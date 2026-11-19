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Τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026 πραγματοποιείται το digital economy forum 2026: “Building Intelligence”, το ετήσιο θεσμικό συνέδριο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), το οποίο τελεί υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας, κυρίου Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα, στο ξενοδοχείο Athenaeum InterContinental Athens. Στο επίσημο δείπνο του συνεδρίου θα απευθύνει κεντρική ομιλία ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, κύριος Κυριάκος Πιερρακάκης, εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο της Ελληνικής Κυβέρνησης, κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ στην έναρξη των εργασιών θα συμμετάσχει η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, Μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, εκπροσωπώντας τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, κύριο Νίκο Ανδρουλάκη.

Κεντρική θέση στην εναρκτήρια ενότητα έχει η συζήτηση για τη διαδρομή και τον μετασχηματισμό της ελληνικής αγοράς πληροφορικής και του τεχνολογικού λιανεμπορίου κατά τις τελευταίες πέντε δεκαετίες

Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα παρουσιαστεί η μελέτη της Deloitte με τίτλο «Η Ελλάδα ως Κόμβος Ψηφιακής Τεχνολογίας», από τον κύριο Νίκο Χριστοδούλου, Partner, Technology & Transformation Leader της Deloitte. Η μελέτη θα αποτελέσει έναυσμα για τη συζήτηση γύρω από τη θέση της Ελλάδας στο διεθνές ψηφιακό οικοσύστημα και τις δυνατότητες ενίσχυσης του ρόλου της στον τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας.

Κεντρική θέση στην εναρκτήρια ενότητα έχει η συζήτηση για τη διαδρομή και τον μετασχηματισμό της ελληνικής αγοράς πληροφορικής και του τεχνολογικού λιανεμπορίου κατά τις τελευταίες πέντε δεκαετίες. Ο κύριος Κώστας Γεράρδος, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Πλαίσιο Computers ΑΕΒΕ θα ανατρέξει στους σημαντικούς σταθμούς της αγοράς, από τους πρώτους προσωπικούς υπολογιστές έως το e-commerce, το cloud και την Τεχνητή Νοημοσύνη, αποτίνοντας ταυτόχρονα φόρο τιμής στον ιδρυτή της Πλαίσιο, Γιώργο Γεράρδο.

Στις εργασίες του συνεδρίου θα συμμετάσχουν, επίσης, ο Υπουργός Ανάπτυξης, κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, κύριος Δημήτρης Παπαστεργίου, ο Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο Υφυπουργός Υγείας, κύριος Δημήτρης Βαρτζόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, κύριος Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δρ. Κωνσταντίνος Καράντζαλος, ο Ειδικός Γραμματέας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού (Strategic Foresight) στην Προεδρία της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας, κύριος Γιάννης Μαστρογεωργίου, ο Ειδικός Γραμματέας Τεχνητής Νοημοσύνης και Διακυβέρνησης Δεδομένων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, κύριος Βασίλης Καρκατζούνης, ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), κύριος Γιώργος Πιτσιλής, ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας (ΕΑΚ), κύριος Μιχάλης Μπλέτσας, ο Πρόεδρος Δ.Σ. της ΗΔΥΚΑ Α.Ε., κύριος Γιάννης Καραγιάννης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΜΑΕ, κύριος Σταύρος Ασθενίδης, ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, κύριος Κωνσταντίνος Β. Κόλλιας, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ελεγκτικών Διαδικασιών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας (Γ.Δ.Φ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), κύριος Απόστολος Κοτζίνος, ο Πρόεδρος Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.), κύριος Δημήτρης Χριστοφοράκης, ο Πρόεδρος Δ.Σ. του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), κύριος Ολύμπιος Παπαδημητρίου, ο Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ), κύριος Παναγιώτης Μάρρας, ο Γενικός Διευθυντής της Marketing Greece, κύριος Νίκος Διαμαντόπουλος, ο Chairman της Global Exchange Network Association (GENA) & Chief Regulatory and Industry Affairs Officer της Sovos, κύριος Christiaan Van Der Valk, η Εντεταλμένη Σύμβουλος του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ), κυρία Τζώρτζια Πρασίνου και η Διευθύντρια του Τομέα Τεχνολογίας και Ψηφιακού Μετασχηματισμού του ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών, κυρία Μάγκυ Αθανασιάδη.

Οι βασικές θεματικές ενότητες

Με βασικές θεματικές την αξιοποίηση της Agentic AI, την επίδρασή της στην παραγωγικότητα και στις δεξιότητες, τον ψηφιακό μετασχηματισμό των παραγωγικών τομέων, την ευρωπαϊκή ψηφιακή αυτονομία, τη στρατηγική για τη νέα ψηφιακή δεκαετία, την ανάπτυξη του οικοσυστήματος αμυντικής τεχνολογίας, την κυβερνοασφάλεια και την αξιοποίηση των ψηφιακών φορολογικών υπηρεσιών, Πολιτεία, θεσμικοί φορείς και επιχειρηματική κοινότητα, θα βρεθούν στο ίδιο τραπέζι διαλόγου για την επόμενη ημέρα της ψηφιακής οικονομίας. Κεντρικό ζητούμενο αποτελεί η μετάβαση από την ψηφιοποίηση στην ουσιαστική αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, των δεδομένων και των προηγμένων τεχνολογιών, ώστε η ψηφιακή πρόοδος να μεταφραστεί σε πραγματική αξία, αυξημένη παραγωγικότητα και ισχυρότερη ανταγωνιστικότητα για την ελληνική οικονομία..

Το digital economy forum 2026: “Building Intelligence” θα μεταδίδεται και σε live streaming. Στο πλαίσιο του επίσημου δείπνου θα πραγματοποιηθεί, επίσης, η τελετή απονομής των Παγκόσμιων Βραβείων Τεχνητής Νοημοσύνης του WITSA στις ελληνικές εταιρείες που διακρίθηκαν στο θεσμό.