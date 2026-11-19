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Σταθεροποιήθηκε το πετρέλαιο την Πέμπτη, μετά τις απώλειες της προηγούμενης συνεδρίασης, καθώς οι προσδοκίες για πλεόνασμα στην αγορά υπερίσχυσαν των συνεχιζόμενων ανησυχιών σχετικά με τον εφοδιασμό από τη Μέση Ανατολή, εν μέσω επιθέσεων κατά της ναυτιλίας στα Στενά του Ορμούζ.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το αργό τύπου Brent σημείωναν άνοδο 5 σεντς, ή 0,05%, φτάνοντας τα 92 δολάρια ανά βαρέλι, στις 06:55 ώρα Ελλάδος. Τα συμβόλαια για το αμερικανικό αργό (WTI) με παράδοση τον Δεκέμβριο υποχώρησαν κατά 26 σεντς, ή 0,31%, στα 83 δολάρια. Το συμβόλαιο του Δεκεμβρίου λήγει την Παρασκευή, ενώ το πιο ενεργό συμβόλαιο του Ιανουαρίου κατέγραψε πτώση 22 σεντς, στα 82,09 δολάρια, σύμφωνα με το Reuters.

Το Brent υποχώρησε κατά 1,3% στην προηγούμενη συνεδρίαση, ενώ το WTI σημείωσε πτώση 3,2%, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδό του από τις 26 Αυγούστου, καθώς ενισχύονται οι προσδοκίες για πλεόνασμα προσφοράς, δεδομένου ότι οι αποστολές αργού πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ έχουν επανέλθει περίπου στα προπολεμικά επίπεδα.

Η μεγαλύτερη από την αναμενόμενη αύξηση των αμερικανικών αποθεμάτων πετρελαίου, που ανακοινώθηκε την Τετάρτη, άσκησε επίσης πιέσεις στις προοπτικές της αγοράς.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Ενεργειακών Πληροφοριών των ΗΠΑ (EIA), τα αμερικανικά αποθέματα αργού αυξήθηκαν κατά 3,4 εκατομμύρια βαρέλια, φτάνοντας τα 417,8 εκατομμύρια βαρέλια την εβδομάδα που έληξε στις 13 Νοεμβρίου. Οι αναλυτές, σε έρευνα του Reuters, ανέμεναν αύξηση μόλις 58.000 βαρελιών.

Το πετρέλαιο ανάμεσα σε Συμπληγάδες

«Το πετρέλαιο βρίσκεται εγκλωβισμένο ανάμεσα σε θεμελιώδη μεγέθη που πιέζουν τις τιμές προς τα κάτω και γεωπολιτικούς κινδύνους που τις ωθούν προς τα πάνω. Η αύξηση των αποθεμάτων μπορεί να επιβαρύνει τις τιμές βραχυπρόθεσμα, αλλά οι ανεπίλυτες διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα μπορούν να διατηρήσουν το “ασφάλιστρο κινδύνου” για πολύ μεγαλύτερο διάστημα», δήλωσε στο Reuters η Πριγιάνκα Σατσντέβα, επικεφαλής ανάλυσης αγοράς στην Phillip Nova.

Οι τιμές δέχονται επίσης πιέσεις λόγω των προσδοκιών για υψηλότερα επιτόκια στις ΗΠΑ, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε χαμηλότερη οικονομική ανάπτυξη και βραδύτερη αύξηση της ζήτησης για πετρέλαιο. Επιπλέον, αυτό θα ενίσχυε το δολάριο, καθιστώντας το πετρέλαιο ακριβότερο για τους αγοραστές εκτός ΗΠΑ, οι οποίοι πληρώνουν σε άλλα νομίσματα για το αργό που τιμολογείται σε δολάρια.

Τα πρακτικά από τη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) τον Οκτώβριο, τα οποία δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη, ενίσχυσαν τις προσδοκίες των επενδυτών ότι η κεντρική τράπεζα ενδέχεται να αυξήσει τα επιτόκια στην επόμενη συνεδρίασή της τον Δεκέμβριο, προκειμένου να περιορίσει τον πληθωρισμό.

«Η υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου προσφέρει μια ανάσα σε όσους ανησυχούν για τις επίμονες πληθωριστικές πιέσεις, αν και το ερώτημα πλέον δεν είναι απλώς αν η Fed θα αυξήσει τα επιτόκια τον Δεκέμβριο, αλλά κατά πόσο. Αυτό, με τη σειρά του, στηρίζει το δολάριο, εμποδίζοντας κάθε προσπάθεια της αγοράς πετρελαίου για άνοδο», ανέφεραν αναλυτές της χρηματιστηριακής εταιρείας PVM σε σημείωμά τους με ημερομηνία 18 Νοεμβρίου.

Ωστόσο, εξακολουθούν να υφίστανται κίνδυνοι για τον εφοδιασμό με πετρέλαιο από τη Μέση Ανατολή, εν μέσω της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ-Ισραήλ και Ιράν.

Το ιρανικό πολεμικό ναυτικό ανακοίνωσε ότι τρία πετρελαιοφόρα, τα οποία έπλεαν ανατολικά των Στενών του Ορμούζ, ακινητοποιήθηκαν από νάρκες.

Την Πέμπτη, οι Χούθι εκτόξευσαν πυραύλους εναντίον του Ριάντ, της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας, ωστόσο η υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας δήλωσε ότι ο κίνδυνος έχει παρέλθει.

Οι αγορές αναμένουν την τριμερή σύνοδο κορυφής μεταξύ των ηγετών των ΗΠΑ, της Κίνας και της Ρωσίας, αναζητώντας ενδείξεις σχετικά με τις προοπτικές μιας διαπραγματευτικής διευθέτησης για τον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς και για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία —γεγονότα που έχουν προκαλέσει αναταράξεις στις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου.

Το πρακτορείο Reuters μετέδωσε την Τετάρτη, επικαλούμενο πηγές του κλάδου, ότι οι επιθέσεις με ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) έχουν μειώσει κατά 45% τον συνολικό όγκο επεξεργασίας αργού πετρελαίου στα ρωσικά διυλιστήρια από τα τέλη Οκτωβρίου.