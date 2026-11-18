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Μια νέα τεχνολογία γεωθερμικής ενέργειας, η οποία φιλοδοξεί να φτάσει σε βάθη όπου τα συμβατικά γεωτρύπανα δυσκολεύονται να λειτουργήσουν, προσελκύει το ενδιαφέρον της Google. Ο τεχνολογικός κολοσσός υπέγραψε συμφωνία αξίας άνω των 500 εκατ. δολαρίων με την αμερικανική νεοφυή εταιρεία Quaise Energy, προκειμένου να εξασφαλίσει 50 μεγαβάτ ηλεκτρικής ενέργειας από γεωθερμικό έργο που αναπτύσσεται στο κεντρικό Όρεγκον.

Η ενέργεια θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των αναγκών των υφιστάμενων κέντρων δεδομένων της Google στην περιοχή, καθώς η ταχεία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης αυξάνει σημαντικά τη ζήτηση ηλεκτρισμού. Για την Quaise, η συμφωνία αποτελεί σημαντική ψήφο εμπιστοσύνης, καθώς η τεχνολογία της δεν έχει ακόμη αποδειχθεί σε εμπορική κλίμακα.

«Είναι ουσιαστικά η Google που παίρνει θέση υπέρ της τεχνολογίας και λέει ότι της αρέσει αυτό που βλέπει», δήλωσε στην Wall Street Journal ο διευθύνων σύμβουλος της Quaise, Κάρλος Αράκε.

Γεωτρήσεις με τη βοήθεια μικροκυμάτων

Το έργο εκτιμάται ότι θα κοστίσει περίπου 350 εκατ. δολάρια και, σύμφωνα με την εταιρεία, θα είναι το πρώτο παγκοσμίως που θα παράγει ηλεκτρική ενέργεια αξιοποιώντας πετρώματα με θερμοκρασίες περίπου 300 βαθμών Κελσίου.

Η τεχνολογία της Quaise βασίζεται στη χρήση μιας συσκευής που ονομάζεται γυροτρόνιο (gyrotron). Πρόκειται ουσιαστικά για μια ισχυρή πηγή μικροκυμάτων, η οποία εκπέμπει κύματα χιλιοστομετρικού μήκους και μπορεί να εξατμίζει το πέτρωμα, επιτρέποντας τη διάνοιξη γεωτρήσεων σε βάθη που θεωρούνταν μέχρι σήμερα εξαιρετικά δύσκολα προσβάσιμα.

Αρχικά, η εταιρεία θα χρησιμοποιήσει συμβατικό εξοπλισμό για να ανοίξει γεώτρηση βάθους περίπου 2,5 μιλίων. Στη συνέχεια, θα αξιοποιήσει το γυρότρον για να φτάσει περίπου στα 3 μίλια, όπου οι θερμοκρασίες των πετρωμάτων είναι πολύ υψηλότερες.

Το σχέδιο προβλέπει την έγχυση νερού στις γεωτρήσεις. Το νερό θα θερμαίνεται από τα υπέρθερμα πετρώματα και, όταν επιστρέφει στην επιφάνεια, θα αξιοποιείται ο παραγόμενος ατμός για την κίνηση στροβίλων και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η Quaise εκτιμά ότι η παραγωγή θα μπορούσε να ξεκινήσει ήδη από το 2030.

Η ενεργειακή πρόκληση της AI για την Google

Η συμφωνία εντάσσεται στη στρατηγική της Google να εξασφαλίσει σταθερές και καθαρές πηγές ηλεκτρικής ενέργειας για τη λειτουργία των κέντρων δεδομένων της. Οι υποδομές αυτές απαιτούν ολοένα μεγαλύτερες ποσότητες ηλεκτρισμού, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη αυξάνει τις υπολογιστικές ανάγκες και τις ενεργειακές απαιτήσεις των επιχειρήσεων τεχνολογίας.

Η Google έχει ήδη συνάψει συνεργασία με τη γεωθερμική εταιρεία Fervo Energy, ενώ εξετάζει και άλλες τεχνολογίες, όπως η πυρηνική ενέργεια και τα συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρισμού μεγάλης διάρκειας.

Όπως δήλωσε στους FT η Λουσία Τιάν, επικεφαλής των πρωτοβουλιών της Google για την ανάπτυξη προηγμένων τεχνολογιών καθαρής ενέργειας, η κλίμακα των ενεργειακών αναγκών της εταιρείας και ο αντίκτυπος που επιδιώκει να έχει στο ηλεκτρικό δίκτυο απαιτούν τη δημιουργία ενός ευρύτερου οικοσυστήματος νέων ενεργειακών λύσεων.

Η συνεργασία με την Quaise αποτελεί ένα στοίχημα για το μέλλον της γεωθερμίας. Εάν η τεχνολογία αποδειχθεί αποτελεσματική και οικονομικά βιώσιμη, θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για την αξιοποίηση θερμότητας από πολύ βαθύτερα στρώματα της Γης και να προσφέρει μια σταθερή πηγή καθαρής ενέργειας, ανεξάρτητη από τις καιρικές συνθήκες.