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Οι διαχειριστές data center στις ΗΠΑ και άλλοι μεγάλοι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας μπορούν να εξοικονομήσουν εκατομμύρια δολάρια από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, μειώνοντας δραστικά τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας από το δίκτυο κατά τη διάρκεια μερικών κρίσιμων ωρών κάθε χρόνο — μια πρακτική που βρίσκεται στο επίκεντρο της κριτικής, καθώς οι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος των νοικοκυριών αυξάνονται.

Τα τέλη χωρητικότητας της PJM ανήλθαν συνολικά σε 12,3 δισεκατομμύρια δολάρια τους πρώτους 9 μήνες του 2026, σύμφωνα με τον φορέα παρακολούθησης του δικτύου

Προβληματίζει το «peak shaving»

Η πρακτική αυτή, γνωστή ως «peak shaving» (μείωση της αιχμής), είναι νόμιμη και ενθαρρύνεται από τους κανόνες της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας των ΗΠΑ και τα κρατικά τιμολόγια. Ωστόσο, οι επικριτές υποστηρίζουν ότι επιτρέπει στους μεγάλους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας να μειώσουν το μερίδιό τους στο κόστος του δικτύου με τρόπους που δεν είναι διαθέσιμοι στα νοικοκυριά, θέτοντας ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο κατανομής αυτών των δαπανών.

Τα ζητήματα αυτά έχουν αποκτήσει μεγαλύτερη και πιο επείγουσα σημασία, καθώς η ραγδαία ανάπτυξη των κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία καταναλώνουν τεράστια ποσά ενέργειας, αυξάνει το κόστος επέκτασης του ηλεκτρικού δικτύου. Η αύξηση των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος αποτέλεσε θέμα προεκλογικής εκστρατείας σε πολιτείες όπως το Τέξας στις ενδιάμεσες εκλογές αυτού του μήνα, ενώ οι ρυθμιστικές αρχές εξετάζουν αλλαγές στους κανόνες που διέπουν τον τρόπο κατανομής του κόστους του δικτύου.

Οι οικιακοί πελάτες γενικά δεν έχουν τις ίδιες ευκαιρίες να μειώσουν τις χρεώσεις που σχετίζονται με το δίκτυο όπως οι μεγάλοι καταναλωτές, δήλωσε ο Will Baker, επικεφαλής ανάπτυξης αγοράς στην Everyday Electric, η οποία παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρικής ενέργειας σε νοικοκυριά.

«Ένα εργοστάσιο διαθέτει διαχειριστή ενέργειας, δεδομένα ανά διαστήματα και μια χρέωση χωρητικότητας που ανταμείβει κάθε κιλοβάτ που εξοικονομεί. Ένα νοικοκυριό δεν διαθέτει τίποτα από αυτά», είπε ο Baker.

Η πιθανή εξοικονόμηση για τους μεγάλους καταναλωτές μπορεί να είναι τεράστια. Ένα μεγάλο κέντρο δεδομένων στο Τέξας μπορεί να αποφύγει κόστη μεταφοράς ύψους 33,4 εκατομμυρίων δολαρίων, παραμένοντας εκτός δικτύου για μόλις μία ώρα το χρόνο, είτε μειώνοντας την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας είτε θέτοντας σε λειτουργία εφεδρικές γεννήτριες, σύμφωνα με την εταιρεία NRG Energy (NRG.N) με έδρα το Χιούστον.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα κόστη του δικτύου κατανέμονται εν μέρει ανάλογα με την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά τις περιόδους υψηλότερης ζήτησης.

Η ραγδαία ανάπτυξη των κέντρων δεδομένων με υψηλή κατανάλωση ενέργειας έχει ήδη αυξήσει τα κόστη του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας κατά 29,4 δισεκατομμύρια δολάρια σε ολόκληρο το PJM Interconnection, το μεγαλύτερο δίκτυο των ΗΠΑ, σύμφωνα με τον ανεξάρτητο ελεγκτή του PJM. Τα κόστη αυτά αντανακλώνται στις χρεώσεις που καταβάλλουν οι εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και τελικά μετακυλίονται στους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας.

Η NRG αναφέρει ότι οποιαδήποτε αλλαγή στους κανόνες κατανομής των χρεώσεων του δικτύου θα πρέπει να μειώσει την πιθανότητα μετακύλισης του κόστους στους οικιακούς καταναλωτές.

«Άδικο βάρος»

Η Μπέιλι Γουέλς, μια οικιακή καταναλώτρια από το Σπρινγκ του Τέξας, είδε τον μηνιαίο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος της να ανέρχεται σε σχεδόν 600 δολάρια το περασμένο καλοκαίρι, σε σύγκριση με το προηγούμενο ιστορικό υψηλό της για το καλοκαίρι, που ήταν περίπου 500 δολάρια.

«Αυτό ήταν κάτι άνευ προηγουμένου για το νοικοκυριό μου», δήλωσε η Wells στο Reuters. «Κατανοώ ότι οι μεγάλοι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας ενδέχεται να έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν το κόστος μεταφοράς τους περιορίζοντας την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη διάρκεια… περιόδων αιχμής της ζήτησης. Είναι λογικό να αναρωτιέται κανείς αν αυτό δημιουργεί ένα άδικο βάρος για τους ανθρώπους που έχουν ελάχιστο ή καθόλου έλεγχο ως προς το πότε χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια».

Η Data Center Coalition ανέφερε ότι η μείωση της ζήτησης στις ώρες αιχμής μπορεί να μειώσει τη ζήτηση στο δίκτυο όταν η προσφορά είναι πιο περιορισμένη.

«Οι διαχειριστές του δικτύου μπορούν να βασίζονται σε αυτές τις μειώσεις κατά τον προγραμματισμό», ανέφερε σε δήλωσή της. «Πρέπει να κατασκευαστούν λιγότερες νέες εγκαταστάσεις παραγωγής και μεταφοράς, κάτι που μειώνει το κόστος για όλους τους πελάτες.»

Οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας δηλώνουν ότι επιθυμούν να καταβάλλουν το μερίδιο που τους αναλογεί, αλλά ταυτόχρονα αντιδρούν στις προτεινόμενες απαιτήσεις. Η Google, για παράδειγμα, διαμαρτυρήθηκε στις ρυθμιστικές αρχές κοινής ωφέλειας του Τέξας για ένα σενάριο στο οποίο η εταιρεία θα κατέβαλε περίπου 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια σε τέλη μεταφοράς ενέργειας σε διάστημα 20 ετών, σύμφωνα με έγγραφο που κατατέθηκε τον Αύγουστο στην Επιτροπή Κοινής Ωφέλειας του Τέξας.

Ο ρόλος των ειδικών πρόβλεψης

Τα κέντρα δεδομένων και άλλοι μεγάλοι πελάτες προσλαμβάνουν ειδικούς πρόβλεψης για να τους ειδοποιούν πότε πρέπει να περιορίσουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στις πιο πιθανές ημέρες, καθώς οι διαχειριστές δεν ανακοινώνουν εκ των προτέρων τις ώρες αιχμής του καλοκαιριού.

Η σωστή πρόβλεψη της αιχμής μπορεί να μειώσει τα τέλη χωρητικότητας και μεταφοράς για το επόμενο έτος.

Ο Andrew Major, δικηγόρος στην Επιτροπή Εταιρειών της Πολιτείας της Βιρτζίνια, μια ρυθμιστική αρχή κοινής ωφέλειας της πολιτείας, δήλωσε σε κατάθεσή του τον Ιούλιο ότι οι οικιακοί πελάτες κατέβαλαν το 48%, δηλαδή τα μισά χρήματα, για ένα έργο μεταφοράς που εξυπηρετούσε ένα κέντρο δεδομένων!

Η Dominion Energy, της οποίας η περιοχή δραστηριότητας περιλαμβάνει τη Βιρτζίνια, δήλωσε ότι έχει λάβει μέτρα για να διασφαλίσει ισότιμους όρους ανταγωνισμού, όπως η δημιουργία μιας νέας κατηγορίας τιμολόγησης που αποτελείται κυρίως από κέντρα δεδομένων.

Αυτοί οι κανόνες θα απαιτούν από τα νέα κέντρα δεδομένων να υπογράφουν συμβάσεις 14 ετών και να καταβάλλουν ελάχιστες πληρωμές εάν δεν χρησιμοποιούν την ηλεκτρική ενέργεια, μέτρα που αποσκοπούν στην εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού.