Pizza Hut: Πιθανή πώληση από τη Yum! Brands σε επενδυτικό fund

Η Yum! Brands βρίσκεται σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις για την πώληση της Pizza Hut στη LongRange Capital, σε μια κίνηση που μπορεί να αναδιαμορφώσει τον κλάδο της παγκόσμιας εστίασης

Business 31.05.2026, 21:40
Μία από τις σημαντικότερες επιχειρηματικές κινήσεις στον παγκόσμιο κλάδο της εστίασης φαίνεται να βρίσκεται προ των πυλών. Η Pizza Hut, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες αλυσίδες πίτσας στον κόσμο, ενδέχεται σύντομα να αλλάξει χέρια, καθώς η μητρική της εταιρεία Yum! Brands βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για την πώλησή της. Αν ολοκληρωθεί η συμφωνία, θα πρόκειται για μια στρατηγική κίνηση με σημαντικές επιπτώσεις τόσο για τον όμιλο όσο και για την αγορά των franchise εστιατορίων διεθνώς.

Προχωρούν οι διαπραγματεύσεις της Pizza Hut με τη LongRange Capital

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Bloomberg, η Yum! Brands βρίσκεται σε αποκλειστικές συνομιλίες με την επενδυτική εταιρεία LongRange Capital για την πώληση της Pizza Hut.

Η LongRange φέρεται να εξασφάλισε προβάδισμα έναντι άλλων ενδιαφερόμενων επενδυτών, όπως η Sycamore Partners, υπογράφοντας συμφωνία αποκλειστικότητας με τη Yum.

Οι δύο πλευρές συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις με στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Ωστόσο, πηγές της αγοράς επισημαίνουν ότι δεν υπάρχει ακόμη καμία εγγύηση πως οι συζητήσεις θα καταλήξουν σε τελικό deal.

Η αναζήτηση νέας πορείας για την Pizza Hut

Η πιθανή πώληση έρχεται ως συνέχεια της στρατηγικής αξιολόγησης που ξεκίνησε η Yum! Brands το προηγούμενο έτος για το μέλλον της Pizza Hut.

Παρά τις πολυετείς προσπάθειες αναζωογόνησης της ανάπτυξης της αλυσίδας, η συμβολή της στα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου έχει περιοριστεί αισθητά.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η Pizza Hut αντιπροσώπευε περίπου το 12% των συνολικών εσόδων της Yum το 2025, όταν το αντίστοιχο ποσοστό το 2019 ξεπερνούσε το 18%.

Παράλληλα, τα ετήσια έσοδα της αλυσίδας παρέμειναν λίγο πάνω από το 1 δισ. δολάρια, ενώ τα συνολικά έσοδα της Yum αυξήθηκαν κατά περίπου 47%, φτάνοντας τα 8,2 δισ. δολάρια.

Ποια είναι η LongRange Capital

Η LongRange Capital ιδρύθηκε το 2019 από τον Bob Berlin, πρώην στέλεχος της επενδυτικής εταιρείας Baupost Group. Ο Berlin είχε συμμετάσχει στο παρελθόν και στην επένδυση της γνωστής αλυσίδας εστιατορίων Arby’s.

Σήμερα, η LongRange διαθέτει στο χαρτοφυλάκιό της την αλυσίδα γυμναστηρίων 24 Hour Fitness, καθώς και την Alpin Unlimited, επενδυτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα των χιονοδρομικών κέντρων και συμμετέχει στην περιοχή του αυστριακού θέρετρου KitzSki.

Έντονο ενδιαφέρον από τους επενδυτές

Το ενδιαφέρον για την Pizza Hut δεν περιορίζεται μόνο στη LongRange.

Σύμφωνα με πρόσφατες πληροφορίες, ενδιαφέρον είχαν εκδηλώσει επίσης η Sycamore Partners και η Apollo Global Management, γεγονός που αναδεικνύει την αξία του ιστορικού brand παρά τις προκλήσεις των τελευταίων ετών.

Η Yum! Brands, η οποία ελέγχει επίσης τις αλυσίδες KFC και Taco Bell, αποτιμάται σήμερα σε περίπου 41 δισ. δολάρια.

Μια ενδεχόμενη πώληση της Pizza Hut θα αποτελούσε μία από τις μεγαλύτερες στρατηγικές αποφάσεις των τελευταίων ετών, καθώς ο όμιλος επιδιώκει να επικεντρωθεί περισσότερο στα ταχύτερα αναπτυσσόμενα εμπορικά του σήματα και στη διεύρυνση του δικτύου franchise παγκοσμίως.

Pizza Hut: Πιθανή πώληση από τη Yum! Brands σε επενδυτικό fund
