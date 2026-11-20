Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Νέους κανόνες στις απαιτήσεις των ιδιοκτητών των Airbnb προς τους επισκέπτες σχετικά με τον καθαρισμό και την τακτοποίηση του χώρου, θέτει σε εφαρμογή από σήμερα, Παρασκευή (20/11) η πλατφόρμα.

Η Airbnb με τη θέσπιση των νέων κανόνων επιχειρεί να αντιμετωπίσει ένα από τα συχνότερα παράπονα των επισκεπτών, οι οποίοι πολλές φορές αναφέρουν ότι οι ιδιοκτήτες τους αναγκάζουν να πληρώσουν αυθαίρετα τέλη καθαρισμού, αλλά και να πραγματοποιήσουν πρόσθετες εργασίες, τις οποίες μπορεί ν’ αναλάβει κάποιος επαγγελματίας, όπως το πλύσιμο των πιάτων ή η αλλαγή των σεντονιών από τα κρεβάτια, πριν κάνουν check out από το κατάλυμα.

Οι «πρόσθετοι κανόνες», όπως τους αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία θα ισχύουν για όλες τις κρατήσεις που πραγματοποιούνται στην πλατφόρμα από σήμερα και έπειτα.

Με τους πρόσθετους κανόνες δίνεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες να ακολουθούν ένα διαφορετικό πλαίσιο, να θέτουν κάποιους συγκεκριμένους κανόνες, αλλά σε λογικά πλαίσια.

«Από τις 20 Νοεμβρίου, θα αρχίσουμε να ελέγχουμε τις καταχωρήσεις και να στέλνουμε email στους οικοδεσπότες που πρέπει να προβούν σε κάποια ενέργεια. Επίσης, θα παρέχουμε συμβουλές στο εργαλείο επεξεργασίας καταχώρησης για να προσαρμόσετε κανόνες που δεν ακολουθούν την πολιτική. Θα έχετε την ευκαιρία να υποβάλετε ένσταση και τουλάχιστον 20 ημέρες στη διάθεσή σας για να κάνετε αλλαγές», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Παράλληλα σημειώνεται πως με τους νέους κανόνες, οι οικοδεσπότες δεν θα μπορούν να επιβάλλουν πρόστιμα ή άλλες ποινές. «Μπορείτε να ενημερώσετε τους επισκέπτες για τυχόν πρόστιμα που μπορεί να επιβληθούν από την τοπική αυτοδιοίκηση ή την ένωση ιδιοκτητών», αναφέρει η Airbnb.

Σύμφωνα με τους νέες κανόνες της πλατφόρμας, οι επισκέπτες δεν θα πρέπει πλέον να καλούνται να εκτελούν εργασίες που κανονικά αναλαμβάνει ένας επαγγελματίας,

Η Airbnb σημειώνει ότι οι τυπικοί κανόνες σπιτιού βοηθούν τους επισκέπτες να καταλάβουν τι να περιμένουν και επίσης δίνεται η δυνατότητα στον οικοδεσπότη να προσθέσει κανόνες που αφορούν ειδικά το κατάλυμά του, καθώς και οδηγίες για τη διάρκεια μιας διαμονής και πριν από την αναχώρηση, όπως ότι οι επισκέπτες πρέπει να σβήσουν τις συσκευές και τα φώτα πριν την αναχώρηση.

Οι κανόνες για τα Airbnb

Οι επτά βασικοί κανόνες σπιτιού που θα μπορούν να ορίζουν οι ιδιοκτήτες, αφορούν:

Τον μέγιστο αριθμό επισκεπτών που μπορούν να διανυκτερεύσουν στο κατάλυμά,

Αν επιτρέπονται ή όχι κατοικίδια και, αν ναι, πόσα,

Αν επιτρέπεται ή όχι το κάπνισμα και το άτμισμα,

Τις ώρες κοινής ησυχίας, δηλαδή πότε πρέπει ο θόρυβος να περιορίζεται στο ελάχιστο,

Αν επιτρέπονται εκδηλώσεις (Η Πολιτική για τη Διατάραξη της Κοινότητας της Airbnb απαγορεύει τα πάρτι και τις εκδηλώσεις που προκαλούν αναστάτωση),

Αν επιτρέπεται η επαγγελματική φωτογράφιση και βιντεοσκόπηση,

Αν είναι απαραίτητο το κλείδωμα κατά την αναχώρηση και σχετικά με το πού πρέπει να επιστραφούν τα κλειδιά.

Η Airbnb προσθέτει ότι εκτός από τους τυπικούς κανόνες σπιτιού, ο ιδιοκτήτης μπορεί να γράψει πρόσθετους κανόνες για το κατάλυμά του.

Σε αυτούς περιλαμβάνονται οδηγίες κατά τη διάρκεια μιας διαμονής και πριν από την αναχώρηση, ωστόσο σύμφωνα με τη νέα πολιτική, οι πρόσθετοι κανόνες θα πρέπει να είναι εύλογοι και δεν θα επιτρέπεται από τους οικοδεσπότες να ζητούν εργασίες που συνήθως εκτελούνται από επαγγελματίες καθαριστές.

Tι αλλάζει

Πιάτα: Μπορείτε να ζητήσετε από τους επισκέπτες να αφήσουν τα χρησιμοποιημένα πιάτα στον νεροχύτη, αλλά όχι να τα πλύνουν και να τα τακτοποιήσουν.

Πλύσιμο ρούχων: Μπορείτε να ζητήσετε από τους επισκέπτες να μαζέψουν τις χρησιμοποιημένες πετσέτες, αλλά όχι να βγάλουν τα σεντόνια από το κρεβάτι ή να βάλουν πλυντήριο.

Σκουπίδια: Μπορείτε να ζητήσετε από τους επισκέπτες να διαχωρίζουν τα σκουπίδια και τα ανακυκλώσιμα στους κατάλληλους εσωτερικούς κάδους, αλλά όχι να μεταφέρουν τα σκουπίδια εκτός του χώρου.

Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας: Μπορείτε να ζητήσετε από τους επισκέπτες να απενεργοποιήσουν τον κλιματισμό όταν φεύγουν, αλλά όχι να μη χρησιμοποιούν μια παροχή που αναφέρεται στην καταχώρηση.

Παράλληλα, οι κανόνες, όπως αναφέρει το ertnews, κάθε καταλύματος θα εμφανίζονται πλέον πιο ευδιάκριτα στους επισκέπτες, ενώ θα περιλαμβάνονται και στις υπενθυμίσεις των κρατήσεών τους, ώστε να γνωρίζουν εκ των προτέρων τι αναμένεται από αυτούς.

Η Airbnb σημειώνει πως τα μηνύματα που ανταλλάσσει ο οικοδεσπότης με τους επισκέπτες είναι ένας ακόμη τρόπος για να τους βοηθήσει να καταλάβουν τις προσδοκίες του.

«Αν θέλετε να στείλετε στους επισκέπτες μια φιλική υπενθύμιση κατά τη διάρκεια της διαμονής τους, οι κανόνες σπιτιού σας είναι πλέον διαθέσιμοι ως προκαθορισμένη γρήγορη απάντηση που αντιστοιχεί στην καταχώρησή σας», υπογραμμίζει.