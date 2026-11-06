FAO: Υποχώρησαν οι παγκόσμιες τιμές τροφίμων τον Οκτώβριο

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Πτωτικά κινήθηκε τον Οκτώβριο 2026 ο παγκόσμιος δείκτης τιμών τροφίμων, καθώς η ασθενέστερη ζήτηση εισαγωγών συνέβαλε σε μηνιαίες μειώσεις των τιμών για τα δημητριακά, τα γαλακτοκομικά προϊόντα και το κρέας, σύμφωνα με νέα δεδομένα που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO).

Ειδικότερα, ο Δείκτης Τιμών Τροφίμων του FAO, ο οποίος παρακολουθεί τις μηνιαίες μεταβολές στις διεθνείς τιμές ενός καλαθιού βασικών διατροφικών εμπορευμάτων που διακινούνται παγκοσμίως, διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο σε 133,9 μονάδες τον Οκτώβριο του 2026, σημειώνοντας μείωση κατά 1,6 μονάδες (1,2%) από το αναθεωρημένο επίπεδο του Σεπτεμβρίου.

Ο Δείκτης Τιμών Δημητριακών του FAO υποχώρησε κατά 4,5% από τον Σεπτέμβριο

Η πτώση αυτή στους περισσότερους τομείς εμπορευμάτων αντιστάθμισε μια απότομη αύξηση στη ζάχαρη και μια οριακή αύξηση στα φυτικά έλαια. Παρά τη μηνιαία μείωση, ο δείκτης βρέθηκε 5,9% υψηλότερα από το περσινό του επίπεδο, παραμένοντας ωστόσο 16,4% χαμηλότερα από το υψηλό του Μαρτίου του 2022.

Τα δημητριακά

Ο Δείκτης Τιμών Δημητριακών του FAO υποχώρησε κατά 4,5% από τον Σεπτέμβριο. Οι παγκόσμιες τιμές του σίτου μειώθηκαν μετά από τέσσερις συνεχείς μήνες αυξήσεων, αντικαναστροφή που αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στην υποτονική διεθνή ζήτηση και στις βελτιωμένες προοπτικές παραγωγής, ιδιαίτερα στην Αργεντινή.

Οι προσδοκίες για άρση των περιορισμών στις ροές εξαγωγών από τη Μαύρη Θάλασσα ενέτειναν την καθοδική πίεση στις τιμές, αν και οι συνεχιζόμενες διαταραχές στη λογιστική αλυσίδα της Μαύρης Θάλασσας περιόρισαν την πτώση.

Επίσης, οι διεθνείς τιμές του καλαμποκιού υποχώρησαν, μετά το τριετές υψηλό του Σεπτεμβρίου, δεχόμενες πίεση από τη συγκομιδή στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τις προσδοκίες για επαρκείς προμήθειες σε χώρες εξαγωγής της Νότιας Αμερικής, καθώς και τις ανανεωμένες προοπτικές αποκλιμάκωσης των εντάσεων στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας.

Αντίθετα, ο Δείκτης Τιμών Ρυζιού του FAO αυξήθηκε κατά 1,6% τον Οκτώβριο του 2026, καθώς οι καθυστερήσεις στη συγκομιδή σε ορισμένες χώρες εξαγωγής ρυζιού ενέτειναν την ανοδική πίεση στις τιμές που προκάλεσαν οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες και το αυξανόμενο κόστος.

Τα φυτικά έλαια

Ο Δείκτης Τιμών Φυτικών Ελαίων του FAO αυξήθηκε οριακά κατά 0,3% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο, καθώς οι υψηλότερες τιμές σογιέλαιου και ηλιελαίου αντιστάθμισαν τις χαμηλότερες τιμές κραμβελαίου.

Οι τιμές του σογιέλαιου ανέρχονται στα υψηλότερα επίπεδά τους από τα τέλη του 2022, οδηγούμενες από τη συνεχιζόμενη ισχυρή ζήτηση από τον τομέα των βιοκαυσίμων και τη εποχική μείωση των αποθεμάτων στη Νότια Αμερική.

Παράλληλα, οι τιμές του ηλιελαίου ανέκαμψαν από τα χαμηλά πολλών μηνών εν μέσω σταθερά περιορισμένων εξαγωγικών δυνατοτήτων από την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας.

Το κρέας και τα γαλακτοκομικά

Ο Δείκτης Τιμών Κρέατος του FAO σημείωσε πτώση 1,2% από τον Σεπτέμβριο, παραμένοντας ωστόσο ελαφρώς υψηλότερα από το περσινό του επίπεδο. Οι τιμές υποχώρησαν για το χοιρινό, το αιγοπρόβειο και το βοδινό κρέας, ενώ οι τιμές του κρέατος πουλερικών παρέμειναν γενικά σταθερές.

Ο Δείκτης Τιμών Γαλακτοκομικών του FAO υποχώρησε κατά 1,1% από τον Σεπτέμβριο. Η μείωση τον Οκτώβριο αποτυπώνει την πτώση των διεθνών τιμών του βουτύρου και του τυριού, χάρη στις άφθονες προμήθειες και την υποτονική αγοραστική διάθεση. Οι εν λόγω μειώσεις αντιστάθμισαν τις νέες αυξήσεις στις τιμές του γάλακτος σε σκόνη.

Η ζάχαρη

Ο Δείκτης Τιμών Ζάχαρης του FAO κατέγραψε την τέταρτη συνεχόμενη μηνιαία αύξησή του, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τον Δεκέμβριο του 2024, μετά από άνοδο 6,6% από τον Σεπτέμβριο και 28,8% σε σύγκριση με πέρυσι.

Η άνοδος αυτή οφείλεται κυρίως στις διαταραχές που προκάλεσαν οι βροχοπτώσεις στις εργασίες συγκομιδής και άλεσης σακχαροκάλαμου στην βασική περιοχή παραγωγής Κέντρου-Νότου της Βραζιλίας, καθώς και στις ανησυχίες σχετικά με τις προοπτικές παραγωγής στην Ινδία, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ταϊλάνδη για την περίοδο 2026/27.