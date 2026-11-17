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Σε δυναμική κίνηση φαίνεται πως βρίσκεται ο νέος γύρος συγκέντρωσης της αγοράς στον τομέα του λιανεμπορίου και των προϊόντων ευρείας κατανάλωσης. Από τον Ιανουάριο ως και τον Σεπτέμβριο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία της Circana, οι πωλήσεις των αλυσίδων σούπερ μάρκετ αυξήθηκε κατά περίπου 600 εκατ. ευρώ και εφόσον ο ρυθμός ανάπτυξης συνεχιστεί – 5,3% – ως το τέλος του έτους υπολογίζεται ότι η αύξηση θα ανέλθει στα 800 εκατ. ευρώ. Πέρυσι, στη διάρκεια του 2025, οι πωλήσεις αυξήθηκαν επίσης κατά 800 εκατ. ευρώ.

Αυτός ο γύρος συγκέντρωσης της αγοράς, που συνοδεύεται με αντίστοιχη αύξηση του όγκου της κατανάλωσης – 3,7% – δεν είναι μόνο ενδοκλαδικό φαινόμενο – δηλαδή δεν αφορά τόσο τον κλάδο των σούπερ μάρκετ – αλλά πρόκειται για διαδικασία που αφαιρεί πωλήσεις από «γειτονικές» κατηγορίες καταστημάτων – μανάβικα, κρεοπωλεία, μίνι μάρκετ, εστίαση κλπ. Παράλληλα βέβαια ο έτσι κι αλλιώς υψηλής έντασης ανταγωνισμός που επικρατεί στο κλάδο των σούπερ μάρκετ, με πρωταγωνίστριες τις πέντε μεγαλύτερες αλυσίδες, επηρεάζει και το «κάτω μέρος» του κλάδου, δηλαδή τις μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις.

Το παράδοξο

Αν και στην παρούσα φάση η για δεύτερο χρόνο υψηλή άνοδος των πωλήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, φαίνεται μία εντελώς παράδοξη διαδικασία, λόγω της συρρίκνωσης του διαθέσιμου καταναλωτικού εισοδήματος, ωστόσο εξηγείται από το γεγονός ότι ακριβώς λόγω της μείωσης του εισοδήματος, οι καταναλωτές στρέφονται στις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Οι χαμηλές τιμές και οι διαρκείς και μεγάλες προσφορές είναι η βασική αιτία.

Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι στους εννέα μήνες του 2026 οι πωλήσεις του κλάδου ανήλθαν στα 11,592 δισ. ευρώ έναντι 10,997 δισ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα του 2025. Προς επιβεβαίωσης των όσων προαναφέρθηκαν, με βάση τα στοιχεία της Circana, η κατηγορία των καταστημάτων που εμφανίζει τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης είναι τα μεγάλα, δηλαδή οι επιφάνειες άνω των 2.500 τμ – «τρέχουν» με 8,3%, δηλαδή πέντε φορές «ταχύτερα» από τον πληθωρισμό των σούπερ μάρκετ, που είναι μόλις 1,5%! Ακολουθούν οι πολύ μικρές επιφάνειες – μέχρι 400 τμ – που «τρέχουν με 6%, δηλαδή τέσσερις φορές τον πληθωρισμό των αλυσίδων. Στην επόμενη θέση βρίσκονται οι επιφάνειες από 1.000 τμ. έως 2.500 τμ. με 5% και στην τελευταία θέση τα μικρά σούπερ μάρκετ από 400 τμ ως και 1.000 τμ με 4,3%.

Τα μεγάλα σούπερ μάρκετ

Επίσης ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέλιξη του ρυθμούς ανάπτυξης των γεωγραφικών περιοχών της χώρας. Τον υψηλότερο ρυθμό εμφανίζουν τα νησιά με 8%, εμφανώς λόγω της τουριστικής έξαρσης, ακολουθεί η Αττική με 5,5%, που οφείλεται στο γεγονός ότι έχει γίνει τουριστικός προορισμός και στην τρίτη θέση είναι η Κρήτη με 5,4%. Ακολουθούν οι περιοχές της Βορείου και της Κεντρικής Ελλάδος με 4,4% η κάθε μία, η Πελοπόννησος με 4,1% και στην τελευταία θέση βρίσκεται η Θεσσαλονίκη με 3,9%. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα νησιά και η Κρήτη από κοινού αντιστοιχούν περίπου στο 20% των συνολικών ετήσιων πωλήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου. Επίσης ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι μετά από πολύ καιρό ο ρυθμός των πωλήσεων των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας υστερεί έναντι του αντίστοιχου ρυθμού των επωνύμων προϊόντων – 4,7% έναντι 5,5% – αν και το μερίδιο των πρώτων παραμένει σταθερά υψηλό, στο 26% της συνολικής αγοράς.