Πανελλαδικές 2026: Σε Ιστορία, Φυσική και Οικονομία εξετάζονται οι υποψήφιοι των ΓΕΛ

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Τα τελευταία μαθήματα Προσανατολισμού δίνουν σήμερα, Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026, οι υποψήφιοι των ΓΕΛ που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις διεκδικώντας μία θέση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για την ερχόμενη ακαδημαϊκή χρονιά.

Πιο συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι σήμερα θα εξεταστούν στα μαθήματα: Ιστορία (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), Φυσική (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και Οικονομία (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Υπενθυμίζεται, ότι η έναρξη των εξετάσεων έχει καθοριστεί να γίνεται στις 08:30 και έτσι, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες.

Αύριο Τρίτη, την σκυτάλη παίρνουν οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ οι οποίοι εξετάζονται σε τέσσερα μαθήματα (Υγιεινή, Ναυτικό Δίκαιο, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης και Στοιχεία Μηχανών.