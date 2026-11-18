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Στη δημόσια ψηφοφορία των Agricultural and Rural Inspiration Awards (ARIA) 2026, του θεσμού που αναδεικνύει έργα και πρωτοβουλίες τα οποία συμβάλλουν στην καινοτομία, τη βιωσιμότητα, την ανθεκτικότητα και τη συνοχή των αγροτικών περιοχών της ΕΕ καλεί το κοινό το EU CAP Network.

Οι υποψηφιότητες των φετινών βραβείων παρουσιάζουν εμπνευσμένα παραδείγματα αξιοποίησης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), αναδεικνύοντας τη δημιουργικότητα, τη συνεργασία και τη δυναμική των τοπικών κοινοτήτων.

«Όταν η ισότητα δίνει δύναμη στην επόμενη γενιά »

Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, τα Βραβεία Γεωργικής και Αγροτικής Έμπνευσης (ARIA) τιμά εξαιρετικά έργα που καταδεικνύουν πώς η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) μπορεί να κάνει τη διαφορά στην πράξη. Με το φετινό θέμα, «Όταν η ισότητα δίνει δύναμη στην επόμενη γενιά », το ARIA 2026 δίνει έμφαση σε έργα που προωθούν την ισότητα των φύλων, ενδυναμώνουν τους νέους και συμβάλλουν σε ζωντανές, βιώσιμες αγροτικές κοινότητες.

Πώς να συμμετέχετε

Μετά την αξιολόγηση 128 αιτήσεων, 24 εξαιρετικά έργα έχουν επιλεγεί. Τώρα διαγωνίζονται για αναγνώριση στις τέσσερις θεματικές κατηγορίες του ARIA, το Βραβείο Ανανέωσης Γενεών και το Βραβείο Λαϊκής Ψήφου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία, επιλέγοντας το έργο που θεωρεί ότι ξεχωρίζει και αξίζει να διακριθεί.

Η συμμετοχή σας συμβάλλει στην προβολή καλών πρακτικών που μπορούν να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης για την αγροτική ανάπτυξη σε ολόκληρη την ΕΕ.

Μπορείτε να ψηφίστε το αγαπημένο σας έργο μέσω του συνδέσμου που ακολουθεί: https://www.surveymonkey.com/r/NDXM379