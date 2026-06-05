Τραμπ: Οι δικηγόροι του αρνούνται να αποκαλύψουν οικονομικές πληροφορίες στο BBC σε αγωγή 10 δισ. δολ.

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Αρνείται να παραδώσει οικονομικά στοιχεία η νομική ομάδα του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, παρά το σχετικό αίτημα των δικηγόρων του BBC στο πλαίσιο της αγωγής δυσφήμισης ύψους 10 δισ. δολαρίων που έχει καταθέσει κατά του βρετανικού ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που επικαλούνται οι Financial Times.

Ο Τραμπ κατηγορεί το BBC ότι «παραποίησε σκόπιμα, κακόβουλα και παραπλανητικά» ομιλία του σε ντοκιμαντέρ της εκπομπής Panorama, προκειμένου να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι ενθάρρυνε την εισβολή υποστηρικτών του στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021.

Στην αγωγή του ζητεί αποζημίωση 10 δισ. δολαρίων, υποστηρίζοντας ότι το ντοκιμαντέρ προκάλεσε σοβαρή βλάβη στη φήμη του, οικονομικές απώλειες και ζημία στην αξία του εμπορικού του σήματος, των ακινήτων και των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων.

Σε απάντηση, το BBC επιδιώκει να τεκμηριώσει τον πραγματικό οικονομικό αντίκτυπο που φέρεται να είχε το ντοκιμαντέρ. Για τον σκοπό αυτό, επέδωσε κλήτευση στο Donald J. Trump Revocable Trust, το οποίο διαχειρίζεται τα επιχειρηματικά συμφέροντα και τα περιουσιακά στοιχεία του προέδρου. Μοναδικός διαχειριστής του trust είναι ο πρωτότοκος γιος του, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ.

Η νομική ομάδα του BBC ζήτησε την προσκόμιση οικονομικών εγγράφων που αφορούν τις συμμετοχές, την αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων, τα αποθέματα και το χαρτοφυλάκιο ακινήτων του trust. Το αίτημα εκτείνεται σε περίπου 400 εταιρείες και οντότητες που συνδέονται με αυτό, ενώ περιλαμβάνει και φορολογικές δηλώσεις, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα.

Το BBC διέθεσε χιλιάδες έγγραφα, ο Τραμπ κανένα

Μια σειρά δικονομικών κινήσεων τις τελευταίες εβδομάδες έχει αναδείξει τη διαμάχη γύρω από το εύρος των πληροφοριών που είναι διατεθειμένοι να αποκαλύψουν ο Τραμπ και οι δικηγόροι του trust κατά τη φάση της αποδεικτικής διαδικασίας (discovery), την ώρα που το BBC έχει ήδη παραδώσει δεκάδες χιλιάδες έγγραφα.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις, η νομική ομάδα του trust –η οποία είναι η ίδια με εκείνη που εκπροσωπεί τον πρόεδρο– υπέβαλε «πολλαπλές αντιρρήσεις», υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων ότι τα αιτήματα του BBC συνιστούν «αλιευτική έρευνα» (fishing expedition) και ότι το trust, ως μη διάδικος στην υπόθεση, δεν υποχρεούται να ανταποκριθεί.

Οι δικηγόροι του Τραμπ χαρακτήρισαν επίσης «παράλογη» και «ακατάλληλη» την προθεσμία των 30 ημερών που ζήτησε το BBC για την παράδοση «δεκάδων χιλιάδων εγγράφων από εκατοντάδες μη εμπλεκόμενα μέρη», διατυπώνοντας αντίστοιχες ενστάσεις και σε άλλα αιτήματα του οργανισμού.

Δικαστικές καταθέσεις του Μαΐου δείχνουν ότι η πλευρά Τραμπ είχε υποβάλει 503 αιτήματα για προσκόμιση εγγράφων, ενώ το BBC είχε ήδη παραδώσει περισσότερες από 45.000 σελίδες. Αντίθετα, ο Τραμπ δεν είχε προσκομίσει κανένα σχετικό έγγραφο.

Σε δική του κατάθεση, το BBC υποστήριξε ότι η βασική αιτία του αιτήματος για καθυστέρηση της διαδικασίας είναι η «κατηγορηματική άρνηση» του Donald J. Trump Revocable Trust να παράσχει οικονομικά στοιχεία, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος ο ενάγων επικαλείται ζημία στην αξία των επιχειρήσεων και των περιουσιακών του στοιχείων. Ο οργανισμός έκανε επίσης λόγο για συνεχιζόμενη άρνηση του προέδρου να καταθέσει οικονομικά στοιχεία στο πλαίσιο της αποδεικτικής διαδικασίας.

Παράλληλα, το BBC έχει ζητήσει από το δικαστήριο την απόρριψη της αγωγής, υποστηρίζοντας ότι το επίμαχο ντοκιμαντέρ δεν προβλήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες και, κατά συνέπεια, η υπόθεση δεν εμπίπτει στη δικαιοδοσία δικαστηρίου της Φλόριντα.

Ο Τραμπ ζητάει την εξαίρεση της δικαστικής λειτουργού

Η πλευρά Τραμπ ζήτησε επίσης την αντικατάσταση της δικαστικής λειτουργού που επιβλέπει τη διαδικασία, Ενζολίκ Α. Λετ, καθώς και νέα αναβολή της υπόθεσης. Μεταξύ άλλων, υποστήριξε ότι η Λετ είχε στο παρελθόν εκπροσωπήσει πρόσωπο που φέρεται να διατηρούσε στενούς δεσμούς με τη Χίλαρι Κλίντον και είχε εμπλακεί σε άλλη δικαστική διαμάχη του προέδρου.

Το BBC αντέτεινε ότι το αίτημα εξαίρεσης υποβλήθηκε «χωρίς καμία ουσιαστική βάση», πέρα από τον ισχυρισμό ότι η δικαστική λειτουργός είναι προκατειλημμένη εις βάρος του Τραμπ.

«Ο Τραμπ και το trust φαίνεται πλέον να ανησυχούν για το ενδεχόμενο η δικαστής Λετ να επιλύσει τη διαφορά αυτή, σε τέτοιο βαθμό ώστε να καταθέτουν δεύτερο αίτημα για την απομάκρυνσή της από την υπόθεση», αναφέρεται σε σχετική κατάθεση του BBC.

Η Λετ, η οποία σήμερα επιβλέπει την αποδεικτική διαδικασία στην υπόθεση του BBC, είχε προηγουμένως αναλάβει αντίστοιχο ρόλο στην αγωγή του Τραμπ κατά της Capital One για το κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών του Trump Organization μετά τα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου. Αργότερα, ο αρμόδιος περιφερειακός δικαστής την απομάκρυνε από την υπόθεση χωρίς να δώσει εξηγήσεις.

Οι δικηγόροι του Τραμπ υποστηρίζουν ότι το γεγονός αυτό αρκεί για να δικαιολογήσει την εξαίρεσή της και από την παρούσα υπόθεση. Το BBC, από την άλλη πλευρά, επισημαίνει ότι ο πρόεδρος δεν είχε ζητήσει την απομάκρυνσή της σε άλλες διαδικασίες στις οποίες είχε συμμετάσχει.

Ο βρετανικός οργανισμός έχει ήδη ζητήσει συγγνώμη από τον Τραμπ για το ντοκιμαντέρ Panorama, το οποίο προβλήθηκε τον Οκτώβριο του 2024, ωστόσο απορρίπτει ότι στοιχειοθετείται οποιαδήποτε αξίωση δυσφήμισης. Η υπόθεση οδήγησε τελικά στις παραιτήσεις του γενικού διευθυντή του BBC και της επικεφαλής ειδήσεων του οργανισμού.

Σε δήλωσή του προς τους Financial Times, εκπρόσωπος της νομικής ομάδας του Τραμπ υποστήριξε ότι το BBC ευθύνεται για τη «σκόπιμη και κακόβουλη δυσφήμιση» του προέδρου μέσω της διαστρέβλωσης και χειραγώγησης των δηλώσεών του.

«Καμία νομική μεθόδευση δεν μπορεί να αλλάξει αυτή την πραγματικότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Ο πρόεδρος Τραμπ θα συνεχίσει να ζητεί λογοδοσία από το BBC και από κάθε μέσο που διακινεί ψευδείς ειδήσεις».