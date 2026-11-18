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Ισχυρές επιδόσεις, υψηλότερες των προσδοκιών της αγοράς, ανακοίνωσε η Nvidia για το τρίτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2027, επιβεβαιώνοντας ότι η ζήτηση για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης εξακολουθεί να τροφοδοτεί την ανάπτυξή της. Ταυτόχρονα, η εταιρεία έδωσε αισιόδοξες προβλέψεις για το επόμενο διάστημα, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία, καθώς πρόκειται για την πρώτη ανακοίνωση αποτελεσμάτων μετά την αιφνίδια αποχώρηση του συνιδρυτή της, Τζένσεν Χουάνγκ, από τη θέση του CEO.

Η μετοχή της ενισχύθηκε περισσότερο από 3% στις συναλλαγές μετά το κλείσιμο της Wall Street. Σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG, τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα 2,68 δολάρια, έναντι πρόβλεψης για 2,48 δολάρια. Τα έσοδα ανήλθαν σε 115,84 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας σημαντικά τη μέση εκτίμηση των αναλυτών, που τοποθετούνταν στα 109,10 δισ. δολάρια.

Τα έσοδα ήταν υπερδιπλάσια σε σύγκριση με τα 57 δισ. δολάρια της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Καθοριστική παραμένει η δραστηριότητα των κέντρων δεδομένων, καθώς οι τεχνολογικοί όμιλοι συνεχίζουν να επενδύουν σε επεξεργαστική ισχύ, εξειδικευμένους επιταχυντές και συστήματα που υποστηρίζουν την ανάπτυξη και τη λειτουργία εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, αναφέρει το CNBC.

Προβλέψεις πάνω από τις προσδοκίες

Ακόμη πιο ενθαρρυντικό για τους επενδυτές ήταν το μήνυμα για το επόμενο τρίμηνο. Η Nvidia εκτιμά ότι τα έσοδά της θα φθάσουν περίπου τα 130 δισ. δολάρια, ποσό που αντιστοιχεί σε αύξηση περίπου 90% σε ετήσια βάση. Η πρόβλεψη υπερβαίνει την εκτίμηση των αναλυτών για 125,1 δισ. δολάρια και δείχνει ότι η διοίκηση δεν διαπιστώνει προς το παρόν επιβράδυνση της ζήτησης.

Παράλληλα, η οικονομική διευθύντρια και προσωρινή διευθύνουσα σύμβουλος, Κολέτ Κρες, αναθεώρησε προς τα πάνω την πρόβλεψη για την ανάπτυξη του οικονομικού έτους που ολοκληρώνεται τον Ιανουάριο του 2028. Η εταιρεία αναμένει πλέον αύξηση 75%, έναντι προηγούμενης εκτίμησης 70%. Η αναβάθμιση έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς αποτελούσε ένα από τα βασικά ζητήματα που ήθελαν να διευκρινίσουν οι επενδυτές μετά τις πρόσφατες εξελίξεις στην ηγεσία της Nvidia.

Η Κρες στο επίκεντρο της διοίκησης

Η Κρες, η οποία ανέλαβε προσωρινά τα καθήκοντα της CEO έπειτα από 13 χρόνια ως οικονομική διευθύντρια, βρέθηκε αυτή τη φορά αντιμέτωπη με ερωτήματα πολύ ευρύτερα από τις οικονομικές επιδόσεις. Στην τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, Χάρβεϊ Τζόουνς, ξεκαθάρισε ότι η εταιρεία δεν εξετάζει την επιστροφή του Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου.

Το διοικητικό συμβούλιο έχει ξεκινήσει διαδικασία επιλογής μόνιμου επικεφαλής, αναθέτοντας την αναζήτηση στελεχών στην εταιρεία Heidrick & Struggles. Η Κρες, από την πλευρά της, επιχείρησε να καθησυχάσει εργαζομένους και επενδυτές, υποστηρίζοντας ότι η λειτουργία της Nvidia συνεχίζεται κανονικά. Όπως ανέφερε, η διοικητική ομάδα έχει συσπειρωθεί και η εταιρεία διαθέτει κορυφαίο τεχνολογικό προσωπικό και πολυετές σχέδιο ανάπτυξης προϊόντων.

«Η ηγεσία μας στάθηκε εξαιρετικά δυναμικά την τελευταία εβδομάδα, στηρίζοντας τόσο το έργο που παρουσιάζουμε εδώ στο πλαίσιο της ανακοίνωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων, όσο και το σύνολο των εργαζομένων μας ανά τον κόσμο», δήλωσε η ίδια. «Μην ξεχνάτε ότι διαθέτουμε τους κορυφαίους τεχνολόγους στον πλανήτη, με έναν πολυετή οδικό χάρτη παγκόσμιας κλάσης. Και θεωρώ ότι αυτό είναι σημαντικό από επιχειρηματική σκοπιά», είπε κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης.

Σε συνέντευξή της στο CNBC, τόνισε ότι το σημαντικότερο στοιχείο είναι η συνεχιζόμενη αύξηση της ζήτησης. Επισήμανε επίσης ότι η Nvidia εξασφαλίζει τις απαραίτητες ποσότητες τσιπ, προηγμένων συσκευασιών και μνημών, υποδομές κρίσιμες για την επίτευξη των νέων στόχων.

Η Κίνα και η πίεση στη μετοχή της Nvidia

Παρά τις ισχυρές επιδόσεις, η κινεζική αγορά παραμένει σημαντική πηγή αβεβαιότητας. Η Nvidia ανέφερε ρητά ότι οι προβλέψεις της δεν περιλαμβάνουν έσοδα από υπολογιστική ισχύ κέντρων δεδομένων στην Κίνα. Η στάση αυτή συνδέεται με τους αμερικανικούς περιορισμούς στις εξαγωγές προηγμένων ημιαγωγών, αλλά και με την πρόσφατη αλλαγή πολιτικής του υπουργείου Εμπορίου, η οποία περιορίζει περαιτέρω τη δυνατότητα ενοικίασης των τσιπ της σε κινεζικές επιχειρήσεις μέσω υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους.

Οι εξελίξεις αυτές προστίθενται στην αναταραχή γύρω από την αποχώρηση του Χουάνγκ, η οποία έχει προκαλέσει ερωτήματα για τη μελλοντική πορεία της εταιρείας. Η μετοχή έχει χάσει 24% μέσα στον Νοέμβριο, ενώ την περασμένη Παρασκευή συμπλήρωσε έξι διαδοχικές εβδομάδες πτώσης, το μεγαλύτερο αρνητικό σερί από το 2012. Παράλληλα, οι επενδυτές ανησυχούν για ενδεχόμενη επιβράδυνση των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη και για τις επιπτώσεις των πολιτικών αλλαγών στην Ουάσιγκτον.

Η ισχυρή ανακοίνωση αποτελεσμάτων προσφέρει στη Nvidia ένα σημαντικό επιχείρημα ότι η επιχειρηματική της δυναμική παραμένει ισχυρή. Δεν εξαλείφει, ωστόσο, τα ερωτήματα για τη διαδοχή στην κορυφή, την πρόσβαση στην κινεζική αγορά και τη βιωσιμότητα του επενδυτικού κύκλου της τεχνητής νοημοσύνης.