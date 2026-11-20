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Άνοδο σημείωσε το πετρέλαιο την Παρασκευή καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για διαταραχές στον εφοδιασμό, μετά τις επιθέσεις των Χούθι στο Ριάντ, την πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, και τις αναφορές για προβλήματα στη διέλευση δεξαμενόπλοιων από τα Στενά του Ορμούζ.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το αργό τύπου Brent ενισχύθηκαν κατά 79 σεντς, ή 0,9%, φτάνοντας τα 92,77 δολάρια ανά βαρέλι στις 06:04 ώρα Ελλάδος. Τα συμβόλαια για το αμερικανικό αργό (WTI) με παράδοση τον Δεκέμβριο σημείωσαν άνοδο 25 σεντς, ή 0,3%, στα 83,46 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το συμβόλαιο για τον Ιανουάριο —το οποίο παρουσιάζει μεγαλύτερη δραστηριότητα— κέρδισε 71 σεντς, ή 0,9%, φτάνοντας τα 83,15 δολάρια, σύμφωνα με το Reuters.

Την Πέμπτη, οι τιμές και για τους δύο δείκτες αναφοράς έκλεισαν με μικρές μεταβολές. Ωστόσο, το Brent οδεύει προς εβδομαδιαία πτώση της τάξης του 3,5%, ενώ το συμβόλαιο WTI για τον Δεκέμβριο αναμένεται να κλείσει την εβδομάδα με απώλειες σχεδόν 6%. Η τάση αυτή αποδίδεται στην ενίσχυση των προσδοκιών για πλεόνασμα στην προσφορά, καθώς οι αποστολές αργού πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ έχουν επανέλθει περίπου στα επίπεδα προ της έναρξης των συγκρούσεων.

Τόσο το Brent όσο και το WTI οδεύουν προς πτώση για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα.

«Οι ανησυχίες σχετικά με τον εφοδιασμό σε αργό πετρέλαιο από τη Μέση Ανατολή επανήλθαν στο προσκήνιο λόγω των επιθέσεων των Χούθι στη Ριάντ, γεγονός που πυροδότησε αγοραστικό ενδιαφέρον», δήλωσε στο Reuters ο Σατόρου Γιοσίντα, αναλυτής εμπορευμάτων στην Rakuten Securities.

«Στήριξη στις τιμές παρέχουν επίσης οι προσδοκίες ότι οι συντονισμένες περικοπές στην παραγωγή θα συνεχιστούν, όπως αναμένεται να επιβεβαιωθεί στη συνάντηση του ΟΠΕΚ+ αργότερα αυτόν τον μήνα», πρόσθεσε.

Οι νάρκες στο Ορμούζ στοιχειώνουν το πετρέλαιο

Δύο δεξαμενόπλοια πετρελαίου προσέκρουσαν επίσης σε θαλάσσιες νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, με αποτέλεσμα να «εκραγούν» και να «καίγονται», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης την Πέμπτη.

Οι εντεινόμενες επιθέσεις του Ιράν κατά δεξαμενόπλοιων που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ —οι οποίες τον Νοέμβριο έφτασαν περίπου το ένα περιστατικό ανά ημέρα— εξακολουθούν να προσθέτουν ένα σημαντικό γεωπολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου στην αγορά.

Οι υπουργοί του ΟΠΕΚ+ θα πραγματοποιήσουν σειρά συναντήσεων στις 29 Νοεμβρίου για να καθορίσουν την πολιτική παραγωγής τους για το 2027. Η ομάδα αποτελείται από τον Οργανισμό Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών (ΟΠΕΚ) και εμπορικούς συμμάχους, όπως η Ρωσία.

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει προκαλέσει τη μεγαλύτερη αναστάτωση που έχει σημειωθεί ποτέ στο παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου και φυσικού αερίου, ενώ θα μπορούσε να μειώσει την παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου κατά περισσότερο από 4% έως το 2035, εάν οι κυβερνήσεις επιταχύνουν την ηλεκτροκίνηση, τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τη μετάβαση σε άλλα καύσιμα ως αντίδραση, ανέφερε την Πέμπτη ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA).

Ωστόσο, ορισμένοι αναλυτές εκτιμούσαν ότι η αδυναμία στις ευρύτερες χρηματιστηριακές αγορές θα ασκούσε πιέσεις στις τιμές του πετρελαίου, καθώς οι ασιατικές μετοχές υποχώρησαν την Παρασκευή, οδεύοντας προς τη χειρότερη εβδομάδα τους από το 2020.

«Οι διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα παραμένουν κίνδυνος, αλλά οι ανησυχίες για τη ζήτηση βραχυπρόθεσμα —που συνδέονται με την αποεπένδυση από τον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης (AI) και τη γενικότερη τάση αποφυγής κινδύνου (risk-off)— ασκούν πιέσεις στις τιμές», ανέφεραν αναλυτές της Saxo σε σημείωμά τους.

Παράλληλα, στη Ρωσία, η παραγωγή αργού πετρελαίου ενδέχεται να μειωθεί εκ νέου, καθώς εντείνονται οι ουκρανικές επιθέσεις σε διυλιστήρια και υποδομές εξαγωγών, σύμφωνα με αναλυτές και εμπόρους. Οι ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) έχουν μειώσει κατά 45% τον συνολικό όγκο επεξεργασίας αργού πετρελαίου στα ρωσικά διυλιστήρια από τα τέλη Οκτωβρίου, όπως μετέδωσε το Reuters την Τετάρτη.