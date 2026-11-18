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Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχώρησε την Τετάρτη, καθώς η μετοχή της Nvidia έχασε τη δυναμική της, παρά τα καλύτερα των προσδοκιών αποτελέσματα που ανακοίνωσε η εταιρεία κατασκευής μικροεπεξεργαστών.

Ο δείκτης Dow Jones, ο οποίος περιλαμβάνει 30 μετοχές, υποχώρησε κατά 561,25 μονάδες ή 1,11%, κλείνοντας στις 50.198,17 μονάδες.

Ο δείκτης S&P 500 σημείωσε πτώση 0,23%, ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση στις 7.323,63 μονάδες.

Ήταν η πέμπτη διαδοχική πτωτική συνεδρίαση για τον ευρύτερο χρηματιστηριακό δείκτη, καταγράφοντας το μεγαλύτερο σε διάρκεια πτωτικό σερί από τον Ιούνιο.

Αντίθετα, ο Nasdaq Composite εμφάνισε καλύτερη εικόνα, ενισχυόμενος κατά 0,42% και κλείνοντας στις 24.429,88 μονάδες.

Η μετοχή της Nvidia υποχώρησε κατά 2,9%, ανατρέποντας την αρχικά ανοδική της πορεία, παρά το γεγονός ότι τα κέρδη και τα έσοδα της εταιρείας για το τρίτο τρίμηνο ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Παράλληλα, η εταιρεία αναθεώρησε προς τα πάνω τις προβλέψεις της για τα έσοδα της οικονομικής χρήσης που ολοκληρώνεται τον Ιανουάριο του 2028, εκτιμώντας ότι θα καταγράψουν ετήσια αύξηση της τάξης του 75%.

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ήταν η πρώτη για την εταιρεία μετά την παραίτηση του Τζένσεν Χουάνγκ από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου την περασμένη εβδομάδα.

Η αποχώρησή του ήρθε λίγες ημέρες αφότου παραδέχθηκε ότι διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση με επιχειρηματία, η οποία φέρεται να ήταν Κινέζα κατάσκοπος.

Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Nvidia, Χάρβεϊ Τζόουνς, δήλωσε στην αρχή της τηλεδιάσκεψης για την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων ότι το διοικητικό συμβούλιο δεν προτίθεται να επαναφέρει τον Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου.

«Θα χρειαστεί μια περίοδος προσαρμογής, αλλά η αγορά θα βρει σταδιακά τον δρόμο της, όπως άλλωστε έχει συμβεί και στο παρελθόν», δήλωσε ο Έρικ Πάρνελ, επικεφαλής στρατηγικής αγορών της Great Valley Advisor Group.

Σε ό,τι αφορά, ωστόσο, τη συνολική επενδυτική τάση γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, ο Πάρνελ επισήμανε ότι οι βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος παραμένουν αμετάβλητες.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι υψηλές κεφαλαιουχικές δαπάνες και η χρηματοδότηση μέσω δανεισμού, ενώ δεν διαφαίνεται ότι η κατάσταση αυτή θα αλλάξει σύντομα.

«Δεν χρειάζεται παρά μια μικρή επιβράδυνση της αύξησης των κερδών, στο σημερινό περιβάλλον της μαζικής ανάπτυξης υποδομών τεχνητής νοημοσύνης και των τεράστιων σχετικών επενδύσεων, για να υποχωρήσουν πολύ γρήγορα αυτού του είδους οι μετοχές», ανέφερε. Και πρόσθεσε: «Εκτιμώ ότι αυτή η μορφή μεταβλητότητας όχι μόνο θα συνεχιστεί, αλλά πιθανότατα θα ενταθεί καθώς θα προχωρούμε μέσα στο 2027 και προς το 2028».

Πρόσθετες πιέσεις στον Dow Jones άσκησαν οι απώλειες σε μετοχές του κλάδου της υγείας, όπως η UnitedHealth, αλλά και σε ενεργειακές εταιρείες, όπως η Chevron, καθώς και σε μεγάλους βιομηχανικούς ομίλους, όπως η Caterpillar. Η μετοχή της UnitedHealth υποχώρησε κατά 8%, ενώ οι μετοχές της Chevron και της Caterpillar κατέγραψαν πτώση άνω του 3% και σχεδόν 2%, αντίστοιχα.

Την Τρίτη, ο δείκτης Dow Jones είχε υποχωρήσει περισσότερο από 1%, ενώ ο S&P 500 έκλεισε στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 29 Ιουλίου. Ο Nasdaq σημείωσε απώλειες σχεδόν 1%, φθάνοντας ενδοσυνεδριακά στο χαμηλότερο επίπεδό του από τον Απρίλιο.

Στο μεταξύ, οι επενδυτές στρέφουν πλέον την προσοχή τους στην πολυαναμενόμενη αρχική δημόσια προσφορά (IPO) της Anthropic, η οποία αναμένεται αργότερα αυτή την εβδομάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφεραν την Τρίτη στο CNBC σειρά πηγών, η τιμή διάθεσης των μετοχών του κολοσσού της τεχνητής νοημοσύνης αναμένεται να διαμορφωθεί πάνω από το αρχικό εύρος των 70 έως 78 δολαρίων ανά μετοχή.