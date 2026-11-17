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Έτοιμος να επιστρέψει στην Nvidia ως διευθύνων σύμβουλος είναι ο Τζένσεν Χουάνγκ, παρά το γεγονός ότι το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας δεν έχει καμία πρόθεση να επαναφέρει τον συνιδρυτή της, έπειτα από την απομάκρυνσή του εν μέσω ενός φερόμενου σκανδάλου κατασκοπείας.

Στην πρώτου δημόσια δήλωση του από τότε που παραιτήθηκε την περασμένη Πέμπτη, ο Χουάνγκ έγραψε στο X ότι θα ήταν «τιμή» του να επιστρέψει στο τιμόνι της Nvidia.

Over the past week, I’ve been overwhelmed by the love and support of friends, industry colleagues, and people I’ve never met. Thank you to everyone who has shown kindness to my family and me. It means the world to me. I came to the United States 53 years ago, and becoming an American citizen is one of the greatest gifts and proudest moments of my life. NVIDIA has been my life’s work. Building it into the company it is today alongside my colleagues has been a privilege and an honor. Nowhere but in America could a company like NVIDIA be possible. I love our country, and I love NVIDIA. I did not live up to the standards expected of everyone at NVIDIA, and I have made serious mistakes in my personal life. I created problems for the Board that I deeply regret. I own my mistakes completely, and I am committed to cooperating with the Board’s independent investigation. Since my departure, I’ve seen an outpouring of calls from NVIDIA’s employees, investors, business partners, and customers for me to return as CEO. Many continue to reach out to me directly as the company navigates complex technology, market, competitive, and geopolitical dynamics. NVIDIA is a once-in-a-generation company. If the Board of Directors decides that my return is in the best interest of our shareholders, our employees, the company, and America, I would be honored to answer these calls and return as CEO. Thank you again to everyone who has shared their good wishes. I am profoundly humbled by your support. To my family: I love you, and I will spend the rest of my life being worthy of yours. Jensen — Jensen Huang (@JensenHuang) November 17, 2026

Η ανάρτηση ήρθς μόλις λίγες ώρες πριν η μεταβατική διευθύνουσα σύμβουλος και οικονομική διευθύντρια, Κολέτ Κρες, παρουσιάσει τα τριμηνιαία οικονομικά αποτελέσματα.

«Εάν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει ότι η επιστροφή μου είναι προς το βέλτιστο συμφέρον των μετόχων μας, των εργαζομένων μας, της εταιρείας και της Αμερικής, θα ήταν τιμή μου να ανταποκριθώ σε αυτά τα καλέσματα και να επιστρέψω ως CEO», δήλωσε ο Χουάνγκ.

Στη δήλωσή του, ο Χουάνγκ ανέφερε ότι έχει «συγκλονιστεί από την αγάπη και τη στήριξη φίλων, συναδέλφων του κλάδου και ανθρώπων που δεν έχω συναντήσει ποτέ».

«Δεν στάθηκα στο ύψος των κριτηρίων που αναμένονται από όλους στην Nvidia και έκανα σοβαρά λάθη στην προσωπική μου ζωή. Δημιούργησα προβλήματα στο Διοικητικό Συμβούλιο για τα οποία μετανιώνω βαθιά», δήλωσε ο Χουάνγκ.

«Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για τα λάθη μου και δεσμεύομαι να συνεργαστώ με την ανεξάρτητη έρευνα του Διοικητικού Συμβουλίου», πρόσθεσε.

Το comeback και οι αντιστάσεις

Η απόφαση του Τζένσεν Χουάνγκ να σπάσει τη σιωπή του και να δηλώσει την προθυμία του να επιστρέψει στην Nvidia σηματοδοτεί την τελευταία εντυπωσιακή ανατροπή σε ένα σκάνδαλο ηγεσίας που έχει τυλίξει την εταιρεία η οποία βρίσκεται στην καρδιά της παγκόσμιας βιομηχανίας τεχνητής νοημοσύνης.

Η καριέρα του πρώην CEO της Nvidia κατέρρευσε εν μία νυκτί την περασμένη εβδομάδα, όταν αποκαλύφθηκε ότι διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση με μια γυναίκα την οποία οι ΗΠΑ θεωρούν ότι συνεργαζόταν με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών, καθώς και με ένα ανώτερο στέλεχος της ίδιας της Nvidia.

Η προσπάθεια του Χουάνγκ να συσπειρώσει τους εργαζομένους και τους μετόχους της Nvidia γύρω από τον σκοπό του τον φέρνει αντιμέτωπο με το διοικητικό συμβούλιο και την ηγετική ομάδα της εταιρείας, οι οποίοι επικεντρώνονται στον ριζικό ανασχεδιασμό της ιδιαίτερης εταιρικής κουλτούρας που έδινε στον ιδρυτή-CEO εκτεταμένο έλεγχο με ελάχιστους μηχανισμούς ελέγχου της εξουσίας του, σημειώνουν οι Financial Times.

Ποιο θέλουν πίσω τον Χουάνγκ – Γιατί αρνείται η Nvidia

Η εκστρατεία για την επαναφορά του Χουάνγκ, του συνιδρυτή που ηγήθηκε της Nvidia επί 33 χρόνια, κέρδισε έδαφος το Σαββατοκύριακο, με τη στήριξη του διευθύνοντος συμβούλου της Tesla και της SpaceX, Ίλον Μασκ, άλλων στελεχών του κλάδου της τεχνολογίας, καθώς και ορισμένων μετόχων.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι είναι ανοιχτός στο ενδεχόμενο επιστροφής του Τζένσεν Χουάνγκ.

Ωστόσο, το διοικητικό συμβούλιο, το οποίο έχει δηλώσει ότι εξετάζει τόσο εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς υποψηφίους, έδωσε τη Δευτέρα σήμα ότι δεν έχει καμία πρόθεση να επαναφέρει τον συνιδρυτή της εταιρείας.

Η εμπλοκή του Χουάνγκ με το στέλεχος της Megaspeed και ύποπτη για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας, Άλις Χουάνγκ, έχει προκαλέσει ενδελεχή έλεγχο στις λογιστικές πρακτικές και τα μέτρα συμμόρφωσης της εταιρείας υπό την ηγεσία του.

Την ίδια ώρα, οι φορείς χάραξης πολιτικής στην Ουάσιγκτον πιέζουν για αυστηρότερα μέτρα ώστε να παταχθεί η πρόσβαση της Κίνας σε κορυφαία αμερικανικά μικροτσίπ τεχνητής νοημοσύνης.

Νέα επιτροπή εποπτείας από την Nvidia

Την Τρίτη, λίγο προτού ο Χουάνγκ προβεί στην ανάρτησή του, το διοικητικό συμβούλιο ανακοίνωσε ότι συγκρότησε μια νέα επιτροπή για την εποπτεία της συμμόρφωσης με τους αμερικανικούς ελέγχους εξαγωγών μικροτσίπ.

Όπως ανέφερε ο Harvey Jones, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της NVIDIA, «η NVIDIA αναγνωρίζει ότι οι προηγμένες τεχνολογίες ημιαγωγών και η ανάδυση της τεχνητής νοημοσύνης και της υπερνοημοσύνης θέτουν πρωτοφανείς προκλήσεις για την εθνική ασφάλεια. Ως η κορυφαία εταιρεία προηγμένης υπολογιστικής στον κόσμο, η NVIDIA έχει τόσο την ευθύνη όσο και την ευκαιρία να ηγηθεί του κλάδου στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων. Δεσμευόμαστε να συνεργαστούμε εποικοδομητικά με κυβερνητικούς και κλαδικούς εταίρους, ώστε να συμβάλουμε στη θέσπιση και την προώθηση ενός ισχυρού πλαισίου που θα αξιοποιεί κάθε εργαλείο που έχουμε στη διάθεσή μας για τη διαφύλαξη της εθνικής ασφάλειας, στηρίζοντας παράλληλα τη συνεχή τεχνολογική καινοτομία»

Υπό τον Χουάνγκ, το διοικητικό συμβούλιο δεν είχε διορίσει ποτέ επίσημο πρόεδρο και δεν υπήρχε σχέδιο διαδοχής. Μετά την παραίτηση του Χουάνγκ την περασμένη εβδομάδα, το συμβούλιο διόρισε τον πρώτο του πρόεδρο, τον Χάρβεϊ Τζόουνς — πρώην στέλεχος της βιομηχανίας ημιαγωγών.