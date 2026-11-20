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Στη Βοστώνη υπογράφηκε την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026 η Συμφωνία-Πλαίσιο (Master Agreement) ανάμεσα στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) και το Boston University. Τη συμφωνία υπέγραψαν η Πρόεδρος του Boston University, καθηγήτρια Melissa Gilliam, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος, ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων (Provost) του Boston University Collin Duckett και η Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών, Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας καθηγήτρια Σοφία Παπαϊωάννου.

Στην αποστολή του Πανεπιστημίου Αθηνών , με επικεφαλής τον Πρύτανη, συμμετείχαν η Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών, Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας, καθηγήτρια Σοφία Παπαϊωάννου, η Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας, καθηγήτρια Παγώνα Λάγιου, ο Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής, καθηγητής Νικόλαος Αρκαδόπουλος, ο Αντιπρόεδρος της Ιατρικής Σχολής, καθηγητής Κωνσταντίνος Τσιούφης, η Διευθύντρια του Τομέα Βασικών Ιατρικών Επιστημών της Ιατρικής Σχολής, καθηγήτρια Ευθυμία (Έφη) Μπάσδρα και η εκτελεστική διευθύντρια Δρ. Ελένη Βασιλοπούλου.

Κατά την τελετή υπογραφής, η Πρόεδρος του Boston University Melissa Gilliam υπογράμμισε τις ευκαιρίες που δημιουργεί μια μακροπρόθεσμη συνεργασία για τους φοιτητές, τους διδάσκοντες και τους ερευνητές των δύο Πανεπιστημίων. Ο Πρύτανης Γεράσιμος Σιάσος ανέδειξε τη σημασία της συμφωνίας για τη διεθνή παρουσία του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Boston University και τη δυνατότητα ανάπτυξης κοινών πρωτοβουλιών που συνδέουν την εκπαίδευση και την έρευνα με την καινοτομία και την κοινωνική προσφορά. Στην τελετή παρέστησαν και Έλληνες επιστήμονες που δραστηριοποιούνται στο Boston University, για τους οποίους η υπογραφή είχε ιδιαίτερη σημασία.

Γεράσιμος Σιάσος: «Δημιουργούμε μια γέφυρα μεταξύ ιστορικών διαδρομών, κοινών αξιών και ενός κοινού οράματος»

Ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ Γεράσιμος Σιάσος δήλωσε: «Εκ μέρους του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, θα ήθελα να εκφράσω την εγκάρδια εκτίμησή μας για τη θερμή υποδοχή σας. Καθώς τα ιδρύματά μας επισημοποιούν αυτή την ιστορική συμμαχία στις εγκαταστάσεις σας, δεν υπογράφουμε απλώς μια συμφωνία-πλαίσιο· δημιουργούμε μια γέφυρα μεταξύ ιστορικών διαδρομών, κοινών αξιών και ενός κοινού οράματος για το μέλλον της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

«Από την πλευρά μας, η υπογραφή αυτής της Συμφωνίας-Πλαισίου αποτελεί βασικό στρατηγικό στόχο για το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προόδου στην αποστολή μας να ενισχύσουμε τη διεθνή μας παρουσία και να προωθήσουμε ακαδημαϊκές συνέργειες σε παγκόσμιο επίπεδο. Στόχος του Πανεπιστημίου Αθηνών είναι να καταστεί ένας εκ των κύριων ευρωπαίων εταίρων του Boston University —ενός εκ των κορυφαίων και πλέον αναγνωρισμένων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων παγκοσμίως. Ενώνοντας τις δυνάμεις μας, ατενίζουμε το μέλλον με αυτοπεποίθηση, έτοιμοι να αναπτύξουμε πρωτοποριακή έρευνα, κοινά ακαδημαϊκά προγράμματα και να επιφέρουμε έναν διαρκή αντίκτυπο σε παγκόσμια κλίμακα.»

Κοινές σπουδές και έρευνα

Στη διάρκεια της επίσκεψης, η αποστολή του Πανεπιστημίου Αθηνών συναντήθηκε με μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Boston University και συζήτησε τα επόμενα βήματα για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών και ερευνητικών δράσεων.

Στις συζητήσεις των δύο Ιδρυμάτων έχουν αναδειχθεί πεδία συνεργασίας όπως οι Κλασικές Σπουδές, η Ιατρική, η Οδοντιατρική, η Δημόσια Υγεία, η Φαρμακολογία και το Διεθνές Δίκαιο.

Από την πρώτη επιστολή του 1874 στη συμφωνία της Βοστώνης

Το 1874, ο πρώτος Πρόεδρος του Boston University, William F. Warren, έγραψε στον τότε Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεώργιο Μακκά, προτείνοντας ανταλλαγές φοιτητών, προγραμμάτων σπουδών και πανεπιστημιακών εκδόσεων. Η αλληλογραφία των ετών 1874–1875 φυλάσσεται στο Ιστορικό Αρχείο του Πανεπιστημίου Αθηνών και τεκμηριώνει μια από τις πρώτες διεθνείς ακαδημαϊκές επαφές του Ιδρύματος.

Στη σύγχρονη πορεία της συνεργασίας, σημαντικό σταθμό αποτέλεσε η επίσκεψη της Προέδρου του Boston University Melissa Gilliam στο Πανεπιστήμιο Αθηνών τον Οκτώβριο του 2025, όταν οι δύο πλευρές συζήτησαν δυνατότητες σύμπραξης στην εκπαίδευση και την έρευνα. Την άνοιξη του 2026 ακολούθησε η ανταποδοτική επίσκεψη του Πανεπιστημίου Αθηνών στη Βοστώνη. Με την υπογραφή της Συμφωνίας-Πλαίσιο στη Βοστώνη, τα δύο Πανεπιστήμια αποκτούν πλέον το θεσμικό πλαίσιο για να προχωρήσουν στην εξειδίκευση αυτών των προτάσεων. Έτσι από τη Βοστώνη ξεκινά ένα νέο κεφάλαιο για το Πανεπιστήμιο Αθηνών, με την ακαδημαϊκή αριστεία, την καινοτομία και την κοινωνική προσφορά να αποτελούν τη βάση μιας συνεργασίας που φιλοδοξεί να συμβάλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης του μέλλοντος.