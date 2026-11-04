 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(18) "Academic Interests"
    [1]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(38) "Environmental Science & Sustainability"
    [1]=>
    string(11) "Agriculture"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(15) "Current Events1"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(7) "Science"
}

FAO: Δράση για τη βιοποικιλότητα μέσω των αγροδιατροφικών συστημάτων

Νέες πρωτοβουλίες του FAO για τη μετατροπή των παγκόσμιων δεσμεύσεων σε πράξη

AGRO 04.11.2026, 12:52
Σχολιάστε
FAO: Δράση για τη βιοποικιλότητα μέσω των αγροδιατροφικών συστημάτων
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ταχύτερη εφαρμογή των διεθνών δεσμεύσεων για τη βιοποικιλότητα ζήτησε ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO), στο πλαίσιο της 17ης Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιοποικιλότητα (COP17).

«Δεν υπάρχει επισιτιστική ασφάλεια και διατροφή χωρίς βιοποικιλότητα, και δεν υπάρχει μέλλον χωρίς τον μετασχηματισμό των αγροδιατροφικών μας συστημάτων», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Γκόντφρεϊ Μαγκουένζι, αναπληρωτής γενικός διευθυντής του FAO, τονίζοντας ότι η δέσμευση των χωρών είναι ισχυρή, αλλά «η εφαρμογή πρέπει τώρα να επιταχυνθεί».

Bρίσκεται σε εξέλιξη ή σχεδιάζεται δράση σε 13 χώρες, κινητοποιώντας περίπου 13,7 εκατ. δολάρια ΗΠΑ

Σύμφωνα με την τελευταία παγκόσμια ανάλυση του FAO σχεδόν τα δύο τρίτα – 63% των εθνικών στόχων και το 36% των δράσεων που αναλύθηκαν σχετίζονται με τα αγροδιατροφικά συστήματα.

Χρηματοδότηση της βιοποικιλότητας

Ο FAO το 2025 στήριξε περισσότερες από 65 χώρες στην επικαιροποίηση και εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών και σχεδίων δράσης τους για τη βιοποικιλότητα. Μέσω της Πρωτοβουλίας Στήριξης Agri-NBSAPs, βρίσκεται σε εξέλιξη ή σχεδιάζεται δράση σε 13 χώρες, κινητοποιώντας περίπου 13,7 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ για την ενίσχυση της πολιτικής συνοχής, της γνώσης και της εφαρμογής στο πεδίο.

Στις εργασίες, αναδείχτηκε ο ρόλος της χρηματοδότησης της βιοποικιλότητας. Μέσω προγραμμάτων και έργων που υποστηρίζονται από τον FAO, 91 χώρες έχουν εξασφαλίσει περισσότερα από 645 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ σε επιχορηγήσεις από το Παγκόσμιο Ταμείο Περιβάλλοντος (GEF) και 4,34 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ σε συγχρηματοδότηση. Μόνο το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αγροτικών Συστημάτων καλύπτει 32 χώρες με περισσότερα από 280 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ σε επιχορηγήσεις.

Επιτάχυνση της δράσης μέσω των αγροδιατροφικών συστημάτων

Η COP17 συγκέντρωσε εκπροσώπους των 196 Μερών της Σύμβασης για τη Βιοποικιλότητα (CBD) και ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων μερών. Η Παγκόσμια Επανεξέταση, η οποία εξετάστηκε στη διάσκεψη, δείχνει πρωτοφανή δέσμευση στον σχεδιασμό για τη βιοποικιλότητα, αλλά διαπιστώνει ότι η εφαρμογή είναι πολύ αργή και ανεπαρκής για την επίτευξη των στόχων του 2030, εκτός εάν η δράση επιταχυνθεί ραγδαία.

Κατά τη διάρκεια της COP17, ο FAO εργάστηκε με τις χώρες και πολλούς εταίρους για να θέσει τα αγροδιατροφικά συστήματα στο επίκεντρο των διαβουλεύσεων, συμπεριλαμβανομένων συζητήσεων για τη χρηματοδότηση της βιοποικιλότητας, την εφαρμογή των NBSAP, τα εθνικά συστήματα παρακολούθησης, την αποκατάσταση των οικοσυστημάτων, τους γενετικούς πόρους για τα τρόφιμα και τη γεωργία, τη βιώσιμη διαχείριση της άγριας ζωής, τη μείωση της ρύπανσης, τους δεσμούς μεταξύ βιοποικιλότητας και κλιματικής αλλαγής, και την ενσωμάτωση της βιοποικιλότητας στους τομείς της γεωργίας, της δασοκομίας, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

Ο Μαγκουένζι υπογράμμισε επίσης την ανάγκη να βοηθηθούν οι χώρες ώστε να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση για τη διατήρηση και τη βιώσιμη χρήση της βιοποικιλότητας μέσω των αγροδιατροφικών συστημάτων.

Σχεδόν τα μισά έργα του χαρτοφυλακίου FAO-GEF σε περισσότερες από 140 χώρες επικεντρώνονται στη βιοποικιλότητα, βοηθώντας τις αγροτικές κοινότητες να υιοθετήσουν πρακτικές που αποφέρουν θετικά αποτελέσματα για τη βιοποικιλότητα, την επισιτιστική ασφάλεια και τα μέσα διαβίωσης.

Νέες πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της εφαρμογής

Ο Κόμβος Τεχνολογίας για την Παρακολούθηση της Βιοποικιλότητας του Ερεβάν (Yerevan Tech for Biodiversity Monitoring Hub), που εγκαινιάστηκε στις 27 Οκτωβρίου, συγκεντρώνει κάτω από μία πλατφόρμα όλους τους οργανισμούς που είναι υπεύθυνοι για τους 27 βασικούς δείκτες (headline indicators) του KMGBF. Θα βοηθήσει τις χώρες να βελτιώσουν τον τρόπο συλλογής, χρήσης και αναφοράς δεδομένων βιοποικιλότητας, συνδέοντάς τις με τεχνική εμπειρογνωμοσύνη, τεχνολογίες και υποστήριξη από εταίρους.

Ο FAO λειτουργεί ως θεματοφύλακας ή οργανισμός διευκόλυνσης για 28 δείκτες του πλαισίου παρακολούθησης του KMGBF, συμπεριλαμβανομένων έξι βασικών δεικτών που καλύπτουν την αποκατάσταση, τη βιώσιμη αλιεία, τα φυτοφάρμακα, τη βιώσιμη γεωργία, τη βιώσιμη δασοκομία, καθώς και την αλλαγή χρήσης γης και τη γαιοκτησία στα παραδοσιακά εδάφη των Αυτόχθονων Λαών και των τοπικών κοινοτήτων.

Στοιχεία και εργαλεία για τη δράση των χωρών

Ο FAO έφερε στην COP17 νέα αποδεικτικά στοιχεία, δεδομένα και πρακτικά εργαλεία για να βοηθήσει τις χώρες να παρακολουθούν την πρόοδο και να εφαρμόσουν το Παγκόσμιο Πλαίσιο Βιοποικιλότητας μέσω των αγροδιατροφικών συστημάτων.

Η Παγκόσμια ανάλυση των Εθνικών Στρατηγικών και Σχεδίων Δράσης για τη Βιοποικιλότητα εξέτασε 78 αναθεωρημένα ή επικαιροποιημένα εθνικά σχέδια βιοποικιλότητας και σχεδόν 13.000 μεμονωμένες δράσεις. Οι χώρες υιοθετούν λύσεις σε ένα ευρύ φάσμα αγροδιατροφικών τομέων, από την αποκατάσταση υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων και τη βιώσιμη διαχείριση των δασών έως την προστασία της υδρόβιας βιοποικιλότητας και τη μείωση της γεωργικής ρύπανσης.

Η ανάλυση επεσήμανε επίσης μια βασική πρόκληση εφαρμογής: ενώ το 84% των εθνικών σχεδίων που εξετάστηκαν προσδιορίζουν χρηματοοικονομικές ανάγκες, μόνο το 44% τις ποσοτικοποιεί και μόλις το 19% περιλαμβάνει κοστολογημένες μεμονωμένες δράσεις σχετικές με τα αγροδιατροφικά συστήματα.

Παράλληλα με την ανάλυση, ο FAO παρουσίασε τον Πλοηγό Πολιτικής Αγροδιατροφής, Βιοποικιλότητας και Κλίματος (Agrifood, Biodiversity and Climate Policy Navigator), ένα διαδικτυακό εργαλείο που βοηθά τους χρήστες να συγκρίνουν τις εθνικές δεσμεύσεις για τη βιοποικιλότητα και το κλίμα και να εντοπίζουν πού οι δύο ατζέντες μπορούν να ενισχύσουν καλύτερα η μία την άλλη.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Imperial Brands Hellas: Για δεύτερη χρονιά στο πλευρό του Good Stories Summit
Εταιρική ευθύνη

Imperial Brands Hellas: Για δεύτερη χρονιά στο πλευρό του Good Stories Summit
Καββαδάς: Το LEADER Αλιείας 2014-2020, ύψους 54,1 εκατ. ευρώ δεν αφορούσε αποκλειστικά τους αλιείς
AGRO

Καββαδάς: Το LEADER Αλιείας, ύψους 54,1 εκατ. ευρώ δεν αφορούσε αποκλειστικά τους αλιείς
Γαλλία: Κυβερνοεπίθεση σε τράπεζα – Στα 118 εκατ. ευρώ η ζημιά
World

Γαλλία: Κυβερνοεπίθεση σε τράπεζα – Στα 118 εκατ. ευρώ η ζημιά
ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ: Ξεκίνησαν οι εκταμιεύσεις 7,8 εκατ. ευρώ από την CrediaBank
Business

ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ: Ξεκίνησαν οι εκταμιεύσεις 7,8 εκατ. ευρώ από την CrediaBank
Γλάρος: Άγγιξε τα 150 εκατ. ο τζίρος το 2025 – Οι θυγατρικές και ο Σκλαβενίτης
Business

Γλάρος: Άγγιξε τα 150 εκατ. ο τζίρος το 2025 – Οι θυγατρικές και ο Σκλαβενίτης
ΑΑΔΕ: Τι απαντά για τις υποθέσεις Pizza Fan και Χωριάτικο
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Τι απαντά η ΑΑΔΕ για Pizza Fan και Χωριάτικο

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Nova Constructions: Επενδυτική επέλαση στον τουρισμό με νέα ξενοδοχεία Hilton και χρηματοδοτήσεις 89,3 εκατ. ευρώ
Τουρισμός

Με νέα ξενοδοχεία Hilton η Nova Constructions

Τα επενδυτικά σχέδια της Nova Constructions έχουν αθροιστικό προϋπολογισμό 95,4 εκατ. ευρώ

Λάμπρος Καραγεώργος
Ναυτιλία: Το ακριβό φυσικό αέριο δημιουργεί ζήτηση για τον άνθρακα και επηρεάζει τη ναυλαγορά
Ναυτιλία

Το ακριβό φυσικό αέριο ενισχύει την ζήτηση άνθρακα

Σύμφωνα με στοιχεία της LSEG, οι ευρωπαϊκές εισαγωγές θερμικού άνθρακα αυξήθηκαν κατά 79% τον Οκτώβριο σε ετήσια βάση - Το ακριβό φυσικό αέριο επηρεάζει και τα ναύλα

Λάμπρος Καραγεώργος
Ντόναλντ Τραμπ: Οι απώλειες σε δολάριο και οικονομία μετά από δυο χρόνια στην κυβέρνηση
Markets

H πορεία του δολαρίου στα δύο χρόνια Τράμπ στην προεδρία

Περίπου 7% χαμηλότερα από το τελευταίο κλείσιμο πριν από την ορκωμοσία -Οι δασμοί, οι πιέσεις στη Fed και ο πόλεμος που άλλαξε την εικόνα

Αθανασία Ακρίβου
Πρωτοβουλία μείωσης τιμών: Διψήφιες μειώσεις σε σχεδόν 1 στα 5 προϊόντα
Τρόφιμα – ποτά

Τα μυστικά της νέας πρωτοβουλίας για τις τιμές - Ο ρόλος των PL 

Η ακτινογραφία της δεύτερης φάσης μείωσης τιμών - Περίπου 990 συμμετοχές προϊόντων, 186 έχουν μείωση τουλάχιστον 10% 

Δημήτρης Χαροντάκης
Κένεθ Γουντ: Ο άνθρωπος που έφερε την επανάσταση στην κουζίνα
World

Ο άνθρωπος που έφερε την επανάσταση στην κουζίνα

Στις 4 Οκτωβρίου 1916 γεννήθηκε ο Κένεθ Γουντ που έμελλε να αλλάξει τις σύγχρονες κουζίνες με την κουζινομηχανή Kenwood Chef

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Σούπερ μάρκετ: Οριακές ανατιμήσεις – Ποια προϊόντα αυξήθηκαν, ποια μειώθηκαν
Economy

Συγκράτηση ανατιμήσεων στα σούπερ μάρκετ - Ποια προϊόντα αυξήθηκαν, ποια μειώθηκαν

Πώς αποτυπώνεταθι η πορεία των τιμών στα σούπερ μάρκετ - Τι δείχνει η έρευνα του ΙΕΛΚΑ

Ενδιάμεσες εκλογές: Η πρώτη μαύρη κυβερνήτης στις ΗΠΑ και η πρώτη ιθαγενής
Κόσμος

Ενδιάμεσες εκλογές: Η πρώτη μαύρη κυβερνήτης στις ΗΠΑ και η πρώτη ιθαγενής

Η Κέισα Λανς Μπότομς από τη Τζόρτζια, έγραψε ιστορία στις ΗΠΑ ως η πρώτη μαύρη γυναίκα που εκλέγεται κυβερνήτης πολιτείας – Ιστορική νίκη και για τη Δημοκρατική Ντεμπ Χάαλαντ την πρώτη ιθαγενή που εξελέγη κυβερνήτης

Βιομηχανία: Δύσκολος χειμώνας με ακριβή ενέργεια και ευρωπαϊκές πιέσεις
Βιομηχανία

Βιομηχανία: Οι εξαγωγές αντέχουν, αλλά η Ευρώπη αρχίζει να φρενάρει

Η παραγωγή αυξάνεται και οι εξαγωγικές παραγγελίες διατηρούν θετικό πρόσημο, όμως το ενεργειακό κόστος, οι καθυστερήσεις στις προμήθειες και η επιβράδυνση της ζήτησης δημιουργούν νέες πιέσεις

Αλέξανδρος Κλώσσας
Περισσότερα από AGRO
Καββαδάς: Το LEADER Αλιείας 2014-2020, ύψους 54,1 εκατ. ευρώ δεν αφορούσε αποκλειστικά τους αλιείς
AGRO

Καββαδάς: Το LEADER Αλιείας, ύψους 54,1 εκατ. ευρώ δεν αφορούσε αποκλειστικά τους αλιείς

Τι ανέφερε από τη Βουλή ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Θ. Καββαδάς

Γρίπη των πτηνών: Αύξηση των κρουσμάτων σε Αλβανία και Βουλγαρία – Σε επιφυλακή η Ελλάδα
AGRO

Σε επιφυλακή η Ελλάδα για τη γρίπη των πτηνών

Πώς θα προστατευθούν από τη γρίπη των πτηνών οι εκτροφές πουλερικών

Σχοινάς: Η μεταρρύθμιση στις αγροτικές ενισχύσεις θα προχωρήσει μέχρι τέλους
AGRO

Σχοινάς: Η μεταρρύθμιση στις αγροτικές ενισχύσεις θα προχωρήσει μέχρι τέλους

Για τη νέα ΚΑΠ ο Μ. Σχοινάς από τη Βουλή ανέφερε ότι «η Ελλάδα βγαίνει νικήτρια»

Αλιεία: 339 αιτήσεις για εκσυγχρονισμό αλιευτικών σκαφών
AGRO

Σε 339 οι αιτήσεις για εκσυγχρονισμό αλιευτικών σκαφών

Ισχυρό ενδιαφέρον για τη νέα δράση για την αλιεία - Στα 19,93 εκατ. ευρώ η αιτούμενη δημόσια δαπάνη

ΚΑΠ: Ποιοι αγρότες δικαιούνται ενισχύσεις έως 22 ευρώ/στρέμμα
AGRO

Ποιοι αγρότες δικαιούνται ενισχύσεις έως 22 ευρώ/στρέμμα

Οι ενισχύσεις ανά καλλιέργεια για οικολογικό πρόγραμμα του ΣΣ ΚΑΠ – Οι τρεις μέθοδοι και οι υποχρεώσεις των αγροτών

Ελιά: Ελαιοκομία προστιθέμενης αξίας και βιώσιμης ανάπτυξης
AGRO

Ελαιοκομία προστιθέμενης αξίας και βιώσιμης ανάπτυξης

Η ελιά και το ελαιόλαδο στο επίκεντρο της γαστρονομίας και του ελαιοτουρισμού

Κτηνοτρόφοι: Υποχρεωτική η απογραφή ζωικού κεφαλαίου – Οι προθεσμίες
AGRO

Υποχρεωτική η απογραφή ζωικού κεφαλαίου – Οι προθεσμίες

Οι κτηνοτρόφοι πρέπει να προχωρούν σε απογραφή του ζωικού κεφαλαίου τουλάχιστον μία φορά το χρόνο

Latest News
Imperial Brands Hellas: Για δεύτερη χρονιά στο πλευρό του Good Stories Summit
Εταιρική ευθύνη

Imperial Brands Hellas: Για δεύτερη χρονιά στο πλευρό του Good Stories Summit

Στη σκηνή του Ωδείου Αθηνών, την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, η πραγματική ιστορία της προστασίας των ανηλίκων, από το ταμείο της μικρής λιανικής

Καββαδάς: Το LEADER Αλιείας 2014-2020, ύψους 54,1 εκατ. ευρώ δεν αφορούσε αποκλειστικά τους αλιείς
AGRO

Καββαδάς: Το LEADER Αλιείας, ύψους 54,1 εκατ. ευρώ δεν αφορούσε αποκλειστικά τους αλιείς

Τι ανέφερε από τη Βουλή ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Θ. Καββαδάς

Γαλλία: Κυβερνοεπίθεση σε τράπεζα – Στα 118 εκατ. ευρώ η ζημιά
World

Γαλλία: Κυβερνοεπίθεση σε τράπεζα – Στα 118 εκατ. ευρώ η ζημιά

Γαλλική τράπεζα έπεσε θύμα κυβερνοεπίθεσης

ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ: Ξεκίνησαν οι εκταμιεύσεις 7,8 εκατ. ευρώ από την CrediaBank
Business

ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ: Ξεκίνησαν οι εκταμιεύσεις 7,8 εκατ. ευρώ από την CrediaBank

Η ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ξεκίνησε τις εκταμιεύσεις χρηματοδότησης 7,8 εκατ. ευρώ από την CrediaBank για το επενδυτικό σχέδιο στη Σάνη Χαλκιδικής

Γλάρος: Άγγιξε τα 150 εκατ. ο τζίρος το 2025 – Οι θυγατρικές και ο Σκλαβενίτης
Business

Γλάρος: Άγγιξε τα 150 εκατ. ο τζίρος το 2025 – Οι θυγατρικές και ο Σκλαβενίτης

H Γλάρος συγκεντρώνει όλες τις βιομηχανικές και βιοτεχνικές δραστηριότητες του μεγαλύτερου λιανέμπορου της χώρας

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
ΑΑΔΕ: Τι απαντά για τις υποθέσεις Pizza Fan και Χωριάτικο
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Τι απαντά η ΑΑΔΕ για Pizza Fan και Χωριάτικο

Η ΑΑΔΕ απαντά σε 10 ερωτήματα που γεννούν οι αποκαλύψεις για τα σκάνδαλα Pizza Fan και Χωριάτικο

Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο: Στην Αθήνα τα μεγαλύτερα κρατικά funds του κόσμου
Economy

Στην Αθήνα τα μεγαλύτερα κρατικά funds του κόσμου

Στην Αθήνα η 18η Ετήσια Συνάντηση του International Forum of Sovereign Wealth Funds που διοργανώνει το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο

FAO: Δράση για τη βιοποικιλότητα μέσω των αγροδιατροφικών συστημάτων
AGRO

Ζητείται δράση για τη βιοποικιλότητα μέσω των αγροδιατροφικών συστημάτων

Νέες πρωτοβουλίες του FAO για τη μετατροπή των παγκόσμιων δεσμεύσεων σε πράξη

AMD: Ισχυρό «σήμα» ανάπτυξης έως το 2027 – Απειλεί την κυριαρχία της Nvidia στο AI – Τι λένε οι αναλυτές
World

AMD: Προβλέψεις-μαμούθ για έσοδα +80% το 2027

Το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της και το επεκτεινόμενο οικοσύστημα λογισμικού τοποθετούν την AMD σε πλεονεκτική θέση για να αποσπάσει σημαντικό μερίδιο

Bogdanovic (Coca-Cola HBC): Το μήνυμα για το 2026 – Τα «χρυσά» προϊόντα
Business

Το μήνυμα Bogdanovic για το 2026 - Τα «χρυσά» προϊόντα της Coca-Cola HBC

Η ζήτηση για ενεργειακά ποτά, οι Zero εκδόσεις της Coke και τα Adult Sparkling - Οι στόχοι της Coca-Cola HBC στην Αφρική

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Πληθωρισμός: Εκτοξεύτηκε στο 5,6% ο πληθωρισμός – Στο 4% στην ευρωζώνη
Macro

Στο 5,6% ο πληθωρισμός τον Οκτώβριο - Στο 4% στην ευρωζώνη

Ο πληθωρισμός επιβαρύνθηκε ιδιαίτερα από την άνοδο των τιμών στην ενέργεια κατά 20%

ΗΠΑ: Το «μπλε τσουνάμι» και το λυκόφως της εποχής Τραμπ
Κόσμος

Το «μπλε τσουνάμι» στις ΗΠΑ και το λυκόφως της εποχής Τραμπ

Η συντριπτική ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ φέρει τη MAGA «σφραγίδα» του απρόβλεπτου και πλέον πολιτικά αποδυναμωμένου προέδρου Τραμπ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Archiboost AI: Αντλεί 6,2 εκατ. δολάρια για να αυτοματοποιήσει τον έλεγχο κατασκευαστικών σχεδίων με τεχνητή νοημοσύνη
World

Archiboost AI: Αντλεί 6,2 εκατ. για εφαρμογές AI στα κατασκευαστικά σχέδια

Η Archiboost AI αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να αναλύει και να ελέγχει αρχιτεκτονικά και τεχνικά σχέδια, προδιαγραφές και απαιτήσεις ενός κατασκευαστικού έργου

Live η συζήτηση στη Βουλή του νομοσχεδίου για το ιδιωτικό χρέος και τους servicers
Πολιτική

Στη Βουλή το νομοσχεδίου για ιδιωτικό χρέος και servicers [Live]

O Κυριάκος Πιερρακάκης κατέθεσε αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας για 18 άρθρα του νομοσχεδίου

Χωριάτικο: Στο Εφετείο οι 25 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα της Μυκόνου
Κοινωνία

Χωριάτικο: Στο Εφετείο οι 25 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα της Μυκόνου

Η υπόθεση έχει στον πυρήνα της έναν πρώην ανθυπαστυνόμο της Υποδιεύθυνσης Μυκόνου

Σούπερ μάρκετ: Οριακές ανατιμήσεις – Ποια προϊόντα αυξήθηκαν, ποια μειώθηκαν
Economy

Συγκράτηση ανατιμήσεων στα σούπερ μάρκετ - Ποια προϊόντα αυξήθηκαν, ποια μειώθηκαν

Πώς αποτυπώνεταθι η πορεία των τιμών στα σούπερ μάρκετ - Τι δείχνει η έρευνα του ΙΕΛΚΑ

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies