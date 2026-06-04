Χαβιέ Μιλέι: Η Αργεντινή καλεί την Τεχνητή Νοημοσύνη να απελευθερωθεί

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Η ανθρωπότητα βρίσκεται μπροστά σε μια τεχνολογική και οικονομική μετάβαση αντίστοιχης σημασίας με εκείνη που προκάλεσε η ίδρυση της Ολλανδικής Εταιρείας Ανατολικών Ινδιών το 1602 υποστήριξε σε άρθρο του στους Financial Times o πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι.

Κατά την άποψή του, η δημιουργία της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες θεσμικές καινοτομίες στην ιστορία, καθώς επέτρεψε την ανάπτυξη του καπιταλισμού περιορίζοντας τον κίνδυνο για τους επενδυτές. Όπως σημείωσε, η Βιομηχανική Επανάσταση δεν οφειλόταν μόνο στις τεχνολογικές ανακαλύψεις, αλλά και στο νομικό πλαίσιο που επέτρεψε την κινητοποίηση κεφαλαίων σε πρωτοφανή κλίμακα.

Ο Μιλέι επισήμανε ότι από τότε το παγκόσμιο ΑΕΠ έχει αυξηθεί περισσότερο από διακόσιες φορές, το κατά κεφαλήν εισόδημα έχει πολλαπλασιαστεί δεκαπέντε φορές και ο παγκόσμιος πληθυσμός έχει αυξηθεί επίσης δεκαπλάσια και πλέον. Κατά συνέπεια, θεωρεί ότι η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης συγκαταλέγεται δικαιωματικά ανάμεσα στις δέκα πιο σημαντικές εφευρέσεις στην ανθρώπινη ιστορία.

Η επίκαιρη λογική του 1602

Αναγνώρισε ότι η ιδέα της περιορισμένης ευθύνης είχε δεχθεί έντονη κριτική ήδη από τον 19ο αιώνα, όταν πολλοί υποστήριζαν ότι επέτρεπε στους πλούσιους επενδυτές να αναλαμβάνουν κινδύνους χωρίς να υφίστανται τις πλήρεις συνέπειες των αποτυχιών τους. Ωστόσο, κατά την άποψή του, η ίδια συζήτηση επανέρχεται σήμερα με αφορμή τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα την τεχνητή νοημοσύνη.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε μια δικαστική απόφαση στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2023, σύμφωνα με την οποία οι αποκεντρωμένοι αυτόνομοι οργανισμοί που βασίζονται στην τεχνολογία blockchain αντιμετωπίστηκαν νομικά ως απλές εταιρικές συμπράξεις. Η εξέλιξη αυτή, όπως υποστήριξε, αφαιρεί από τα μέλη τους την προστασία της περιορισμένης ευθύνης και δημιουργεί ένα νομικό πλαίσιο ακατάλληλο για την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών.

Κατά τον Αργεντινό πρόεδρο, η λογική που ίσχυσε το 1602 παραμένει επίκαιρη. Όπως οι πρώτες ανώνυμες εταιρείες χρειάζονταν ένα σταθερό νομικό περιβάλλον για να αναπτυχθούν, έτσι και οι επιχειρήσεις που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη απαιτούν σήμερα αντίστοιχες θεσμικές εγγυήσεις.

Υποστήριξε μάλιστα ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να έχει για την οικονομία επιπτώσεις ανάλογες με εκείνες της Βιομηχανικής Επανάστασης. Εάν η μηχανή απελευθέρωσε τον άνθρωπο από τους περιορισμούς της σωματικής εργασίας, η τεχνητή νοημοσύνη, σύμφωνα με τον ίδιο, μπορεί να τον απελευθερώσει από τους περιορισμούς της ανθρώπινης σκέψης, εκτοξεύοντας την παραγωγικότητα σε πρωτοφανή επίπεδα.

Με βάση αυτή τη λογική, η κυβέρνηση της Αργεντινής κατέθεσε νομοσχέδιο που δημιουργεί ένα ειδικό νομικό πλαίσιο για την ανάπτυξη και αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης. Ο Μιλέι εξήγησε ότι το σχέδιο βασίζεται σε τρεις θεμελιώδεις πυλώνες.

Οι τρεις πυλώνες του Μιλέι

Ο πρώτος αφορά τη διατήρηση ενός περιβάλλοντος περιορισμένων ρυθμίσεων. Η κυβέρνηση θεωρεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να αναπτυχθεί χωρίς πρόωρους ή υπερβολικούς κανονισμούς που θα μπορούσαν να ανακόψουν την καινοτομία πριν ακόμη γίνουν πλήρως κατανοητές οι δυνατότητές της.

Ο δεύτερος πυλώνας προβλέπει τη δημιουργία μιας νέας νομικής κατηγορίας εταιρειών, των λεγόμενων «μη ανθρώπινων εταιρειών». Πρόκειται για οργανισμούς που θα διοικούνται ή θα λειτουργούν από συστήματα τεχνητής νοημοσύνης και ρομποτικές πλατφόρμες.

Σύμφωνα με τον Μιλέι, εφόσον τέτοια συστήματα καλούνται να λαμβάνουν αποφάσεις αυτόνομα σε πολύπλοκα και απρόβλεπτα περιβάλλοντα, είναι αναπόφευκτο να αναλαμβάνουν και κινδύνους. Για τον λόγο αυτό, η περιορισμένη ευθύνη δεν αποτελεί προνόμιο αλλά αναγκαία προϋπόθεση για την ύπαρξή τους. Όπως διευκρίνισε, οι επιχειρήσεις αυτές θα μπορούν να διαθέτουν ανθρώπους μετόχους, χωρίς όμως αυτό να είναι απαραίτητο.

Ο τρίτος πυλώνας αφορά τη φορολογική πολιτική. Οι νέες εταιρείες θα επωφελούνται από χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές, ενώ οι μέτοχοι θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν το καθεστώς εταιρικής διακυβέρνησης που προτιμούν. Παράλληλα, η κυβέρνηση θα απαιτεί πλήρη διαφάνεια ως προς τους τελικούς δικαιούχους, ώστε η χώρα να μη μετατραπεί σε καταφύγιο παράνομων κεφαλαίων. Για κάθε νόμιμη επιχειρηματική δραστηριότητα, ωστόσο, η Αργεντινή φιλοδοξεί να προσφέρει ένα από τα πιο ελκυστικά θεσμικά περιβάλλοντα διεθνώς.

Ο Μιλέι παρουσίασε τη νομοθετική πρωτοβουλία και ως μια πρόσκληση προς επενδυτές και τεχνολογικές επιχειρήσεις. Υποστήριξε ότι τα τελευταία δύο χρόνια η Αργεντινή έχει αλλάξει ριζικά πορεία. Ο πληθωρισμός, που μέχρι πρόσφατα αποτελούσε υπαρξιακή απειλή για την οικονομία, έχει περιοριστεί σημαντικά, ενώ η δημοσιονομική πειθαρχία και ένα ευρύ πρόγραμμα απορρύθμισης έχουν επαναφέρει τη χώρα σε τροχιά ανάπτυξης ύστερα από δεκαπέντε χρόνια στασιμότητας.

Παράλληλα, τόνισε ότι οι επενδύσεις αυξάνονται στους τομείς της ενέργειας και της εξόρυξης, αξιοποιώντας τα πλούσια φυσικά αποθέματα της χώρας και το σχετικά σταθερό γεωπολιτικό περιβάλλον της περιοχής. Υπενθύμισε επίσης ότι η Αργεντινή βελτίωσε θεαματικά τη θέση της στους διεθνείς δείκτες οικονομικής ελευθερίας, καταγράφοντας μία από τις μεγαλύτερες ανόδους παγκοσμίως τα τελευταία χρόνια.

Καταλήγοντας, ο πρόεδρος της Αργεντινής δήλωσε ότι η χώρα του είναι πλέον ανοιχτή στις επιχειρήσεις και φιλοδοξεί να γίνει για την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης ό,τι υπήρξε το Άμστερνταμ για την εποχή της ναυσιπλοΐας και του πρώιμου καπιταλισμού. Όπως ανέφερε, στόχος είναι το Μπουένος Άιρες να εξελιχθεί σε παγκόσμιο κέντρο καινοτομίας, εκεί όπου η νομική φαντασία θα συναντήσει τη νέα τεχνολογική επανάσταση και θα συμβάλει στη διαμόρφωση του οικονομικού μέλλοντος του 21ου αιώνα.