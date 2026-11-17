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Εξωπραγματικές αμοιβές ύψους σχεδόν 188 εκατομμυρίων δολαρίων έλαβαν οι ανεξάρτητου σύμβουλοι της Nvidia για τη συμμετοχή τους στο διοικητικό συμβούλιο του κολοσσού κατασκευής μικροεπεξεργαστών, τις τελευταίες δύο δεκαετίες — και έχουν συγκεντρώσει περισσότερα από 15 δισεκατομμύρια δολάρια από το σύνολο των μετοχών που κατέχουν και τα έσοδα από την πώληση μετοχών σε ένα ελαφρώς μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Τα τεράστια αυτά ποσά είναι αποτέλεσμα της εκρηκτικής ανόδου της τιμής της μετοχής της Nvidia και ορισμένων ασυνήθιστα μακρών θητειών σε επίπεδο διοικητικού συμβουλίου: Τέσσερις σύμβουλοι έχουν υπηρετήσει ο καθένας για περίπου τρεις δεκαετίες. Ένας πέμπτος βρίσκεται στο διοικητικό συμβούλιο εδώ και 13 χρόνια. Αντίθετα, ο μέσος όρος θητείας ενός ανεξάρτητου συμβούλου σε μια εταιρεία του S&P 500 είναι λίγο λιγότερο από οκτώ χρόνια, σύμφωνα με την εταιρεία πρόσληψης στελεχών Spencer Stuart.

Ιδιαίτερα μεταξύ των μελών του διοικητικού συμβουλίου με τη μεγαλύτερη θητεία, οι συμμετοχές σε μετοχές και τα έσοδα από πωλήσεις μπορεί να προέρχονται από σημαντικά μερίδια που αποκτήθηκαν μέσω επενδύσεων, επιπλέον των μετοχών που έλαβαν ως αμοιβή.

Οι επενδυτές τείνουν να επιθυμούν οι διευθυντές να κατέχουν μετοχές, ώστε και αυτοί να έχουν συμφέρον από την απόδοση της εταιρείας. Ωστόσο, ο συνδυασμός των μακροχρόνιων θητειών και του συσσωρευμένου πλούτου από μετοχές μπορεί να μειώσει την ικανότητα των διευθυντών να φέρουν μια εξωτερική προοπτική στο ρόλο τους, δήλωσε ο Randall Peterson, συγγραφέας του βιβλίου «Disaster in the Boardroom» και καθηγητής οργανωτικής συμπεριφοράς στο London Business School.

«Έχουν πλέον βγάλει τόσα πολλά χρήματα με αυτόν τον τρόπο, που έχουν κατά κάποιον τρόπο συμφέρον να συνεχίσουν τα πράγματα όπως είναι», είπε. «Ποιος θέλει να σκοτώσει τη χρυσή χήνα;»

H Nvidia δεν προέβη σε άμεσο σχόλιο.

Τη Δευτέρα, η εφημερίδα The Wall Street Journal ανέφερε ότι, παρά τις πιέσεις από ορισμένους στο Σίλικον Βάλεϊ και στην Ουάσινγκτον, το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia δεν εξετάζει το ενδεχόμενο επαναφοράς του πρώην διευθύνοντος συμβούλου Τζένσεν Χουάνγκ, ο οποίος παραιτήθηκε την περασμένη εβδομάδα.

Tα έργα και τα… έσοδα του ΔΣ της Nvidia

Πέρυσι, το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia συνεδρίασε πέντε φορές — ενώ, σύμφωνα με την Spencer Stuart, τα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών του δείκτη S&P 500 συνεδρίασαν κατά μέσο όρο 7,5 φορές το τελευταίο έτος. Οι τρεις επιτροπές της που εποπτεύουν τη λογιστική, τις αμοιβές των στελεχών και την εταιρική διακυβέρνηση συνεδρίασαν τρεις ή τέσσερις φορές η καθεμία, όπως δείχνουν οι γνωστοποιήσεις της Nvidia.

Τα στοιχεία για τις πραγματοποιημένες αμοιβές περιλαμβάνουν τα μετρητά που εισπράχθηκαν, καθώς και την αξία των μετοχών κατά την κατοχύρωση και των δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών μετά την άσκησή τους, σύμφωνα με την Equilar, η οποία συγκεντρώνει και αναλύει δεδομένα αμοιβών για εισηγμένες εταιρείες. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνουν περίπου 250.000 δολάρια σε μετοχές κατά την ένταξή τους στο διοικητικό συμβούλιο, επιπλέον της ετήσιας αμοιβής τους.

Τα στοιχεία παρουσιάζουν μεγάλες διακυμάνσεις μεταξύ των 10 εξωτερικών μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.

Η νεοεισερχόμενη Σούζαν Νόρα Τζόνσον —πρώην αντιπρόεδρος του Goldman Sachs Group και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Pfizer, η οποία διορίστηκε στο διοικητικό συμβούλιο της Nvidia τον Ιούλιο— κατέχει μετοχές της εταιρείας κατασκευής μικροεπεξεργαστών αξίας μόλις 815.328 δολαρίων και δεν έχει γνωστοποιήσει την πώληση καμίας από αυτές. Η Nvidia συνήθως δημοσιοποιεί τις αμοιβές των μελών του διοικητικού συμβουλίου μαζί με την οριστική δήλωση πληρεξουσιότητας τον Μάιο.

Ο μεγαλύτερος πωλητής είναι ο μακροχρόνιος σύμβουλος Μαρκ Στίβενς, ο οποίος έχει πουλήσει μετοχές της Nvidia αξίας 2,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το 2004, σύμφωνα με την VerityData, η οποία αναλύει τις συναλλαγές και τις συμμετοχές των εμπιστευτικών προσώπων. Ο Στίβενς, πρώην διευθύνων σύμβουλος της Sequoia Capital, είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Nvidia από το 1993, με εξαίρεση την περίοδο 2006-2008.

Ο Στίβενς είναι επίσης ο δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος της Nvidia στο διοικητικό συμβούλιο, μετά τον Τεντ Κοξ, ο οποίος είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου από το 1993 και κατέχει μετοχές αξίας περίπου 4,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο Κοξ —ο οποίος έχει επενδύσει δισεκατομμύρια μέσω φορολογικά προστατευμένων συνταξιοδοτικών λογαριασμών, μεταξύ άλλων και σε μετοχές της Nvidia— έχει αποκομίσει έσοδα περίπου 900 εκατομμυρίων δολαρίων από την πώληση των μετοχών της εταιρείας κατασκευής μικροεπεξεργαστών.

Από τα έγγραφα που έχουν κατατεθεί στις ρυθμιστικές αρχές προκύπτει ότι το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων της Μπρούκ Σίγουελ, στελέχους του τεχνολογικού κλάδου και επενδύτριας επιχειρηματικών κεφαλαίων που είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Nvidia από το 1997, πραγματοποιήθηκε το 2025 για την κάλυψη υποχρεώσεων φόρου κληρονομιάς σε σχέση με τον θάνατο της συζύγου της, Ρόζμαρι Σίγουελ.

Ο Στέφεν Νιλ, επικεφαλής διευθυντής της Nvidia και επίτιμος πρόεδρος της δικηγορικής εταιρείας Cooley, υπηρετεί στο διοικητικό συμβούλιο της Nvidia εδώ και επτά χρόνια και αποκόμισε 8,3 εκατομμύρια δολάρια από την πώληση μετοχών, σύμφωνα με την VerityData. Η Nvidia ανέφερε στην δήλωση πληρεξουσιότητας του Μαΐου ότι ο Νιλ παρέμεινε ανώτερος νομικός σύμβουλος στη Cooley.

Ο Νιλ συνεχίζει μια μακρά παράδοση στενών δεσμών μεταξύ της Nvidia και της Cooley, την οποία η Nvidia έχει προσλάβει από τα πρώτα της βήματα για κάθε είδους θέματα, από εσωτερικές έρευνες έως εκδόσεις ομολόγων. Από το 1998, τρεις δικηγόροι της Cooley έχουν διατελέσει μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Nvidia, μερικές φορές με αλληλεπικαλυπτόμενες θητείες. Γενικός νομικός σύμβουλος της Nvidia από το 2017 είναι ο πρώην εταίρος της Cooley, Τιμ Τέτερ.

Χωρίς σχέδιο διαδοχής

Οι στενοί δεσμοί αποτελούν μόνο μία από τις πολλές ιδιαιτερότητες των πρακτικών διακυβέρνησης της Nvidia. Ο γίγαντας των μικροτσίπ, αξίας 3,8 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, όρισε τον πρώτο του πρόεδρο μόνο μετά την παραίτηση του Χουάνγκ την περασμένη εβδομάδα. Επίσης, δεν διέθετε σχέδιο διαδοχής.

«Το κύριο καθήκον του διοικητικού συμβουλίου είναι η πρόσληψη και η απόλυση του διευθύνοντος συμβούλου — δεν μπορείς απλά να πεις ότι δεν είναι βολικό να μιλήσεις γι’ αυτό», δήλωσε ο Ντούγκ Τσία, πρόεδρος της εταιρείας συμβούλων Soundboard Governance.

Τα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών που έχουν πρόσφατα εισαχθεί στο χρηματιστήριο συχνά περιλαμβάνουν έναν δικηγόρο από το εξωτερικό δικηγορικό γραφείο της εταιρείας, αλλά είναι σπάνιο να το κάνουν αυτό οι μεγάλες, ώριμες εταιρείες — πόσο μάλλον να περιλαμβάνουν περισσότερους από έναν, δήλωσε ο Ρόμπιν Φέρακον, ιδρυτής της εταιρείας Farient Advisors, που ειδικεύεται στις αμοιβές στελεχών.

«Πλέον, τα διοικητικά συμβούλια αναζητούν διευθύνοντες συμβούλους και άτομα με σχετική εμπειρία στον κλάδο, επιρροή στον κυβερνητικό και επιχειρηματικό χώρο, καθώς και παγκόσμια επιρροή», ανέφερε.

Τα στοιχεία σχετικά με τις αμοιβές, τις συμμετοχές και τις πωλήσεις μετοχών δεν αντικατοπτρίζουν το σύνολο των συναλλαγών μετοχών που πραγματοποιούν οι σύμβουλοι, εν μέρει λόγω των αλλαγών στις απαιτήσεις γνωστοποίησης που έχουν επέλθει κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών δεκαετιών.