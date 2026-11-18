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Στα 30 ξενοδοχεία έως το 2030 θέλει να φτάσει στην Ελλάδα η Radisson Hotel Group, από 12 που αριθμεί σήμερα το χαρτοφυλάκιό της σε λειτουργία ή υπό ανάπτυξη. Ο όμιλος πρόσθεσε περίπου 400 δωμάτια το 2026 και υπολογίζει ότι τρία από τα σημαντικά έργα του για το 2027 θα προσθέσουν περίπου άλλα τόσα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την πρώτη μονάδα του στη Θεσσαλονίκη, την είσοδο του Radisson RED στην ελληνική αγορά και την ανακαίνιση παραθαλάσσιου ξενοδοχείου στη Μάνη.

Τα περισσότερα έργα αφορούν παλαιότερα ξενοδοχεία, ημιτελή ακίνητα ή κτίρια που είχαν άλλη χρήση

Οι μετατροπές αποτελούν τον βασικό άξονα του σχεδίου που παρουσίασαν, στο περιθώριο του Resort & Residential Hospitality Forum (R&R Forum) που πραγματοποιείται στις 16–18 Νοεμβρίου στην Αθήνα, ο Elie Milky, περιφερειακός επικεφαλής ανάπτυξης με αρμοδιότητα και για την Ελλάδα, και ο Daniel Twerenbold, διευθύνων σύμβουλος για τις γερμανόφωνες αγορές, την Ανατολική Ευρώπη και την Ελλάδα.

Τα περισσότερα έργα αφορούν παλαιότερα ξενοδοχεία, ημιτελή ακίνητα ή κτίρια που είχαν άλλη χρήση. Ο όμιλος επιλέγει ανά περίπτωση τόσο το εμπορικό σήμα όσο και το μοντέλο συνεργασίας, με συμφωνίες franchise ή συμβάσεις διαχείρισης.

Δύο έργα στο κέντρο της Αθήνας

Στην Αθήνα, το έργο της πλατείας Θεάτρου αφορά τη μετατροπή ιστορικού διατηρητέου κτιρίου σε ξενοδοχείο 173 δωματίων. Στο ενημερωτικό υλικό του ομίλου εμφανίζεται ως Radisson Theatrou Square Athens, με προγραμματισμένο άνοιγμα το 2027. Οι εγκρίσεις και οι περιορισμοί που συνοδεύουν τις επεμβάσεις στο διατηρητέο έχουν καθυστερήσει το έργο, το οποίο προβλέπει τη διατήρηση αρχιτεκτονικών στοιχείων και παλαιών τοιχογραφιών.

Για το ίδιο ακίνητο εξετάζεται το ενδεχόμενο να λειτουργήσει με την επωνυμία Aluma Teatro, ως μέλος της Radisson Individuals, με την Isrotel να αναλαμβάνει τη λειτουργία του στο πλαίσιο συμφωνίας franchise. Στην πλατεία Μητροπόλεως, το Radisson RED Mitropoleos Square Athens προγραμματίζεται επίσης για το 2027. Οι δύο μονάδες θα προστεθούν στην υφιστάμενη παρουσία του ομίλου στην πρωτεύουσα, όπου λειτουργούν το Radisson Blu Park των 160 δωματίων και σουιτών, δίπλα στο Πεδίον του Άρεως, και το The Social Athens των 24 δωματίων και σουιτών, στη Βουκουρεστίου.

Πρώτη είσοδος στη Θεσσαλονίκη, νέα κατασκευή στη Σαντορίνη

Στη Θεσσαλονίκη, το Elysia Thessaloniki, μέλος της Radisson Individuals, αναμένεται να ανοίξει το 2027 με 52 δωμάτια. Θα είναι το πρώτο ξενοδοχείο του ομίλου στην πόλη και θα στεγαστεί σε διατηρητέο κτίριο ανάμεσα στην Εγνατία και την Τσιμισκή, κοντά στην πλατεία Αριστοτέλους. Για την ίδια χρονιά προγραμματίζεται και το άνοιγμα του Radisson Blu Resort, Mani, κοντά στο Γύθειο. Η παραθαλάσσια μονάδα, με 150 δωμάτια και σουίτες, βρίσκεται σε φάση εκτεταμένης ανακαίνισης.

Η Σαντορίνη δίνει το παράδειγμα της νέας κατασκευής. Το Radisson Collection Resort, Santorini αναπτύσσεται στο Ακρωτήρι, σε ακίνητο της οικογένειας Καραθανάση, με ορίζοντα λειτουργίας το 2029. Ο σχεδιασμός προβλέπει 50 σουίτες με ιδιωτικές πισίνες και θέα στην καλντέρα και το ηφαίστειο. Ο όμιλος έχει ήδη παρουσία στο νησί με το Radisson Blu Zaffron Resort στο Καμάρι, ενώ το παραθεριστικό χαρτοφυλάκιό του περιλαμβάνει επίσης μονάδες στη Μύκονο, τη Σκιάθο, την Ερέτρια και την Πάρο. Στην Ερέτρια, το Paradise Resort Evia διαθέτει 322 δωμάτια, μπανγκαλόου και σουίτες, ενώ στην Πούντα της Πάρου το ανακαινισμένο παραθαλάσσιο θέρετρο διαθέτει 94 δωμάτια. Και οι δύο μονάδες εντάσσονται στη Radisson Individuals.

Οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής αλλάζουν τη λειτουργία

Η Radisson βλέπει τις κρατήσεις να γίνονται όλο και πιο κοντά στην ημερομηνία άφιξης, τόσο για δωμάτια όσο και για συναντήσεις και εκδηλώσεις. Το μικρότερο χρονικό περιθώριο δυσκολεύει τον προγραμματισμό της στελέχωσης, καθώς τα ξενοδοχεία καλούνται να προσαρμόζουν τη λειτουργία τους σε ζήτηση που διαμορφώνεται αργότερα μέσα στη σεζόν. Παράλληλα, επαγγελματίες ταξιδιώτες παρατείνουν τη διαμονή τους για αναψυχή ή υποδέχονται την οικογένειά τους μετά το τέλος των υποχρεώσεών τους, αυξάνοντας τη σημασία μονάδων που συνδυάζουν χώρους εργασίας με υπηρεσίες διακοπών.

Στην ίδια στρατηγική εντάσσεται η έμφαση στην τοπική πελατεία, κυρίως μέσω της εστίασης. Ως παράδειγμα ο όμιλος αναφέρει το Radisson RED στο Ίνσμπρουκ, όπου το εστιατόριο της ταράτσας προσελκύει και κατοίκους της πόλης. Στην Αθήνα, το εστιατόριο του The Social Athens στη Βουκουρεστίου υπηρετεί την ίδια λογική, λειτουργώντας ως σημείο συνάντησης και για επισκέπτες εκτός ξενοδοχείου.

Για το 2027, η εικόνα που μεταφέρουν τα στελέχη του ομίλου είναι σταθερή ως προς την πληρότητα, με τις τιμές να εξακολουθούν να κινούνται ανοδικά. Για να φτάσει στις 30 μονάδες έως το 2030, η Radisson θα χρειαστεί να εντοπίσει κατάλληλα ακίνητα και να προχωρήσει έγκαιρα τις αδειοδοτήσεις, ιδίως στα διατηρητέα κτίρια που βρίσκονται στο επίκεντρο της ανάπτυξής της στις πόλεις.