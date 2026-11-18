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Σαφές μήνυμα προς τις κυβερνήσεις των κρατών μελών του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) ότι η απανθρακοποίηση της ναυτιλίας απαιτεί ένα ενιαίο, ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο παγκόσμιο κανονιστικό πλαίσιο, χωρίς επικαλύψεις και πολλαπλές χρεώσεις για τις ίδιες εκπομπές, στέλνουν εννέα κορυφαίες διεθνείς ναυτιλιακές οργανώσεις.

Με κοινή δήλωσή τους, ενόψει της 85ης συνόδου της Επιτροπής Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (MEPC 85), που θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 4 Δεκεμβρίου 2026, οι BIMCO, CLIA, IBIA, ICS, INTERCARGO, INTERFERRY, INTERTANKO, IPTA και WSC καλούν τα κράτη μέλη να αναζητήσουν συγκλίσεις, ώστε να επιτευχθεί το συντομότερο δυνατόν συμφωνία για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Οι εννέα οργανώσεις, που εκπροσωπούν το σύνολο σχεδόν των επιμέρους δραστηριοτήτων της παγκόσμιας εμπορικής και επιβατηγού ναυτιλίας, επαναβεβαιώνουν τη δέσμευση του κλάδου στον στόχο της Στρατηγικής του IMO του 2023 για καθαρές μηδενικές εκπομπές έως το 2050 ή περίπου τότε. Υπογραμμίζουν, ωστόσο, ότι η επίτευξή του προϋποθέτει κανόνες που θα λαμβάνουν υπόψη τις πραγματικές δυνατότητες της αγοράς, τη διαθεσιμότητα των εναλλακτικών καυσίμων και το κόστος της ενεργειακής μετάβασης.

Όχι σε περιφερειακούς κανόνες και πολλαπλές χρεώσεις

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η αναφορά στην ανάγκη αποφυγής του κατακερματισμού του κανονιστικού πλαισίου. Οι οργανώσεις τονίζουν ότι η ναυτιλία, ως κατεξοχήν παγκόσμια δραστηριότητα, χρειάζεται ενιαίους κανόνες που θα εφαρμόζονται σε όλα τα πλοία, ανεξάρτητα από τη σημαία, την ιδιοκτησία, τις εμπορικές διαδρομές ή το επιχειρηματικό τους μοντέλο.

Στο πλαίσιο αυτό, ζητούν να αποτραπεί η υιοθέτηση περιφερειακών ή εθνικών μέτρων που δημιουργούν αλληλεπικαλυπτόμενες υποχρεώσεις συμμόρφωσης ή οδηγούν σε πολλαπλές οικονομικές επιβαρύνσεις για τις ίδιες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Η επισήμανση αποκτά ιδιαίτερη σημασία υπό το πρίσμα της εφαρμογής του ευρωπαϊκού συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών στη ναυτιλία (EU ETS) και του κανονισμού FuelEU Maritime. Παρότι η κοινή δήλωση δεν κατονομάζει συγκεκριμένα ευρωπαϊκά μέτρα, αναδεικνύει το ζήτημα της συνύπαρξης περιφερειακών και παγκόσμιων ρυθμίσεων.

Ευελιξία και κίνητρα για τις επενδύσεις

Οι εννέα οργανώσεις υποστηρίζουν ότι οι νέοι κανονισμοί πρέπει να επιβραβεύουν τις πραγματικές και επαληθεύσιμες μειώσεις εκπομπών, παρέχοντας οικονομικά ή τεχνικά κίνητρα για επενδύσεις σε καθαρότερες τεχνολογίες.

Παράλληλα, ζητούν ευέλικτους μηχανισμούς συμμόρφωσης, ώστε τόσο οι μεγάλες όσο και οι μικρότερες ναυτιλιακές επιχειρήσεις να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της μετάβασης.

Επισημαίνουν ότι για την πλειονότητα του υφιστάμενου στόλου δεν υπάρχουν ακόμη εμπορικά βιώσιμα καύσιμα και τεχνολογίες μηδενικών ή σχεδόν μηδενικών εκπομπών. Συνεπώς, το νέο πλαίσιο πρέπει να προβλέπει αξιόπιστες μεταβατικές λύσεις και για τα ήδη λειτουργούντα πλοία.

Η βιομηχανία έχει επενδύσει δισεκατομμύρια δολάρια σε νεότευκτα πλοία εναλλακτικών καυσίμων, καινοτόμες τεχνολογίες και συστήματα που επιτρέπουν μεγαλύτερη ευελιξία στη χρήση καυσίμων. Ωστόσο, η συνέχιση αυτών των επενδύσεων εξαρτάται από τη σταθερότητα των κανόνων, την επαρκή παραγωγή εναλλακτικών καυσίμων και την ανταγωνιστικότητα του κόστους τους.

Αναζήτηση συμβιβασμού στον IMO

Οι οργανώσεις καλούν όλες τις κυβερνήσεις, ανεξάρτητα από τις θέσεις που έχουν διατυπώσει, να εξετάσουν το σύνολο των εναλλακτικών προτάσεων και να αναζητήσουν κοινά σημεία.

Η τελική συμφωνία, υπογραμμίζουν, πρέπει να συνδυάζει τις περιβαλλοντικές φιλοδοξίες με την τεχνολογική και εμπορική πραγματικότητα, εξασφαλίζοντας παράλληλα επενδυτική βεβαιότητα σε πλοιοκτήτες, ναυλωτές, παραγωγούς καυσίμων, λιμάνια και χρηματοδότες.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδουν επίσης στην ανάπτυξη τεχνικών κατευθυντήριων οδηγιών για την πιστοποίηση των καυσίμων και την αξιολόγηση των εκπομπών σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής τους.