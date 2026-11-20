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Νέα δυνατότητα προσυμπλήρωσης στοιχείων αναδασμού προστίθενται από την ΑΑΔΕ στην εφαρμογή myAgro για την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2026, καλύπτοντας περιπτώσεις αγροτεμαχίων που βρίσκονται σε νέους κλήρους αναδασμού, αλλά εξακολουθούν να εμφανίζονται στο Κτηματολόγιο με τους παλιούς ΚΑΕΚ.

Έτσι, μέσω νέας λειτουργίας στο myAGRO γίνεται αυτόματη προσυμπλήρωση των σχετικών εγγράφων για όλους τους ΚΑΕΚ ενός αγροτεμαχίου σε αναδασμό που δεν έχει ολοκληρωθεί.

Αναδασμοί σε εξέλιξη υπάρχουν στους νομούς Φλώρινας, Κοζάνης, Κιλκίς, Δράμας, Σερρών, Καβάλας, Ξάνθης, Έβρου και Ροδόπης

Όπως αναφέρει η ΑΑΔΕ, στην ΕΑΕ 2026, στην καρτέλα «Εξαιρέσεις ΑΤΑΚ» της εγγραφής ιδιοκτησίας, υπάρχει πλέον το κουμπί «Προσυμπλήρωση» για την ένδειξη «Αναδασμός».

Πότε χρησιμοποιείται

Όταν το αγροτεμάχιο βρίσκεται σε νέο κλήρο αναδασμού που δεν έχει ολοκληρωθεί: έχει παραχωρηθεί η νομή και η κυριότητα του νέου κλήρου και αυτός αποτυπώνεται στους ορθοφωτοχάρτες του myAGRO, αλλά δεν έχει καταχωρηθεί η κύρωση ή δεν εμφανίζονται οι πίνακες και τα διαγράμματα στο Κτηματολόγιο.

Στην περίπτωση αυτή το Κτηματολόγιο εμφανίζει ακόμη, κάτω από το αγροτεμάχιο, τους παλιούς ΚΑΕΚ.

Αναδασμοί σε εξέλιξη υπάρχουν στους νομούς Φλώρινας, Κοζάνης, Κιλκίς, Δράμας, Σερρών, Καβάλας, Ξάνθης, Έβρου και Ροδόπης.

Τι κάνετε

Στο παράθυρο νέας εγγραφής ιδιοκτησίας του αγροτεμαχίου, στην καρτέλα «Εξαιρέσεις ΑΤΑΚ», επιλέγετε Ένδειξη «Αναδασμός» και συμπληρώνετε ΑΦΜ, Είδος και ημερομηνίες έναρξης και λήξης. Δεν συμπληρώνετε Επιφάνεια, ΚΑΕΚ και Λόγο μη ταυτοποίησης ΚΑΕΚ. Στα ιδιοχρησιμοποιούμενα αγροτεμάχια δεν συμπληρώνονται ημερομηνίες.

Πατάτε «Προσυμπλήρωση». Στον πίνακα προστίθεται μία εγγραφή για κάθε ΚΑΕΚ που τέμνει το αγροτεμάχιο, με λόγο μη ταυτοποίησης «Αναδασμός» και επιφάνεια ίση με το τμήμα του αγροτεμαχίου πάνω στον ΚΑΕΚ, όπως είναι εκείνη τη στιγμή τα όρια στον χάρτη.

Οι νέες εγγραφές είναι ήδη επιλεγμένες. Τις ελέγχετε και πατάτε «Μεταφορά στο Αγροτεμάχιο».

Αποθηκεύετε το αγροτεμάχιο. Εμφανίζεται μήνυμα που υπενθυμίζει πότε ισχύει ο λόγος «Αναδασμός».

Παράδειγμα:

Το αγροτεμάχιο βρίσκεται σε νέο κλήρο αναδασμού και κάτω από αυτό το Κτηματολόγιο εμφανίζει ακόμη τρεις παλιούς ΚΑΕΚ. Με την «Προσυμπλήρωση» δημιουργούνται τρεις εγγραφές «Αναδασμός», μία για κάθε ΚΑΕΚ, και το άθροισμα των επιφανειών τους ισούται με την έκταση του αγροτεμαχίου.

Χρήση της λειτουργικότητας με προσοχή

Η χρήση της νέας λειτουργικότητας πρέπει να χρησιμοποιηθεί μόνο για τις περιπτώσεις αυτές και μόνο εντός των ορίων του αναδασμού. Πριν από την καταβολή των ενισχύσεων θα πραγματοποιηθεί ο σχετικός γεωχωρικός έλεγχος.

Όπως διευκρινίζει η ΑΑΔΕ:

ΚΑΕΚ που έχει ήδη εγγραφή «Αναδασμός» δεν προστίθεται ξανά.

Αν το αγροτεμάχιο δεν έχει γεωμετρία ή δεν τέμνει κανέναν ΚΑΕΚ, το κουμπί «Προσυμπλήρωση» δεν εμφανίζεται.

Αν δεν είναι δυνατός ο υπολογισμός της έκτασης, εμφανίζεται μήνυμα· δοκιμάστε ξανά.

Αν αλλάξετε τα όρια του αγροτεμαχίου μετά την προσυμπλήρωση, ελέγξτε τις επιφάνειες των εγγραφών.

Η προσυμπλήρωση υπάρχει μόνο στην καρτέλα «Εξαιρέσεις ΑΤΑΚ». Στις υπόλοιπες καρτέλες η ένδειξη «Αναδασμός» ελέγχεται κανονικά, όπως ισχύει για τις περιοχές με Κτηματολόγιο.

«Στον φάκελο τεκμηρίωσης τηρείτε απόφαση ή πράξη αναδασμού, πίνακα αναδασμού, διάγραμμα ή βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας, από τα οποία προκύπτει ότι ο αναδασμός δεν έχει ολοκληρωθεί», σημειώνει η ΑΑΔΕ.