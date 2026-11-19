Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Από τους μεγαλύτερους επενδυτές της ελληνικής αγοράς είναι οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ! Μόνο πέρυσι, στη διάρκεια του 2025 επένδυσαν συνολικά – μεγάλες και μικρές – επιχειρήσεις του κλάδου της ελληνικού λιανεμπορίου περί τα 660 εκατ. ευρώ, όταν τα κέρδη τους ήταν μόλις 189 εκατ. ευρώ!

Τούτο πρακτικά σημαίνει ότι τα υπόλοιπα χρήματα προήλθαν από τραπεζικό δανεισμό. Ενώ στη δεκαετία 2016 – 2025 οι συνολικές επενδύσεις του κλάδου ανήλθαν στα 3,8 δισ. ευρώ – δηλαδή ακόμη και στα χρόνια της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης που έπληξε την ελληνική οικονομία, οι αλυσίδες των σούπερ μάρκετ – με τον ένα ή τον άλλο τρόπο – συνέχιζαν την επενδυτική τους δραστηριότητα.

Ο ανταγωνισμός στα σούπερ μάρκετ

Αυτό μεταξύ των άλλων υποδηλώνει την ένταση του ανταγωνισμού που επικρατεί στον κλάδο, ο οποίος δεν εκδηλώνεται μόνο στο θέμα των τιμών των καταναλωτικών προϊόντων, αλλά εξελίσσεται σε όλα τα επίπεδα της οικονομικής τους δραστηριότητας. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι στην ελληνική αγορά λειτουργούν περί τα 3.800 καταστήματα – με 125.000 εργαζομένους – αριθμός αναλογικά μεγαλύτερος από τις άλλες ευρωπαϊκές αγορές, σε συνάρτηση φυσικά με την πληθυσμιακή πυκνότητα. Ούτε φυσικά είναι τυχαίες οι εκτιμήσεις που διατύπωσαν τόσο ο πρόεδρος της Ενωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος (ΕΣΕ) κ. Γιάννης Μασούτης και ο αντιπρόεδρος της ΕΣΕ κ. Αριστοτέλης Παντελιάδης – στη χθεσινή συνέντευξη τύπου της ΕΣΕ – πως «στα επόμενα χρόνια θα είμαστε λιγότεροι».

Πράγματι στην κορυφή του κλάδου «συνωστίζονται» πέντε μεγάλες αλυσίδες – η Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτη ΑΕΕ, που έχει σχεδόν διπλάσιες πωλήσεις από τον δεύτερο, η Lidl Hellas, η Μασούτης ΑΕ, η ΑΒ Βασιλόπουλος ΑΕ και η Μετρό ΑΕΒΕ – στην μεσαία κατηγορία βρίσκονται οι Πέντε ΑΕ (Γαλαξίας) και η Μάρκετ Ιν, με την Bazaar ΑΕ να ακολουθεί και από εκεί και κάτω είναι περισσότερες από 25 μικρές αλυσίδες, οι περισσότερες εκ τω οποίων έχουν τοπική δραστηριότητα. Με την ένταση του ανταγωνισμού και την κάθε χρόνο μείωση του καθαρού περιθωρίου κέρδους – πέρυσι έπεσε στο 1,39%, είναι πτωτικό από το 2021 και εντεύθεν – τα επόμενα ο νέος κύκλος – «ενδοκλαδικός» – συγκέντρωσης της που άνοιξε με την εξαγορά της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός από την Μασούτης ΑΕ και η απόκτηση της χονδρεμπορικής δραστηριότητας – ΕΝΑ – της ΑΒ βασιλόπουλος ΑΕ από την The Mart του ομίλου Σκλαβενίτη, έχει μεταβάλει το «έδαφος» σε «κινούμενη άμμο»!

Στο 1,39% το καθαρό περιθώριο κέρδους

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε χθες ο γενικός διευθυντής της ΕΣΕ, Απόστολος Πεταλάς οι πωλήσεις του κλάδου το 2025 ανήλθαν σε 13,6 δισ. ευρώ, το μικτό περιθώριο σε 3,6 δισ. ευρώ και τα έξοδα λειτουργίας σε 3,4 δισ. ευρώ. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι το μέσο καθαρό περιθώριο κέρδους του κλάδου – που πέρυσι διαμορφώθηκε στο 1,39% – αντιστοιχεί περίπου στο 40% του μέσου καθαρού περιθωρίου κέρδους των μεγαλύτερων ξένων αλυσίδων – ήταν 3,22%. Επίσης από τα 3,4 δισ. ευρώ που είναι τα έξοδα λειτουργίας του κλάδου, το 62,6% είναι το μισθολογικό κόστος – είναι γνωστό, εξάλλου, ότι ο κλάδος είναι εντάσεως εργασίας, όσο κι αν επιχειρείται στη διάρκεια των τελευταίων χρόνων, περισσότερο πιλοτικά, η εφαρμογή των ηλεκτρονικών ταμείων.

Εν τω μεταξύ σύμφωνα με έρευνα που παρουσίασε ο πρόεδρος του ΙΕΛΚΑ καθηγητής κ. Γιώργος Δουκίδης, εκτός των άλλων, αναφέρεται πως ενώ στην Ελλάδα τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας κατέχουν το 25% της αγοράς – και το 31% των καταναλωτών έχουν ως κριτήριο επιλογής καταστήματος τα PL προιοντα – στην Ευρώπη ήταν 39,1% το 2024 και προβλέπεται ότι ως το 2030 θα ανέλθουν στο 40% – 42%. Επίσης το 48% των καταναλωτών στην Ελλάδα αγοράζουν τρόφιμα με κριτήριο την τιμή, ενώ το 60% «κυνηγάει» τις προσφορές. Ακόμη το γεγονός ότι το 53% των καταναλωτών έχουν αγοράσει τον τελευταίο μήνα ‘έτοιμο φαγητό από το σούπερ μάρκετ, υποδηλώνει αν μη τι άλλο την δυναμικότητα της συγκεκριμένης κατηγορίας, καθώς και την επενδυτική δραστηριότητα που αναπτύσσεται.