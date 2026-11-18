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Οι πιέσεις στον αγροτικό τομέα, η κατάσταση της αγοράς, οι αλιευτικές δυνατότητες για τα επόμενα χρόνια αλλά και το όραμα για τι 2040 θα βρεθούν στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 23 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση αναμένεται να κατατεθούν προτάσεις και απόψεις σχετικά με το όραμα του 2040 για την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια, το οποίο παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 21 Οκτωβρίου 2026. Η συζήτηση θα συμβάλει στη διαμόρφωση μελλοντικών πολιτικών αποφάσεων και θα καθορίσει τα επόμενα νομοθετικά βήματα σε αυτόν τον τομέα.

Το όραμα 2040 καθορίζει τη στρατηγική κατεύθυνση για την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια της ΕΕ

Η σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής καθορίζει μια μακροπρόθεσμη κατεύθυνση για την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια στην ΕΕ και συνδυάζει τρία βασικά στοιχεία:

το όραμα 2040, το οποίο καθορίζει τη στρατηγική κατεύθυνση για την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια της ΕΕ

ο οδικός χάρτης για την ενεργειακή μετάβαση, ο οποίος σκιαγραφεί μια πορεία προς τη μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας

η στρατηγική για την εξωτερική δράση στον τομέα της αλιείας , η οποία στοχεύει στην προώθηση της παγκόσμιας βιωσιμότητας και στη διασφάλιση του δίκαιου ανταγωνισμού.

Οι αλιευτικές ευκαιρίες

Οι υπουργοί Αλιείας θα συζητήσουν τις προτάσεις της Επιτροπής σχετικά με:

αλιευτικές δυνατότητες για το 2027, και σε ορισμένες περιπτώσεις και για το 2028 και το 2029, για ορισμένα ιχθυαποθέματα στον Ατλαντικό και τη Βόρεια Θάλασσα

αλιευτικές δυνατότητες για το 2027 για ορισμένα ιχθυαποθέματα στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα .

Η ανταλλαγή απόψεων θα συμβάλει στην απλοποίηση των διαπραγματεύσεων και θα ανοίξει το δρόμο για μια πολιτική συμφωνία και για τις δύο προτάσεις στο Συμβούλιο AGRIFISH του Δεκεμβρίου.

Κατάσταση της αγοράς

Οι υπουργοί Γεωργίας θα συζητήσουν επίσης, τις τρέχουσες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο αγροτικός τομέας της ΕΕ, ιδίως στο πλαίσιο του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Η συζήτηση θα δώσει την ευκαιρία να δοθεί περαιτέρω πολιτική καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης αυτών των προκλήσεων.

Αυτό είναι ένα επαναλαμβανόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης, το οποίο συζητήθηκε τελευταία φορά στο Συμβούλιο AGRIFISH του Σεπτεμβρίου.