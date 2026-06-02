ΗΠΑ: Ο νέος «εκλεκτός» του Τραμπ για τη θέση του διευθυντή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Τον Μπιλ Πούλτε διόρισε ο Ντοναλντ Τραμπ ως τον νέο διευθυντή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (DNI) των ΗΠΑ, ο οποίος θα διαδεχθεί την Τούλσι Γκάμπαρντ, η οποία παραιτήθηκε από το αξίωμα τον περασμένο μήνα.

Μέχρι την ημέρα του διορισμού του, ο Πούλτε διετέλεσε διευθύνων σύμβουλος της Pulte Capital Partners και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της PulteGroup, μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής κατοικιών στις ΗΠΑ, την οποία ίδρυσε ο παππούς του.

Επίσης, το 2025 ο αμερικανός πρόεδρος διόρισε τον Πούλτε διευθυντή της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Χρηματοδότησης Στέγασης (FHFA).

Σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Τραμπ ανέφερε την Τρίτη ότι ο Μπιλ Πούλτε, ο οποίος δεν διαθέτει εμπειρία στον τομέα της εθνικής ασφάλειας, έχει «βαθιά εμπειρία στη διαχείριση ευαίσθητων θεμάτων στην Αμερική» και ότι θα παραμείνει στο μεταξύ διευθυντής της FHFA και πρόεδρος των Fannie Mae και Freddie Mac.

Ο αμφιλεγόμενος Πούλτε και το «κυνήγι» των Δημοκρατικών

Κατά τη διάρκεια της θητείας του στην FHFA στην κυβέρνηση Τραμπ, ο Πουλτε ηγήθηκε μιας πολύκροτης έρευνας εναντίον της Lisa Cook, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ και διορισμένη από τον τέως πρόεδρο των Δημοκρατικών Τζο Μπάιντεν, με την κατηγορία ότι εμπλέκεται σε απάτη με ενυπόθηκα δάνεια.

Από την έναρξη της έρευνας, ο Τραμπ έχει προσπαθήσει να απολύσει την Cook, αλλά τα ομοσπονδιακά δικαστήρια έχουν εμποδίσει τις προσπάθειες του προέδρου και η ίδια παραμένει στη θέση της στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα. Η υπόθεσή της εκκρεμεί ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου, με την ίδια να αρνείται τις κατηγορίες.

Σημειώνεται επίσης ότι ο Πούλτε έχει στείλει ποινικές παραπομπές στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, καταγγέλλοντας απάτη σε στεγαστικά δάνεια από διάφορους πολιτικούς εχθρούς του Τραμπ, συμπεριλαμβανομένης της Γενικής Εισαγγελέα της Νέας Υόρκης Letitia James, του Γερουσιαστή Adam Schiff και του πρώην Βουλευτή Eric Swalwell, σύμφωνα με το CBS.

Σημαντικός δωρητής του Τραμπ κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 2024 για τον Λευκό Οίκο, ο Πούλτε παρέμεινε στην «αυλή» του προέδρου, αν και κατά καιρούς έχει έρθει σε σύγκρουση με άλλα μέλη της κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων και με τον Scott Bessent, υπουργό Οικονομικών.

Πίστη έναντι εμπειρίας;

Η απόφαση του Τραμπ να διορίσει τον Πούλτε στη θέση του διευθυντή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (DNI) ανησυχεί τους Δημοκρατικούς ότι ο πρόεδρος δίνει προτεραιότητα στην αφοσίωση έναντι της εμπειρίας για τη θέση αυτή – η οποία δημιουργήθηκε μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

«Αντί να επιλέξει έναν αναγνωρισμένο επαγγελματία στον τομέα της εθνικής ασφάλειας, ικανό να διατυπώνει ανεξάρτητες κρίσεις, ο πρόεδρος επέλεξε έναν αξιωματούχο που έχει δείξει όχι μόνο προθυμία αλλά και ζήλο να χρησιμοποιήσει τις εξουσίες της κυβέρνησης για να επιδιώξει πολιτική αντίποινα», δήλωσε την Τρίτη ο Mark Warner, επικεφαλής των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Πληροφοριών της Γερουσίας.

«Έτσι πολιτικοποιούνται οι μυστικές υπηρεσίες, εξαφανίζονται τα ενοχλητικά γεγονότα και οι υπηρεσίες που είναι επιφορτισμένες με την προστασία της δημοκρατίας μας μετατρέπονται σε εργαλεία για τη χειραγώγησή της, και οι Αμερικανοί μένουν πιο ευάλωτοι σε τρομοκρατικές επιθέσεις», πρόσθεσε ο Warner.