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Σχεδόν 500.000 οριστικοποιημένες αιτήσεις στο myAGRO. Μετά τις προκαταβολές της 31.10.2026 και 11.11.2026 σε όσους υπέβαλαν αιτήσεις έως 25.9.2026, από τις 30 Νοεμβρίου ξεκινάει νέος κύκλος πληρωμών, που θα συνεχιστεί χωρίς διακοπή έως τον Ιούνιο. Για πρώτη φορά, η πλατφόρμα πληρωμών των αγροτών ανήκει και ελέγχεται από το Ελληνικό Δημόσιο.

Όλοι οι πραγματικοί δικαιούχοι αγροτικών ενισχύσεων θα πληρωθούν κανονικά, και κανείς δεν θα χάσει ούτε ένα ευρώ από όσα δικαιούται. Αυτό το μήνυμα στέλνουν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και η ΑΑΔΕ, με την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων, που θα περιληφθούν στην προκαταβολή της 30ης Νοεμβρίου, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας myAGRO.

Ο κύκλος πληρωμών που ξεκινάει από τις 30 Νοεμβρίου, θα συνεχιστεί έως τον Ιούνιο του 2027, για όσους υποβάλλουν εγκαίρως και εγκύρως τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Με βάση τα στοιχεία, από το σύνολο των 555.000 σχεδόν παραγωγών, που ξεκίνησαν τη διαδικασία υποβολής δηλώσεων, το 90% οριστικοποίησε ήδη την αίτησή του. Οι υπόλοιπες προσωρινές αιτήσεις μπορούν να συμπληρωθούν και να οριστικοποιηθούν έως τις 30.11, ώστε να περιληφθούν στην εκκαθαριστική πληρωμή του Δεκεμβρίου 2026.

Τα στοιχεία της υποβολής

Μέχρι σήμερα, έχουν οριστικοποιηθεί 495.000 αιτήσεις. Αναλυτικά:

· 71.000 αιτήσεις με δηλωμένο ζωικό κεφάλαιο (έως 17/11)

· 22.000 αιτήσεις με βιολογικές καλλιέργειες (έως 19/11)

· 402.000 λοιπές αιτήσεις

Πληρωμές χωρίς διακοπή έως τον Ιούνιο 2027

Το χρονοδιάγραμμα πληρωμών διαμορφώνεται ως εξής:

30 Νοεμβρίου 2026

· προκαταβολή βασικής ενίσχυσης και παρεμβάσεων αγροτικής ανάπτυξης (Πυλώνας 2: βιολογική γεωργία, κομφούζιο, διατήρηση αυτόχθονων φυλών)

εντός Δεκεμβρίου 2026

· εκκαθαριστική πληρωμή, στην οποία θα περιληφθεί το σύνολο των αιτούντων για βασική ενίσχυση, αναδιανεμητική, νέοι αγρότες και εκκαθάριση εξισωτικής

· πληρωμές de minimis

· πληρωμές Πυλώνα 2 για δημόσια έργα και άλλες παρεμβάσεις εκτός ΟΣΔΕ.

από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο 2027

· συνδεδεμένες ενισχύσεις / οικολογικά σχήματα / βιολογικά / πληρωμές Πυλώνα 2/ λοιπά μέτρα, με ενδεικτικές ημερομηνίες.

Ανοιχτές οι αιτήσεις για διορθώσεις έως τις 30 Νοεμβρίου

Οι αιτήσεις παραμένουν ανοιχτές για διορθώσεις και οριστικοποίηση έως τις 30 Νοεμβρίου 2026. Στη συνέχεια θα γίνουν οι απαιτούμενοι έλεγχοι για την εκκαθαριστική πληρωμή του Δεκεμβρίου. Σε αυτήν θα συμπεριληφθούν τόσο όσοι λαμβάνουν προκαταβολή, όσο και εκείνοι που θα ολοκληρώσουν την αίτησή τους έως τις 30 Νοεμβρίου. Οι παραγωγοί και οι φορείς υποδοχής που έχουν υποβάλει προσωρινές αιτήσεις, καθώς και όσοι μέχρι τώρα δεν έχουν υποβάλει αίτηση, καλούνται να ολοκληρώσουν την διαδικασία εγκαίρως.

Για πρώτη φορά, η πλατφόρμα πληρωμών ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο

Η πλατφόρμα myAGRO, μέσω της οποίας καταβάλλονται οι αγροτικές ενισχύσεις στους Έλληνες παραγωγούς, βρίσκεται πλέον στα χέρια της Ελληνικής Δημοκρατίας. Το Δημόσιο ελέγχει πλέον απευθείας το σύστημα, τα δεδομένα και τη διαδικασία, από την υποβολή της αίτησης έως την πίστωση του λογαριασμού του δικαιούχου. Επίσης, για πρώτη φορά, σειρά διασταυρώσεων γίνεται πλέον κατά την υποβολή της αίτησης, και όχι μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής.

Απλοποιήσεις και διαρκής διαβούλευση

Για τη μέγιστη δυνατή διευκόλυνση των δικαιούχων, απλοποιήθηκε η διαδικασία, με:

· Ελάχιστο ποσοστό επικάλυψης στο 55% στις περιοχές με λειτουργούν Κτηματολόγιο

· Δυνατότητα υποβολής με ΑΤΑΚ αντί για ΚΑΕΚ σε ακίνητα έως 10 στρέμματα

· Δυνατότητα προσυμπληρωμένης και απλουστευμένης αίτησης, την οποία αξιοποίησαν 56.000 αγρότες

· Ψηφιακές εξουσιοδοτήσεις

· Ελέγχους σε πραγματικό χρόνο μέσω της διαλειτουργικότητας με το myDATA, το E9, τα μισθωτήρια και τις τράπεζες

· Αυτόματη προσαρμογή της ψηφιοποίησης του αγροτεμαχίου στη δηλωθείσα έκταση

· Αυτόματη δημιουργία εγγραφών για όλους τους ΚΑΕΚ ενός αγροτεμαχίου σε αναδασμό που δεν έχει ολοκληρωθεί

Η επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας στηρίχθηκε σε διαρκή διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς του κλάδου (ΕΘΕΑΣ, ΓΕΩΤΕΕ, ΠΕΦΑΣΥ) και με τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) όλης της χώρας. Από τον Σεπτέμβριο έως σήμερα έχουν γίνει έντεκα συναντήσεις, δια ζώσης και διαδικτυακές. Σε αυτές συζητήθηκαν τα ζητήματα της εφαρμογής και, σε τεχνικό επίπεδο, λύθηκαν απορίες και τεχνικά θέματα που προέκυπταν στην πράξη.