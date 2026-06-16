Pizza Hut: Η Yum Brands πουλά την ιστορική αλυσίδα πίτσας έναντι 2,7 δισ. δολαρίων

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Ύστερα από χρόνια πιέσεων και απώλειας εδάφους απέναντι στον ανταγωνισμό, η Pizza Hut αλλάζει χέρια. Η Yum Brands ανακοίνωσε την πώληση της εμβληματικής αλυσίδας πίτσας σε μια συμφωνία συνολικής αξίας 2,7 δισ. δολαρίων, σηματοδοτώντας μία από τις σημαντικότερες ανακατατάξεις στον παγκόσμιο κλάδο της οργανωμένης εστίασης.

Όπως εξηγεί το CNBC, η συναλλαγή χωρίζεται σε δύο μέρη. Η επενδυτική εταιρεία LongRange Capital θα αποκτήσει τις δραστηριότητες της Pizza Hut εκτός ηπειρωτικής Κίνας έναντι περίπου 1,5 δισ. δολαρίων, ενώ η Yum China θα εξαγοράσει το κινεζικό δίκτυο της αλυσίδας καταβάλλοντας περίπου 1,2 δισ. δολάρια.

Η στρατηγική απόφαση της Yum για την Pizza Hut

Η διοίκηση της Yum είχε προαναγγείλει από τον περασμένο Νοέμβριο ότι εξέταζε εναλλακτικές στρατηγικές για το μέλλον της Pizza Hut. Όπως ανέφερε η εταιρεία, το διοικητικό συμβούλιο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η πώληση αποτελεί την καλύτερη επιλογή για τη μεγιστοποίηση της αξίας για τους μετόχους, ενώ παράλληλα επιτρέπει στην αλυσίδα να λειτουργήσει υπό ένα ιδιοκτησιακό μοντέλο πιο προσαρμοσμένο στις ανάγκες των επιμέρους αγορών της.

Η ανακοίνωση έγινε δεκτή θετικά από τους επενδυτές, με τη μετοχή της Yum Brands να ενισχύεται κατά σχεδόν 2% στις πρωινές συναλλαγές της Τρίτης.

Οι δυσκολίες που οδήγησαν στην πώληση

Τα τελευταία χρόνια η Pizza Hut δυσκολεύτηκε να ακολουθήσει τις εξελίξεις της αγοράς. Η μετάβαση από τα παραδοσιακά εστιατόρια με τραπεζοκαθίσματα και salad bars σε ένα μοντέλο που δίνει έμφαση στο delivery και το take away πραγματοποιήθηκε με αργούς ρυθμούς.

Την ίδια στιγμή, η Domino’s Pizza ενίσχυε σταθερά τη θέση της, αποσπώντας σημαντικά μερίδια αγοράς. Επιπλέον, η άνοδος πλατφορμών διανομής όπως οι εφαρμογές delivery περιόρισε περαιτέρω τις πωλήσεις της αλυσίδας, επιβαρύνοντας τις επιδόσεις της και κατ’ επέκταση τα οικονομικά αποτελέσματα της Yum.

Τα οικονομικά δεδομένα της συμφωνίας

Η Yum Brands εκτιμά ότι θα εισπράξει καθαρά περίπου 2,3 δισ. δολάρια μετά από φόρους, προσαρμογές και λοιπές χρεώσεις. Στο ποσό αυτό δεν περιλαμβάνεται πιθανή πρόσθετη καταβολή έως 75 εκατ. δολαρίων από τη LongRange έως το 2030.

Παράλληλα, η εταιρεία αναμένει εφάπαξ δαπάνες περίπου 85 εκατ. δολαρίων κατά τη διάρκεια του υπόλοιπου 2026, οι οποίες σχετίζονται με την ολοκλήρωση των συναλλαγών. Οι συμφωνίες αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στο τρίτο τρίμηνο του έτους, υπό την προϋπόθεση λήψης των απαραίτητων εγκρίσεων από τις ρυθμιστικές αρχές.

Από το Κάνσας στην παγκόσμια κυριαρχία

Η Pizza Hut ιδρύθηκε το 1958 στη Γουίτσιτα του Κάνσας από τους αδελφούς Νταν και Φρανκ Κάρνεϊ. Μέσα σε λίγα χρόνια εξελίχθηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα franchise εστίασης παγκοσμίως, ενώ το 1971 είχε ήδη αναδειχθεί στη μεγαλύτερη αλυσίδα πίτσας στον κόσμο.

Το 1977 εξαγοράστηκε από την PepsiCo, η οποία στη συνέχεια απέκτησε και τις Taco Bell και KFC. Το 1997 ο όμιλος εστίασης αποσχίστηκε από την Pepsi και μετεξελίχθηκε στη σημερινή Yum Brands.

Στο τέλος του 2025, η Pizza Hut διέθετε σχεδόν 20.000 καταστήματα σε 108 χώρες και περιοχές, καταγράφοντας ετήσιες πωλήσεις ύψους 12,8 δισ. δολαρίων. Η μεγαλύτερη αγορά της παραμένουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 40% των συνολικών πωλήσεων του δικτύου, ενώ ακολουθεί η Κίνα με περίπου 20%.

Με την ολοκλήρωση της συμφωνίας, διακόπτεται και η πολυετής συνύπαρξη της Pizza Hut με τις Taco Bell και KFC κάτω από την ομπρέλα της Yum, κλείνοντας ένα κεφάλαιο που διήρκεσε σχεδόν μισό αιώνα.

Η επιστροφή στην ελληνική αγορά

Την ώρα που η Pizza Hut αλλάζει ιδιοκτησιακό καθεστώς σε παγκόσμιο επίπεδο, το brand επιχειρεί παράλληλα να ανακτήσει τη δυναμική του στην Ελλάδα. Μετά από πέντε χρόνια απουσίας από την εγχώρια αγορά, η αλυσίδα έχει ξεκινήσει την επιστροφή της με νέα καταστήματα στην Αθήνα, σηματοδοτώντας μια νέα προσπάθεια ανάπτυξης σε μία αγορά όπου διατηρεί ισχυρή αναγνωρισιμότητα.

Η Pizza Hut είχε αποχωρήσει από την Ελλάδα τον Ιούλιο του 2020, όταν η πανδημία και τα παρατεταμένα lockdown οδήγησαν στο κλείσιμο και των 16 καταστημάτων που λειτουργούσαν τότε στη χώρα.

Ωστόσο, η ιστορία της στην ελληνική αγορά ξεκινά από το 1989 με το πρώτο κατάστημα στο Κεφαλάρι, ενώ μέχρι το 2015 το δίκτυό της είχε επεκταθεί σε 35 σημεία πανελλαδικά.

Η σημερινή επιστροφή αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής επανατοποθέτησης του σήματος, την ώρα που η μητρική εταιρεία ολοκληρώνει τη μεγαλύτερη επιχειρηματική αλλαγή στην ιστορία της αλυσίδας.