που θεωρούν ότι μπορούν να προσφέρουν τη μεγαλύτερη ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η απόφαση της Yum Brands να αποχωριστεί την Pizza Hut, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο τόσο για την ίδια όσο και για την ιστορική αλυσίδα πίτσας.

H Yum Brands αποχωρίζεται την Pizza Hut για 1,5 δισ. δολάρια

Η Yum Brands ανακοίνωσε την πώληση της Pizza Hut στο επενδυτικό fund LongRange Capital έναντι περίπου 1,5 δισ. δολαρίων. Παράλληλα, η Yum China αποκτά τις δραστηριότητες της Pizza Hut στην ηπειρωτική Κίνα έναντι περίπου 1,2 δισ. δολαρίων.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Κρις Τέρνερ, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Οκτώβριο του 2025, υποστήριξε ότι η συναλλαγή θα επιτρέψει στην Pizza Hut να ακολουθήσει τη δική της αναπτυξιακή πορεία υπό νέα ιδιοκτησία, ενώ η Yum θα επικεντρώσει τους πόρους της στις υπόλοιπες βασικές της μάρκες.

Εστίαση σε Taco Bell και KFC

Σύμφωνα με τον Τέρνερ, η στρατηγική αυτή δίνει τη δυνατότητα στον όμιλο να αφιερώσει ακόμη περισσότερους πόρους στις μεγαλύτερες ευκαιρίες ανάπτυξης που διαθέτει σήμερα. Όπως εξήγησε στο CNBC, τόσο η Taco Bell όσο και η KFC διαθέτουν σημαντικά περιθώρια επέκτασης στις διεθνείς αγορές, γεγονός που μπορεί να ενισχύσει σημαντικά τα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου τα επόμενα χρόνια.

Ο ίδιος σημείωσε ότι στόχος της εταιρείας είναι να βελτιώσει περαιτέρω την αποδοτικότητα των καταστημάτων, να προσελκύσει τη νέα γενιά καταναλωτών και να αξιοποιήσει ακόμη περισσότερο το τεχνολογικό της οικοσύστημα, ώστε να επιταχύνει τους ρυθμούς ανάπτυξης.

Η δυναμική της Taco Bell

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην Taco Bell, την οποία χαρακτήρισε ως τον σημαντικότερο μοχλό ανάπτυξης της Yum Brands. Όπως ανέφερε, η αλυσίδα κατέγραψε αύξηση πωλήσεων στα ίδια καταστήματα κατά 18% σε ορίζοντα δύο ετών, επίδοση που ξεπερνά αισθητά τον μέσο όρο της παγκόσμιας αγοράς εστίασης.

Ο Τέρνερ εκτιμά ότι η διεθνής παρουσία της αλυσίδας βρίσκεται ακόμη στα πρώτα στάδια. Σήμερα λειτουργούν περίπου 1.200 καταστήματα Taco Bell εκτός Ηνωμένων Πολιτειών, όμως ο ίδιος θεωρεί ότι στο μέλλον ο αριθμός αυτός μπορεί να αυξηθεί σε πολλές χιλιάδες σημεία παγκοσμίως.

Η KFC παραμένει παγκόσμια δύναμη

Παράλληλα, η KFC εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους πυλώνες του ομίλου. Με περίπου 34.000 εστιατόρια σε όλο τον κόσμο, η αλυσίδα διατηρεί έντονη δυναμική στις διεθνείς αγορές και συνεχίζει να επεκτείνει το δίκτυό της με νέα καταστήματα.

Η διοίκηση της Yum Brands εκτιμά ότι η μεγαλύτερη συγκέντρωση πόρων στις Taco Bell και KFC θα επιτρέψει στην εταιρεία να αξιοποιήσει πλήρως τις προοπτικές των δύο σημάτων, ενώ η Pizza Hut θα αποκτήσει μεγαλύτερη ευελιξία για να υλοποιήσει τη δική της στρατηγική ανάπτυξης υπό τη νέα της ιδιοκτησία.

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