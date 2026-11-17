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Το Soros Fund Management μείωσε κατά σχεδόν 20% τη συμμετοχή του στην Nvidia κατά το τρίτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg από τις τριμηνιαίες γνωστοποιήσεις επενδυτικών χαρτοφυλακίων. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μείωση της συγκεκριμένης επένδυσης μέσα στη χρονιά, έπειτα από προηγούμενες αγορές μετοχών της εταιρείας.

Το επενδυτικό γραφείο του Τζορτζ Σόρος δεν ήταν το μόνο που περιόρισε την έκθεσή του. Η BlueCrest Capital Management του Μάικλ Πλατ, καθώς και εταιρεία που διαχειρίζεται περιουσία για λογαριασμό του ηγέτη του Άμπου Ντάμπι, σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν, προχώρησαν επίσης σε πωλήσεις.

Η κίνηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από μια εντυπωσιακή χρηματιστηριακή πορεία. Οι μετοχές της Nvidia είχαν ενισχυθεί κατά 22% από την αρχή του 2026 έως το τέλος Σεπτεμβρίου, περίπου διπλάσια από την άνοδο του δείκτη S&P 500. Η εταιρεία έχει εξελιχθεί σε έναν από τους μεγαλύτερους πρωταγωνιστές της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς οι επεξεργαστές της αποτελούν βασικό εξοπλισμό για την ανάπτυξη συστημάτων AI.

Τουλάχιστον δώδεκα family offices, δηλαδή ιδιωτικά επενδυτικά γραφεία που διαχειρίζονται περιουσίες εύπορων οικογενειών, περιόρισαν τις συμμετοχές τους. Ωστόσο, κανένα από αυτά δεν πούλησε το σύνολο των μετοχών του. Συνολικά, οι θέσεις τους στην Nvidia εξακολουθούσαν να ξεπερνούν σε αξία το 1 δισ. δολάρια στο τέλος Σεπτεμβρίου, ενώ για αρκετά από τα συγκεκριμένα επενδυτικά σχήματα η εταιρεία παρέμενε μία από τις μεγαλύτερες αμερικανικές μετοχικές τοποθετήσεις τους.

Η κίνηση του Σόρος και η κρίση στη Nvidia

Το Soros Fund Management, υπό τη διοίκηση της Ντον Φιτζπάτρικ, πρώην στελέχους της UBS, πούλησε περίπου 206.000 μετοχές της Nvidia κατά το τρίτο τρίμηνο. Η αξία τους έφθασε έως και τα 47,4 εκατ. δολάρια. Παρά τις πωλήσεις, η εναπομείνασα συμμετοχή του fund αποτιμάτο σε σχεδόν 200 εκατ. δολάρια στις 30 Σεπτεμβρίου. Η περιουσία του 96χρονου Τζορτζ Σόρος εκτιμάται σε 9,7 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τον δείκτη δισεκατομμυριούχων του Bloomberg.

Οι ρευστοποιήσεις προηγήθηκαν της δραματικής αποχώρησης του Τζένσεν Χουάνγκ από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου στις 12 Νοεμβρίου.

Η απομάκρυνσή του ακολούθησε αποκαλύψεις για πολλαπλές εξωσυζυγικές σχέσεις, μεταξύ άλλων με εργαζόμενες της Nvidia και με γυναίκα για την οποία οι αμερικανικές αρχές εξετάζουν πιθανές διασυνδέσεις με κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών. Η υπόθεση προκάλεσε αναταραχή, καθώς συνδέθηκε και με δημοσιεύματα περί πιθανού κινεζικού κατασκοπευτικού σχεδίου.

Η μετοχή της Nvidia έχει υποχωρήσει περισσότερο από 25% από τότε που δημοσιεύτηκαν, στα τέλη Οκτωβρίου, οι πληροφορίες για την υπόθεση. Η εταιρεία έχει ξεκινήσει την αναζήτηση διαδόχου, ενώ ορισμένοι σύμμαχοι του Χουάνγκ στη Silicon Valley, αλλά και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζουν την επιστροφή του στην κορυφή της διοίκησης.

Δεν εγκαταλείπουν όλοι τη μετοχή

Την ίδια περίοδο, άλλα μεγάλα επενδυτικά γραφεία αύξησαν τις θέσεις τους στη Nvidia. Μεταξύ των αγοραστών ήταν εταιρείες που διαχειρίζονται τις περιουσίες του επιχειρηματία Άλαν Πάρκερ, της βραζιλιάνικης χρηματοοικονομικής δυναστείας Μορέιρα Σάλες και της οικογένειας Βαν Τάιλ από το Μιζούρι.

Οι διαφορετικές κινήσεις δείχνουν ότι οι μεγάλοι επενδυτές δεν εγκαταλείπουν μαζικά τη Nvidia. Ορισμένοι επιλέγουν να κατοχυρώσουν κέρδη μετά την ισχυρή άνοδο της μετοχής, ενώ άλλοι εξακολουθούν να βλέπουν σημαντικές προοπτικές στην εταιρεία και στην αγορά της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι σχετικές γνωστοποιήσεις, γνωστές ως έντυπα 13F, υποβάλλονται στις αμερικανικές εποπτικές αρχές από επενδυτικά κεφάλαια που διαχειρίζονται περισσότερα από 100 εκατ. δολάρια σε αμερικανικές μετοχές. Παρέχουν μια εικόνα των χαρτοφυλακίων στο τέλος κάθε τριμήνου, χωρίς όμως να αποκαλύπτουν πάντα τους λόγους πίσω από τις συναλλαγές ή τις μεταγενέστερες κινήσεις των επενδυτών.

Το επόμενο κρίσιμο τεστ για τη Nvidia είναι η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου στις 17 Νοεμβρίου. Η πορεία της μετοχής θα εξαρτηθεί τόσο από τις οικονομικές επιδόσεις της όσο και από την ικανότητά της να διαχειριστεί την κρίση στην ηγεσία της.