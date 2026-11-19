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Σε μία από τις πιο δύσκολες περιόδους της ιστορίας του βρίσκεται ο κρόκος Κοζάνης, καθώς η φετινή καλλιεργητική χρονιά εξελίσσεται σε πραγματική καταστροφή για τους αγρότες. Η εικόνα που παρουσιάζουν τα κροκοχώραφα είναι πρωτοφανής, με τους βολβούς να μην ανθίζουν και την παραγωγή να καταγράφει δραματική πτώση, η οποία σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις αγγίζει το 90% ή και το 100% σε ορισμένες εκμεταλλεύσεις.

Δεν πρόκειται απλώς για μια χρονιά με μειωμένη συγκομιδή, αλλά για ένα φαινόμενο που προκαλεί έντονη ανησυχία για το μέλλον μιας ιστορικής καλλιέργειας, η οποία αποτελεί βασικό στοιχείο της αγροτικής ταυτότητας και της οικονομικής δραστηριότητας της περιοχής.

Φέτος, οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για απώλεια που φτάνει ακόμη και το 100% για ορισμένα χωράφια

«Υπήρξαν παραγωγοί που δεν είχαν καθόλου παραγωγή», τονίζει στον ΟΤ ο πρόεδρος του Αναγκαστικού Συνεταιρισμού Κροκοπαραγωγών Κοζάνης Βασίλης Μητσόπουλος.

Όπως εξηγεί στον ΟΤ ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού, το πρόβλημα εντοπίζεται στην απουσία ανθοφορίας. Οι βολβοί του κρόκου δεν έδωσαν άνθη, με αποτέλεσμα οι καλλιεργητές να βρίσκονται μπροστά σε μια κατάσταση που δεν έχουν αντιμετωπίσει ξανά στο παρελθόν. Η εικόνα παραπέμπει σε ένα φαινόμενο ακαρπίας, καθώς σε πολλές περιπτώσεις δεν υπήρξε ουσιαστικά τίποτα για να συγκομιστεί.

«Οι βολβοί του κρόκου δεν άνθισαν. Δεν έβγαλαν λουλούδι. Είναι σαν να έχετε ένα δέντρο και μην έχει ούτε ένα καρπό», λέει χαρακτηριστικά ο κ. Μητσόπουλος.

Κρόκος Κοζάνης: Η ζημιά συσσωρεύεται από το 2022

«Είναι η πρώτη φορά που παρατηρείται αυτό το φαινόμενο», σημειώνει ο κ. Μητσόπουλος, διευκρινίζοντας ότι από το 2022 παρατηρούνται μεγάλες μειώσεις στην απόδοση της καλλιέργεια. «Πρόκειται για ζημιά που δεν έχει γίνει σε μια χρονιά, αλλά έχει βάθος τετραετίας», επισημαίνει.

Τα θερμά καλοκαίρια του 2022, του 2023, του 2024 και του 2025, σε συνδυασμό με τις περιόδους παρατεταμένης ξηρασίας, ενδέχεται να έχει διαταράξει τον βιολογικό κύκλο του φυτού. Η υπόθεση που εξετάζεται είναι ότι οι υψηλές θερμοκρασίες και η έλλειψη νερού έχουν οδηγήσει σε σταδιακή εξασθένηση των βολβών, διαταράσσοντας τον βιολογικό κύκλο του φυτού.

Ωστόσο, ο κρόκος είναι μια ξηρική καλλιέργεια, επομένως «δεν έχουμε πολλά μέτρα για να την προστατεύσουμε είτε από την ανομβρία είτε από τις υψηλές θερμοκρασίες», εξηγεί στον ΟΤ ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού.

Απώλειες ακόμη και στο 100%

Αποκαλυπτικά για το μέγεθος της μείωσης της παραγωγής είναι τα στοιχεία από την πορεία του κρόκου τα τελευταία χρόνια. Μετά το 2017 όπου ήταν μια χρονιά ρεκόρ για τον κρόκο, φτάνοντας τους 4 τόνους, πέρσι η παραγωγή ήταν 700 τόνοι.

Φέτος, οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για απώλεια που φτάνει ακόμη και το 100% για ορισμένα χωράφια.

Ο Αναγκαστικός Συνεταιρισμός Κροκοπαραγωγών Κοζάνης αυτές τις ημέρες – που θεωρητικά η συγκομιδή θα έφτανε στο τέλος της – βρίσκεται στη διαδικασία συγκέντρωσης των παραδόσεων από τους περίπου 500 παραγωγούς, προκειμένου να αποτυπωθεί με ακρίβεια η ζημιά. Η ολοκλήρωση των παραλαβών, αναμένεται να δώσει την πλήρη εικόνα της καταστροφής και τότε θα κατατεθεί και το σχετικό αίτημα για αποζημιώσεις των παραγωγών.

Πώς θα αναγεννηθούν τα κροκοχώραφα

Παρά τη δύσκολη εικόνα, οι προσπάθειες για τη διατήρηση της ιστορικής καλλιέργειας συνεχίζονται. Ήδη ο Συνεταιρισμός επιδοτεί τις νέες φυτεύσεις με 400 ευρώ/στρέμμα, ενώ έχει εισάγει περιορισμένη ποσότητα πολλαπλασιαστικού υλικού από το εξωτερικό, προκειμένου να εξεταστεί πώς και κατά πόσο μπορεί να προσαρμοστεί στις τοπικές συνθήκες.

Τα πρώτα αποτελέσματα ήταν ενθαρρυντικά, καθώς το πολλαπλασιαστικό υλικό παρουσίασε καλή ανθοφορία κατά την πρώτη χρονιά. Ωστόσο, απαιτείται να εξεταστεί, όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού, σε βάθος χρόνου.

«Η καλλιέργεια θα συνεχίσει να υπάρχει. Σήμερα όμως, οι παραγωγοί φαίνεται να έχουν χάσει το ενδιαφέρον τους, καθώς βάζουν από την τσέπη τους για να καλλιεργήσουν και το αποτέλεσμα είναι μηδενική απόδοση, χωρίς ωστόσο, οι ίδιοι να έχουν κάνει κάποιο λάθος», σημειώνει ο κ. Μητσόπουλος.