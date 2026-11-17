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Στο 14,7% έφθασε το ποσοστό των ηλεκτρικών αυτοκινήτων που ταξινομήθηκε τον προηγούμενο μήνα στην Ελλάδα, όταν το αντίστοιχο περσινό ποσοστό ήταν 7,4%. Όλα αυτά όταν ο συνολικός όγκος των πωλήσεων τον προηγούμενο μήνα στην χώρα μας έφθασε τα 14.031 αυτοκίνητα. Το αντίστοιχο ποσοστό πωλήσεων ηλεκτρικών αυτοκινήτων του πρώτου 9μηνου στην ΕΕ ήταν 22,7%.

Ηλεκτρικά αυτοκίνητα: Οι λόγοι της αύξησης των πωλήσεων

Οι λόγοι που αύξησαν τις πωλήσεις των ηλεκτρικών αυτοκινήτων ήταν κυρίως η αύξηση της τιμής των υγρών καυσίμων τους τελευταίους μήνες, η πληθώρα πολλών προσιτών ηλεκτρικών αυτοκινήτων, κυρίως από την Κίνα και η κρατική επιδότηση για την αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου η οποία αποτελεί ένα σημαντικό κίνητρο.

Πτωτικά κινήθηκαν οι πωλήσεις στα plug-in υβριδικά μοντέλα τα οποία αποτελούν μια σημαντική λύση για την μείωση του κόστους μετακίνησης κυρίως μέσα στην πόλη, αφού τα περισσότερα διαθέτουν ηλεκτρική αυτονομία η οποία φθάνει ακόμη και τα 200 χιλιόμετρα. Η συγκεκριμένη κατηγορία αποτελεί την ενδιάμεση λύση για να ενώσει την ηλεκτροκίνηση και τον κόσμο των κινητήρων εσωτερικής καύσης. Συγκεκριμένα τον προηγούμενο μήνα το ποσοστό των plug-in υβριδικών μοντέλων που ταξινομήθηκαν ήταν 9%.

Άνοδος και στα υβριδικά

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, αντίθετα σημαντική άνοδο σημείωσαν τα υβριδικά μοντέλα καταγράφοντας ποσοστό πωλήσεων 58,6%, καταγράφοντας σημαντική αύξηση 6,1%. Αυτή η κατηγορία γνώρισε μεγάλη άνοδο, καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό των νέων μοντέλων που βγάζουν στην κυκλοφορία οι αυτοκινητοβιομηχανίες ανήκει σε αυτή την κατηγορία.

Επίσης άνοδο των πωλήσεων σημείωσαν και τα αυτοκίνητα διπλού καυσίμου, τα οποία έφθασαν το 5,1%, όταν πριν από έναν χρόνο το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 3,7%. Αντίθετα πτωτικά κινήθηκαν για άλλον έναν μήνα οι πωλήσεις των βενζινοκίνητων οχημάτων τα οποία κατέλαβαν συνολικό ποσοστό 11,7% (-9,7%), ενώ πτωτικά κινήθηκαν και τα πετρελαιοκίνητα τα οποία κατέλαβαν ποσοστό μόλις 1%, όταν το αντίστοιχο περσινό ποσοστό βρισκόταν στο 2,7%.