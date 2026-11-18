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Την αναπτυξιακή της πορεία συνέχισε η Αττικά Πολυκαταστήματα το εννάμηνο του 2026 καταγράφοντας αύξηση πωλήσεων κατά 8,2% στα €181,4 εκατ. και αύξηση 15,1% στα Συγκρίσιμα Κέρδη μετά από Φόρους που διαμορφώθηκαν σε €12,9 εκατ., ενισχύοντας συνολικά τα οικονομικά της μεγέθη.

Κύρια Οικονομικά Μεγέθη Εννεαμήνου 2026:

● Ο Κύκλος Εργασιών διαμορφώθηκε σε €181,4 εκατ. (+8,2%) έναντι €167,7 εκατ. το Εννεάμηνο 2025, παρουσιάζοντας σταθερά ανοδική τάση.

● Το Μικτό Κέρδος ανήλθε σε €67,7 εκατ. (+9,6%), με μικτό περιθώριο 37,3%.

● Τα Συγκρίσιμα EBITDA ανήλθαν σε €21,7 εκατ. σημειώνοντας αύξηση 12,8% συγκριτικά με το Εννεάμηνο 2025.

● Τα Συγκρίσιμα Λειτουργικά Κέρδη (EBIT) ανήλθαν σε €18,7 εκατ. (+14,2%).

● Τα Συγκρίσιμα Κέρδη προ Φόρων (EBT) ανήλθαν σε €16,6 εκατ. (+15,2%) έναντι €14,4 εκατ. το Εννεάμηνο 2025.

● Tα Συγκρίσιμα Κέρδη μετά Φόρων (EAT) ανήλθαν σε €12,9 εκατ. (+15,1%) έναντι €11,2 εκατ. το Εννεάμηνο 2025.

Η σημαντική αύξηση των πωλήσεων υποστηρίχθηκε από τη θετική πορεία της εγχώριας κατανάλωσης, η οποία ενισχύθηκε κατά 7,31% σε σχέση με το εννεάμηνο 2025 από την αύξηση των πωλήσεων Tax Free κατά 9%, καθώς και από τη δυναμική ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, με αύξηση 25,5%.

Παράλληλα, θετική συμβολή στην εμπορική επίδοση της Εταιρείας είχαν η συνεχής αναβάθμιση του δικτύου των φυσικών καταστημάτων και ο συστηματικός εμπλουτισμός της προϊοντικής γκάμας του ηλεκτρονικού καταστήματος (eshop), ενέργειες που ενισχύουν την ανταγωνιστική της θέση καιδιευρύνουν τις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης.

Ανασκόπηση των δραστηριοτήτων του δικτύου φυσικών καταστημάτων και του ηλεκτρονικού καταστήματος (eshop):

Καταστήματα

Κατά το Εννεάμηνο του 2026, η εμπορική δραστηριότητα του δικτύου φυσικών καταστημάτων διατήρησε τη θετική της δυναμική, με την εταιρεία να συνεχίζει με συνέπεια την υλοποίηση της στρατηγικής εμπλουτισμού και αναβάθμισης της εμπορικής της πρότασης. Στο πλαίσιο αυτό, προστέθηκαν περισσότερα από 60 νέα brands, ενισχύοντας τις διαθέσιμες επιλογές και διευρύνοντας περαιτέρω την απήχηση των καταστημάτων σε διαφορετικές κατηγορίες καταναλωτών.

Σε επίπεδο οικονομικών επιδόσεων, οι πωλήσεις του δικτύου κατέγραψαν αύξηση 7,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Η θετική αυτή επίδοση προήλθε τόσο από την αύξηση του αριθμού των συναλλαγών κατά 2,3% όσο και από την ενίσχυση της μέσης αξίας συναλλαγής κατά 5,1%. Η βελτιωμένη εμπορική δυναμική αντανακλά τη θετική ανταπόκριση του καταναλωτικού κοινού στη συνεχή ανανέωση και αναβάθμιση της προϊοντικής σύνθεσης, καθώς και στη διαρκή βελτίωση της συνολικής αγοραστικής εμπειρίας που προσφέρει η εταιρεία.

Επιπρόσθετα, η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της επισκεψιμότητας των καταστημάτων αποτυπώθηκε στη βελτίωση του δείκτη μετατροπής επισκεπτών σε αγορές (conversion rate), ο οποίος διαμορφώθηκε σε 37,1%.

Ιδιαίτερα θετική ήταν και η πορεία των πωλήσεων Tax Free προς επισκέπτες από τρίτες χώρες, η πλειονότητα των οποίων προέρχεται από την Τουρκία, το Ισραήλ, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και την Αίγυπτο. Η συγκεκριμένη κατηγορία κατέγραψε αύξηση της τάξης του 9%, ανακτώντας τη δυναμική της και αντιστρέφοντας την πτωτική τάση που είχε καταγραφεί κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, ως αποτέλεσμα των γεωπολιτικών εξελίξεων. Ως συνέπεια, οι πωλήσεις Tax Free αντιπροσωπεύουν πλέον το 10,8% του συνολικού κύκλου εργασιών της εταιρείας.

Εshop

Το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτέλεσε έναν από τους σημαντικότερους μοχλούς ανάπτυξης της Αττικά Πολυκαταστήματα κατά το Eννεάμηνο του 2026, καταγράφοντας ιδιαίτερα θετικές επιδόσεις και ενισχύοντας τη συμμετοχή του στη συνολική εμπορική δραστηριότητα της εταιρείας.

Η περαιτέρω ανάπτυξη του e-shop υποστηρίχθηκε από τη συνεχή ανανέωση και διεύρυνση του διαθέσιμου προϊοντικού χαρτοφυλακίου, το οποίο πλέον περιλαμβάνει περισσότερους από 65.000 κωδικούς. Η διεύρυνση αυτή, σε συνδυασμό με τη συνεχή βελτίωση της ψηφιακής αγοραστικής εμπειρίας, συνέβαλε στην προσέλκυση ευρύτερου καταναλωτικού κοινού και στην αύξηση των ηλεκτρονικών πωλήσεων κατά 25,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Η ενίσχυση της ψηφιακής παρουσίας της εταιρείας εντάσσεται σε έναν ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου μοντέλου λειτουργίας στόχος του οποίου είναι η αξιοποίηση των συνεργειών μεταξύ του φυσικού και του ηλεκτρονικού δικτύου, η δημιουργία πρόσθετης αξίας για τον καταναλωτή και η διασφάλιση μιας συνεπούς και αναβαθμισμένης εμπειρίας σε όλα τα σημεία επαφής με την εταιρεία.

Ταυτόχρονα, η Αττικά Πολυκαταστήματα συνεχίζει να υλοποιεί ένα ευρύ πρόγραμμα επενδύσεων με επίκεντρο τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό, την αναβάθμιση των υποδομών και τη βελτίωση της συνολικής λειτουργικής της οργάνωσης. Στο πλαίσιο αυτό, ολοκληρώνει τη μετάβαση σε μοντέλο 3PL (Third-Party Logistics) για τη διαχείριση των λειτουργιών Logistics και την εγκατάσταση νέου ταμειακού συστήματος. Παράλληλα, προχωρά στην υλοποίηση για την ανάπτυξη και αναβάθμιση των εφαρμογών CRM και Loyalty, με στόχο την ενίσχυση της λειτουργικής αποδοτικότητας και τη συνεχή αναβάθμιση της αγοραστικής εμπειρίας των πελατών της.

Οι παραπάνω πρωτοβουλίες αποτελούν μέρος ενός συνεκτικού πλάνου επιχειρησιακού μετασχηματισμού, που αποσκοπεί στη δημιουργία ενός πιο ευέλικτου και αποδοτικού λειτουργικού μοντέλου.

Κυριότερες επιχειρηματικές εξελίξεις :

Στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης και περαιτέρω ενίσχυσης της εμπορικής της παρουσίας, η Αττικά Πολυκαταστήματα προχώρησε στη μίσθωση νέου καταστήματος επί της οδού Βουκουρεστίου, στο εμπορικό συγκρότημα City Link, καθώς και του τρίτου κατά σειρά καταστήματος στο υπό ανάπτυξη εμπορικό κέντρο Riviera Galleria στο Ελληνικό.

Παράλληλα, εγκαινίασε τη λειτουργία του πρώτου καταστήματος Attica Beauty στο εμπορικό κέντρο The Mall Athens.

Οι τρεις αυτές πρωτοβουλίες εντάσσονται στο αναπτυξιακό σχέδιο της Εταιρείας για την περίοδο 2026–2030, το οποίο προβλέπει την περαιτέρω επέκταση του δικτύου καταστημάτων και την ενίσχυση της παρουσίας της στους τομείς του premium και luxury retail, μέσω της αξιοποίησης επιλεγμένων εμπορικών σημείων υψηλής εμπορικής δυναμικής.