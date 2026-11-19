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Ικανοποιητικές παραμένουν οι παγκόσμιες προμήθειες αγροτικών προϊόντων παραμένουν γενικά ικανοποιητικές, ιδιαίτερα για το σιτάρι και τα σιτηρά ζωοτροφών, αν και εμφανίζονται στενότερες ισορροπίες για το ρύζι, τη ζάχαρη και τα φυτικά έλαια. Ωστόσο, οι αγορές βασικών εμπορευμάτων και οι εμπορικές ροές παραμένουν εκτεθειμένες στις καιρικές συνθήκες, στις υλικοτεχνικές διαταραχές (logistics) και στην αβεβαιότητα της πολιτικής, σύμφωνα με νέα έκθεση που δημοσιεύθηκε σήμερα από τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO).

Σύμφωνα με την εξαμηνιαία έκθεση του FAO «Επισιτιστική Προοπτική» (Food Outlook) αναμένεται επίσης μια επιβράδυνση στον ρυθμό αύξησης του παγκόσμιου κόστους εισαγωγών τροφίμων το 2026, η οποία οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις χαμηλότερες διεθνείς τιμές του καφέ και του κακάο.

Τα παγκόσμια αποθέματα δημητριακών προβλέπεται να αυξηθούν κατά 1,8% έως το κλείσιμο των περιόδων το 2027

FAO: Οι προοπτικές για δημητριακά

Τα παγκόσμια αποθέματα δημητριακών προβλέπεται να αυξηθούν κατά 1,8% έως το κλείσιμο των περιόδων το 2027. Η αύξηση σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στη συσσώρευση αποθεμάτων σιταριού στη Ρωσία και την Ουκρανία, όπου οι διαταραχές στις εξαγωγές περιορίζουν τις αποστολές.

Συρρικνωμένο κατά 3,3% αναμένεται το παγκόσμιο εμπόριο δημητριακών το 2026/27, καθοδηγούμενο σχεδόν εξ ολοκλήρου από τη μείωση του εμπορίου σιταριού, ενώ οι αποστολές από όλους τους βασικούς εξαγωγείς εμφανίζονται μειωμένες. Ωστόσο, οι παγκόσμιοι όγκοι ρυζιού το 2027 και αραβοσίτου το 2026/27 αναμένεται να αυξηθούν.

Η παγκόσμια παραγωγή σιταριού και αραβοσίτου το 2026/27 αναμένεται να παραμείνει πάνω από τους αντίστοιχους μέσους όρους της πενταετίας, με τα παγκόσμια αποθέματα να προβλέπεται ότι θα αυξηθούν εν μέσω περιορισμών στο διεθνές εμπόριο.

Η παγκόσμια παραγωγή ρυζιού προβλέπεται να μειωθεί για πρώτη φορά σε τέσσερις περιόδους, λόγω της μείωσης των περιθωρίων κέρδους των παραγωγών και των δυσμενών καιρικών συνθηκών που συνδέονται με το φαινόμενο Ελ Νίνιο (El Niño), με αποτέλεσμα να υπολείπεται της κατανάλωσης. Ωστόσο, τα μεγάλα αποθέματα μεταφοράς θα μπορούσαν να διατηρήσουν τα παγκόσμια αποθέματα ρυζιού στο δεύτερο υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ.

Τι δείχνουν τα στοιχεία για κρέας, γάλα

Σε επίπεδα ρεκόρ αναμένεται να φτάσει η παγκόσμια παραγωγή ελαιούχων σπόρων το 2026/27, ενώ η επίμονα ισχυρή ζήτηση για φυτικά έλαια από τον τομέα των βιοκαυσίμων πιθανότατα θα οδηγήσει σε περαιτέρω εξάντληση των παγκόσμιων αποθεμάτων ελαίων/λιπών.

Η παγκόσμια παραγωγή κρέατος προβλέπεται να αυξηθεί με μέτριους ρυθμούς το 2026, με επικεφαλής το κρέας πουλερικών, ενώ η παραγωγή βοείου και αιγοπρόβειου κρέατος αναμένεται να μειωθεί εν μέσω περιορισμένης διαθεσιμότητας ζώων. Το παγκόσμιο εμπόριο κρέατος αναμένεται να αυξηθεί λόγω της ισχυρής ζήτησης εισαγωγών για κρέας πουλερικών.

Η παγκόσμια παραγωγή γάλακτος προβλέπεται να αυξηθεί κατά 1,8% το 2026, ενώ το διεθνές εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων αναμένεται να αυξηθεί κατά 2,1% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, με ενισχυμένες αποστολές σε σκόνες γάλακτος.

Η ζάχαρη

Η παγκόσμια παραγωγή ζάχαρης προβλέπεται να μειωθεί το 2026/27 και να πέσει κάτω από την αναμενόμενη παγκόσμια κατανάλωση. Οι διεθνείς τιμές της ζάχαρης έχουν αυξηθεί σημανivamente τους τελευταίους μήνες, αντανακλώντας τις αυξανόμενες ανησυχίες για μια πιο σφιχτή παγκόσμια ισορροπία στην αγορά.

Αλιεία – Υδατοκαλλιέργεια

Η παγκόσμια παραγωγή αλιείας και υδατοκαλλιέργειας πρόκειται να επεκταθεί κατά 0,3% το 2026, παρόλο που η παραγωγή από αλιευτικές δραστηριότητες (capture production) αναμένεται να μειωθεί κατά 3,4%, κυρίως λόγω του Ελ Νίνιο —το οποίο συρρικνώνει απότομα τα αλιεύματα αντσούγιας του Περού— και των υψηλότερων τιμών καυσίμων, οι οποίες επιβαρύνουν την κερδοφορία του στόλου.

Η παραγωγή υδατοκαλλιέργειας αναμένεται να αυξηθεί κατά 3,6 τοις εκατό, αν και οι μειωμένες προμήθειες αντσούγιας ωθούν προς τα πάνω τις τιμές των ζωοτροφών, ιδιαίτερα για τις γαρίδες και τους σολομούς.