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Σημαντικές διαστάσεις λαμβάνει το ζήτημα των υπολειμμάτων με φυτοφάρμακα που εντοπίζονται σε φρούτα και λαχανικά και διακινούνται στην ευρωπαϊκή αγορά, σύμφωνα με τα στοιχεία του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF). Κατά την καλλιεργητική περίοδο 2025/2026 καταγράφηκαν συνολικά 671 ειδοποιήσεις για αυξημένες συγκεντρώσεις φυτοφαρμάκων σε οπωροκηπευτικά που εισήλθαν στην ΕΕ, είτε από τρίτες χώρες είτε από κράτη-μέλη.

Τα στοιχεία αφορούν την περίοδο από την 1η Σεπτεμβρίου 2025 έως τις 31 Αυγούστου 2026 και προέρχονται από την επεξεργασία των δεδομένων του RASFF, όπως παρουσιάζονται από το ισπανικό αγροτικό μέσο Hortoinfo.

Η Τουρκία βρίσκεται στην πρώτη θέση με μεγάλη διαφορά, συγκεντρώνοντας 406 ειδοποιήσεις, αριθμός που αντιστοιχεί στο 60,51% του συνόλου

Η Τουρκία βρίσκεται στην πρώτη θέση με μεγάλη διαφορά, συγκεντρώνοντας 406 ειδοποιήσεις, αριθμός που αντιστοιχεί στο 60,51% του συνόλου. Πρόκειται για περιπτώσεις στις οποίες εντοπίστηκαν υπολείμματα φυτοφαρμάκων πάνω από τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια υπολειμμάτων (MRL) σε προϊόντα που προορίζονταν για τις αγορές της ΕΕ.

Πρωταθλήτρια η Τουρκία – Η περίπτωση της Αιγύπτου

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία για τα προϊόντα που προέρχονται από την Τουρκία. Από τις 406 συνολικές ειδοποιήσεις, οι 271 αφορούσαν σύκα, τα οποία αποτέλεσαν τη μεγαλύτερη κατηγορία προϊόντων με υπερβάσεις υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων.

Στα προϊόντα που ανταγωνίζονται άμεσα τις ευρωπαϊκές και κυρίως τις ισπανικές παραγωγές, καταγράφηκαν 49 ειδοποιήσεις για πιπεριές, 16 για ντομάτες, τρεις για αγγούρια και δύο για μελιτζάνες. Οι υπόλοιπες περιπτώσεις αφορούσαν διαφορετικά είδη φρούτων και λαχανικών.

Η μεγάλη συγκέντρωση ειδοποιήσεων σε προϊόντα τουρκικής προέλευσης αναδεικνύει τις προκλήσεις που εξακολουθούν να υπάρχουν στον έλεγχο των εισαγόμενων οπωροκηπευτικών και στην εφαρμογή των ευρωπαϊκών προδιαγραφών για την ασφάλεια των τροφίμων.

Αμέσως μετά την Τουρκία ακολουθεί η Αίγυπτος, η οποία καταγράφει 99 κρούσματα, εκ των οποίων οι 23 ειδοποιήσεις αφορούσαν πορτοκάλια, 21 φράουλες, 12 πιπεριές και 6 ντομάτες.

Φυτοφάρμακα: Παραβάσεις σε χώρες της ΕΕ

Σημαντικές είναι οι παραβιάσεις και σε χώρες της ΕΕ. Σύμφωνα με τα στοιχεία του RASFF, οι ειδοποιήσεις για την Ισπανία έφτασαν τις 43, εκ των οποίων οι τέσσερις περιπτώσεις αφορούσαν πιπεριές και λάχανο, τρεις σε φράουλες και λωτούς, δύο σε αγγούρια, ντομάτες, νεκταρίνια και μπρόκολο, μία περίπτωση σε πεπόνι, μία άλλη σε αβοκάντο, μία σε κινέζικο λάχανο και μία επίσης σε μαρούλι και πορτοκάλι, ενώ οι υπόλοιπες κοινοποιήσεις διανεμήθηκαν σε άλλα προϊόντα.

Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Ιταλία, στην οποία εντοπίστηκαν 37 κρούσματα με υπολείμματα φυτοφαρμάκων. Από αυτά δέκα αφορούσαν σταφύλια, τέσσερις ντομάτες και δύο πεπόνια, αντιπροσωπεύοντας τις περιπτώσεις που προκαλούν τη μεγαλύτερη ανησυχία για τις ισπανικές εξαγωγές.

Ακολουθεί η περίπτωση της Ολλανδίας, όπου οι πωλήσεις φρούτων και λαχανικών οδήγησαν σε 17 κρούσματα με υπερβολικά ποσότητα φυτοφαρμάκων, εκ των οποίων δύο αφορούσαν παρτίδες πιπεριάς, δύο αγγούρι, φασολάκια και σταφύλια και μία ντομάτα.

Συνολικά, τα φρούτα και τα λαχανικά από το Μαρόκο προκάλεσαν 13 κοινοποιήσεις για υπολείμματα φυτοφαρμάκων που υπερβαίνουν το ανώτατο όριο υπολειμμάτων (ΑΟΚ). Από αυτές, οι πιο αξιοσημείωτες ήταν τέσσερις περιπτώσεις για πιπεριές, τρεις για ντομάτες και μία για πράσινα φασόλια.

Οι υπόλοιπες κοινοποιήσεις για υπερβολική παρουσία υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων σε φρούτα και λαχανικά που φτάνουν στην ΕΕ, συνολικά 671, διανέμονται σε προϊόντα φρούτων και λαχανικών από μια μεγάλη ποικιλία χωρών σε όλο τον κόσμο.