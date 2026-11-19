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Σημαντικά περιθώρια ανοδικής αναθεώρησης των εκτιμήσεών της για την κερδοφορία της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ το 2026 διαπιστώνει η NBG Securities, μετά τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου, τα οποία ξεπέρασαν τόσο τις δικές της προβλέψεις όσο και τις προσδοκίες της αγοράς.

Σύμφωνα με την NBG Securities, το τρίτο τρίμηνο του 2026 ήταν το ισχυρότερο στην ιστορία της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σε επίπεδο καθαρών κερδών

Οι αναλυτές διατηρούν τη σύσταση Outperform και την τιμή-στόχο των 60 ευρώ, επισημαίνοντας ότι ο όμιλος κατέγραψε το ισχυρότερο τρίμηνο στην ιστορία του σε επίπεδο καθαρών κερδών, ενώ η ενίσχυση της ρευστότητας δημιουργεί πρόσθετα περιθώρια για νέες επενδύσεις σε παραχωρήσεις και έργα υποδομών.

Μάλιστα, η NBG Securities υπογραμμίζει ότι τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη του εννεαμήνου, ύψους 172 εκατ. ευρώ, έχουν ήδη ξεπεράσει την πρόβλεψή της για το σύνολο του 2026, η οποία ανερχόταν σε 169 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει την εκτίμηση ότι η ετήσια κερδοφορία μπορεί να κινηθεί υψηλότερα από τις υφιστάμενες προβλέψεις.

Ιστορικό υψηλό κερδοφορίας στο τρίτο τρίμηνο

Σύμφωνα με την NBG Securities, το τρίτο τρίμηνο του 2026 ήταν το ισχυρότερο στην ιστορία της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σε επίπεδο καθαρών κερδών και το δεύτερο ισχυρότερο σε επίπεδο EBITDA. Μάλιστα, το ρεκόρ καθαρής κερδοφορίας ισχύει ακόμη και εάν συμπεριληφθούν οι περίοδοι κατά τις οποίες ο όμιλος δραστηριοποιούνταν και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 47% σε ετήσια βάση, στα 1,35 δισ. ευρώ, ενώ τα προσαρμοσμένα EBITDA ενισχύθηκαν επίσης κατά 47%, φθάνοντας τα 209 εκατ. ευρώ.

Ακόμη ισχυρότερη ήταν η αύξηση των προσαρμοσμένων καθαρών κερδών, τα οποία ανήλθαν στα 89 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 129% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.

Η επίδοση αυτή καταγράφηκε παρά την αύξηση του χρηματοοικονομικού κόστους, η οποία συνδέεται με το δάνειο περίπου 1 δισ. ευρώ που χρησιμοποιήθηκε για τη χρηματοδότηση της παραχώρησης της Εγνατίας Οδού.

Σε επίπεδο εννεαμήνου, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 3,45 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 20%, τα προσαρμοσμένα EBITDA στα 573 εκατ. ευρώ, με άνοδο 24%, και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη στα 172 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 61%.

Η NBG Securities αποδίδει τις επιδόσεις στην ισχυρή δραστηριότητα των κατασκευών, στην αυξανόμενη συνεισφορά των παραχωρήσεων και στη βελτίωση των αποτελεσμάτων της συμβατικής ενέργειας.

Κατασκευές: Ανεκτέλεστο 8,6 δισ. ευρώ και υψηλότερα περιθώρια

Ιδιαίτερη έμφαση δίνουν οι αναλυτές στην πορεία του κατασκευαστικού κλάδου, όπου τα προσαρμοσμένα EBITDA αυξήθηκαν κατά 67% σε ετήσια βάση, στα 58 εκατ. ευρώ, ξεπερνώντας σημαντικά τον ρυθμό αύξησης των εσόδων, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 46%.

Το περιθώριο προσαρμοσμένων EBITDA ενισχύθηκε κατά περίπου 130 μονάδες βάσης, φθάνοντας το 10,4%.

Σύμφωνα με την NBG Securities, η βελτίωση αντανακλά την ταχύτερη εκτέλεση του ανεκτέλεστου, την καλύτερη απορρόφηση των σταθερών δαπανών λόγω της αυξημένης δραστηριότητας, αλλά και τη μεγαλύτερη συμμετοχή έργων που συνδέονται με παραχωρήσεις και εμφανίζουν υψηλότερα περιθώρια κερδοφορίας.

Παρά την επιτάχυνση της εκτέλεσης των έργων, το ανεκτέλεστο διατηρήθηκε στα 8,6 δισ. ευρώ, παραμένοντας το μεγαλύτερο μεταξύ των εγχώριων ανταγωνιστών, σύμφωνα με την ανάλυση.

Οι αναλυτές σημειώνουν ότι οι προθεσμίες του Ταμείου Ανάκαμψης φαίνεται πως επιτάχυναν την ανάθεση νέων συμβάσεων κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, επιτρέποντας την αναπλήρωση του ανεκτέλεστου παρά τον υψηλότερο ρυθμό υλοποίησης.

Το ύψος των υπογεγραμμένων και υπό εκτέλεση έργων προσφέρει, κατά την NBG Securities, σημαντική ορατότητα για τα έσοδα των επόμενων ετών.

Η συμβολή της ενέργειας και τα 20 εκατ. ευρώ από την Κομοτηνή

Στη συμβατική ενέργεια, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 53% σε ετήσια βάση, επωφελούμενα από τις υψηλότερες τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Τα προσαρμοσμένα EBITDA ενισχύθηκαν κατά 85%, φθάνοντας τα 28 εκατ. ευρώ, καθώς η διεύρυνση των περιθωρίων μεταξύ των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας και του κόστους παραγωγής από φυσικό αέριο, των λεγόμενων spark spreads, ενίσχυσε την κερδοφορία.

Η NBG Securities σημειώνει ότι η αύξηση των EBITDA ήταν σημαντικά υψηλότερη από την αύξηση των εσόδων, αντανακλώντας τη βελτίωση των περιθωρίων ηλεκτροπαραγωγής.

Σημαντική ήταν και η συμβολή των συμμετοχών του ομίλου, ιδιαίτερα της κοινοπραξίας με τη Motor Oil, στην οποία οι δύο εταιρείες συμμετέχουν ισότιμα και η οποία λειτουργεί τη μονάδα ηλεκτροπαραγωγής φυσικού αερίου ισχύος 877 MW στην Κομοτηνή.

Η συγκεκριμένη συμμετοχή προσέθεσε 20 εκατ. ευρώ στα κέρδη του τρίτου τριμήνου, επωφελούμενη από τις υψηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας και τα ισχυρά περιθώρια παραγωγής.

Έρχονται δύο νέα έργα ΣΔΙΤ ύψους 600 εκατ. ευρώ

Πέρα από τα αποτελέσματα, η NBG Securities στρέφει την προσοχή της στο χαρτοφυλάκιο νέων έργων που διεκδικεί η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Το αμέσως επόμενο σημαντικό ορόσημο αφορά τη χρηματοοικονομική ολοκλήρωση δύο έργων ΣΔΙΤ αυτοκινητοδρόμων στη Βόρεια Ελλάδα, στα οποία ο όμιλος έχει αναδειχθεί προτιμητέος ανάδοχος.

Οι συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες των δύο έργων ανέρχονται σε περίπου 600 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την NBG Securities, η χρηματοοικονομική ολοκλήρωση και η έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών τοποθετούνται πλέον στο πρώτο τρίμηνο του 2027, νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό που προέβλεπε το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Παράλληλα, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ παρακολουθεί επενδυτικές ευκαιρίες άνω των 2 δισ. ευρώ σε έργα κοινωνικών υποδομών και διαχείρισης αποβλήτων, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου χαρτοφυλακίου διαγωνισμών ΣΔΙΤ, συνολικού ύψους άνω των 3 δισ. ευρώ, που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο.

Επιπλέον, η κοινοπραξία της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με την GMR αναμένει τα αποτελέσματα της προεπιλογής για τον διαγωνισμό των 22 περιφερειακών αεροδρομίων, ενώ προχωρούν και οι συζητήσεις για την παράκαμψη της Δυτικής Αττικής.

Για τους αναλυτές, το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο δημιουργεί σημαντικές προοπτικές νέων επενδύσεων, με τη χρηματοδοτική δυνατότητα του ομίλου να αποτελεί κρίσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Ρευστότητα 2,7 δισ. ευρώ και χρηματοδοτικό πλεονέκτημα μετά το Ταμείο Ανάκαμψης

Η NBG Securities αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην ισχυρή δημιουργία ταμειακών ροών, η οποία, σε συνδυασμό με την επιτυχημένη έκδοση επταετούς ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο, ενίσχυσε τη ρευστότητα της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου διαμορφώνονται σε pro forma βάση στα 2,7 δισ. ευρώ, ενώ, σύμφωνα με την ανάλυση, η προσαρμοσμένη καθαρή ταμειακή θέση, εξαιρουμένου του δανεισμού χρηματοδότησης έργων, ανέρχεται στα 161 εκατ. ευρώ.

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι το επταετές ομόλογο εκδόθηκε με επιτόκιο 4,75%, παρά το απαιτητικό περιβάλλον επιτοκίων, και επέτρεψε στον όμιλο να αντιμετωπίσει εγκαίρως τη λήξη υποχρέωσης 500 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο του 2027.

Μετά την αναχρηματοδότηση, το χρονοδιάγραμμα λήξεων του δανεισμού εκτείνεται έως το 2032, με εξαίρεση μια διαχειρίσιμη αποπληρωμή 300 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2028.

Σε συνδυασμό με τη διάθεση μετοχών που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο, η έκδοση του ομολόγου ενισχύει περαιτέρω τη χρηματοδοτική ευελιξία του ομίλου.

Η NBG Securities θεωρεί ότι η δυνατότητα χρηματοδότησης νέων έργων αποκτά ιδιαίτερη σημασία ενόψει της ολοκλήρωσης του Ταμείου Ανάκαμψης, καθώς το ιδιωτικό κεφάλαιο αναμένεται να διαδραματίσει μεγαλύτερο ρόλο στις επενδύσεις υποδομών.

Υπό αυτό το πρίσμα, η ισχυρή ρευστότητα προσφέρει στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ τη δυνατότητα να διεκδικήσει νέα έργα και να προχωρήσει σε επενδύσεις που μπορούν να ενισχύσουν περαιτέρω την αξία του ομίλου.