Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

«Στα επόμενα χρόνια θα είμαστε λιγότεροι». Με αυτές τις λέξεις περιέγραψε ο πρόεδρος της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας, Γιάννης Μασούτης το κλίμα που επικρατεί στον κλάδο των σούπερ μάρκετ, τις τάσεις και τη δυναμική της συγκέντρωσης που έχει αναπτυχθεί. Με αυτή την εκτίμηση, συνηγόρησε και ο αντιπρόεδρος της ΕΣΕ, Αριστοτέλης Παντελιάδης, τονίζοντας ότι αντιμετωπίζει αυξανόμενες πιέσεις στην κερδοφορία από το λειτουργικό κόστος.

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι σε διάστημα ενός χρόνου δυο επιχειρήσεις του κλάδου, η Κρητικός ΑΝΕΔΗΚ και η ΕΝΑ, χονδρική της ΑΒ Βασιλόπουλος άλλαξαν χέρια. Η πρώτη πέρασε στην Μασούτης και η δεύτερη στην The Mart, του ομίλου Σκλαβενίτη.

Το θέμα της συγκέντρωσης της αγοράς ευρύτερα έχει δυναμική. Σύμφωνα με την παρουσίαση που έκανε ο Γενικός Διευθυντής της ΕΣΕ, Απόστολος Πεταλάς, μόνο το 60% της αγοράς των τροφίμων ελέγχεται από τα σούπερ μάρκετ. Το υπόλοιπο 40% ανήκει σε δεκάδες χιλιάδες μικρά σημεία πώλησης (κρεοπωλεία, μίνι μάρκετ, μανάβικα, κτλ.).

Αντιθέτως στην Ευρώπη, το 85% ανήκε στις αλυσίδες και μόνο το 15% στα μικρά σημεία πώλησης. Όπως έγραψε ο ot.gr, φέτος περί τα 800 εκατ. Ευρώ θα είναι οι πωλήσεις που θα αποσπάσουν οι αλυσίδες από τις γειτονικές αγορές.

Σχολιάζοντας την πορεία του πληθωρισμού και τις τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ, ο κ. Παντελιάδης ανέφερε ότι φέτος ήταν μια καλή χρονιά για τον πληθωρισμό τροφίμων, ωστόσο απέφυγε να κάνει εκτιμήσεις για την επόμενη χρόνια.