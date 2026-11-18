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Ξεκινώντας την τηλεδιάσκεψη για τα τριμηνιαία αποτελέσματα της Nvidia την Τρίτη, ο νέος πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου Χάρβεϊ Τζόουνς δήλωσε ότι, όταν ο πρώην διευθύνων σύμβουλος Τζένσεν Χουάνγκ παραιτήθηκε, «το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia αποδέχτηκε ομόφωνα την παραίτησή του και δεν προτίθεται να επαναφέρει τον Τζένσεν στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου».

Ο Τζόουνς πρόσθεσε: «Δεν θα αναφερθούμε ούτε θα απαντήσουμε σε ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της σημερινής τηλεδιάσκεψης σχετικά με τις περιστάσεις της παραίτησης του Τζένσεν και την εν εξελίξει έρευνα». Ο Χουάνγκ δήλωσε πως προτίθεται να επιστρέψει στην θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Nvidia.

Over the past week, I’ve been overwhelmed by the love and support of friends, industry colleagues, and people I’ve never met. Thank you to everyone who has shown kindness to my family and me. It means the world to me. I came to the United States 53 years ago, and becoming an American citizen is one of the greatest gifts and proudest moments of my life. NVIDIA has been my life’s work. Building it into the company it is today alongside my colleagues has been a privilege and an honor. Nowhere but in America could a company like NVIDIA be possible. I love our country, and I love NVIDIA. I did not live up to the standards expected of everyone at NVIDIA, and I have made serious mistakes in my personal life. I created problems for the Board that I deeply regret. I own my mistakes completely, and I am committed to cooperating with the Board’s independent investigation. Since my departure, I’ve seen an outpouring of calls from NVIDIA’s employees, investors, business partners, and customers for me to return as CEO. Many continue to reach out to me directly as the company navigates complex technology, market, competitive, and geopolitical dynamics. NVIDIA is a once-in-a-generation company. If the Board of Directors decides that my return is in the best interest of our shareholders, our employees, the company, and America, I would be honored to answer these calls and return as CEO. Thank you again to everyone who has shared their good wishes. I am profoundly humbled by your support. To my family: I love you, and I will spend the rest of my life being worthy of yours. Jensen — Jensen Huang (@JensenHuang) November 17, 2026

Ο Χουάνγκ είχε εκφράσει δημοσίως την ιδέα της επιστροφής του νωρίτερα την Τρίτη. Σε δήλωση που δημοσίευσε στο X, έγραψε ότι «Δεν ανταποκρίθηκα στα πρότυπα που απαιτούνται από όλους στην NVIDIA και έκανα σοβαρά λάθη στην προσωπική μου ζωή. Προκάλεσα προβλήματα στο Διοικητικό Συμβούλιο, για τα οποία εκφράζω τη βαθιά μου λύπη. Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για τα λάθη μου και δεσμεύομαι να συνεργαστώ με την ανεξάρτητη έρευνα του Διοικητικού Συμβουλίου».

Πρόσθεσε ότι θα ήταν πρόθυμος να επιστρέψει στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου αν του προσφερόταν, αν και μια μέρα νωρίτερα, σύμφωνα με πληροφορίες, το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia δήλωσε ότι δεν εξετάζει το ενδεχόμενο να τον επαναφέρει.

«Η NVIDIA είναι μια εταιρεία που συναντάται μία φορά σε κάθε γενιά», έγραψε ο Χουάνγκ. «Εάν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει ότι η επιστροφή μου είναι προς το συμφέρον των μετόχων μας, των υπαλλήλων μας, της εταιρείας και της Αμερικής, θα ήταν τιμή μου να ανταποκριθώ σε αυτές τις εκκλήσεις και να επιστρέψω ως Διευθύνων Σύμβουλος».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Χουάνγκ είχε τρεις εξωσυζυγικές σχέσεις, δύο με υφισταμένες του στην Nvidia και αυτή που του έκανε την μεγαλύτερη ζημιά ήταν με μια φερόμενη πράκτορα των κινεζικών μυστικών υπηρεσιών, όπου οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες θεωρούν ότι διευκόλυνε παράνομες πωλήσεις τσιπ. Βάσει προγράμματος, ο Τζένσεν Χουάνγκ θα καταθέσει ενώπιον του Κογκρέσου την 1η Δεκεμβρίου.

Η Nvidia ανάμεσα στον Τραμπ και τους Δημοκρατικούς

Ωστόσο, η στενή σχέση του Τραμπ με τον Χουάνγκ θα μπορούσε επίσης να περιπλέξει τα πράγματα για την Nvidia. Η εταιρεία έχει εντείνει τις δραστηριότητες άσκησης πίεσης στην Ουάσινγκτον, δαπανώντας 5 εκατομμύρια δολάρια το 2025 και 4,7 εκατομμύρια δολάρια μέχρι στιγμής το 2026.

Ωστόσο, καθώς οι Δημοκρατικοί ετοιμάζονται να αναλάβουν τον έλεγχο του Κογκρέσου, σχεδιάζουν να διερευνήσουν τις συναλλαγές του Τραμπ με τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και άλλους κλάδους, υποστηρίζοντας ότι ενδέχεται να υπάρχει διαφθορά, σύμφωνα με το The Verge.

«Οι εκλογές δεν ήταν ιδιαίτερα θετικές για την τεχνητή νοημοσύνη, και (οι εξελίξεις με την παραίτηση του Χουάνγκ) θα περιπλέξουν ακόμη περισσότερο τα πράγματα, ειδικά για την ίδια την εταιρεία, αλλά και για την τεχνητή νοημοσύνη συνολικά στο μέλλον», δήλωσε ο Μπρένταν Γκλάβιν, διευθυντής αναλύσεων στην OpenSecrets, σε συνέντευξή του στο The Verge την περασμένη εβδομάδα.

Ο Λίορ Πρόσορ, διευθύνων εταίρος της Deep33, μιας εταιρείας επενδύσεων επιχειρηματικού κεφαλαίου στον τομέα της τεχνολογίας, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι δεν αναμένει η παραίτηση του Χουάνγκ να σπάσει τη «φούσκα» της τεχνητής νοημοσύνης, παρότι ο συλληφθείς συνέβαλε σημαντικά στη συγκέντρωση κεφαλαίων για την ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης στις ΗΠΑ.

Υπό την ηγεσία του, τον Αύγουστο, η Nvidia σύναψε συνεργασίες με έξι χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για περίπου 500 δισεκατομμύρια δολάρια, με σκοπό τη χρηματοδότηση τέτοιων πρωτοβουλιών. «Η NVIDIA προμηθεύει περίπου το 75% του υπολογιστικού υλικού τεχνητής νοημοσύνης που καταναλώνει ο κλάδος, και η ζήτηση συνεχίζει να ξεπερνά δραματικά την προσφορά», δήλωσε ο Πρόσορ της Deep33 σε συνέντευξή του στο The Verge.

«Ούτε οι πελάτες της ούτε οι ανταγωνιστές της μπορούν εύκολα να αντικαταστήσουν τις δυνατότητες που παρέχει, και τα οικονομικά κίνητρα που οδηγούν τον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης παραμένουν αμετάβλητα».

Παρόλα αυτά, καθώς η δημόσια προσφορά της Anthropic, η οποία αναμένεται να είναι ενδεχομένως η μεγαλύτερη όλων των εποχών, έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη, υπάρχει ανησυχία στον κόσμο της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ο κατασκευαστής μικροεπεξεργαστών είχε συμφωνήσει να αγοράσει μετοχές της Anthropic αξίας 10 δισ. δολαρίων μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, επιπλέον της υπόσχεσης χρηματοδότησης ύψους 10 δισ. δολαρίων που η Nvidia είχε ήδη δώσει πέρυσι.

Πηγή: in.gr