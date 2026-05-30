Πανελλαδικές 2026: Αυτά είναι τα θέματα στα Νέα Ελληνικά για τα ΕΠΑΛ

Οι Πανελλαδικές ξεκίνησαν και στα ΕΠΑΛ με τους υποψήφιους να διαγωνίζονται στο μάθημα των Νέων Ελληνικών.

Οι υποψήφιοι κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις που βασίστηκαν σε απόσπασμα συνέντευξης του Ντέιβιντ Χολάντερ, καθηγητή του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης και συγγραφέα του βιβλίου «πώς το μπάσκετ μπορεί να σώσει τον κόσμο».

Στο εν λόγω κείμενο ο Χολάντερ μιλά για το βιβλίο του και για το πώς το μπάσκετ μπορεί να αντιμετωπιστεί όχι μόνο ως άθλημα αλλά ως τρόπος κατανόησης της κοινωνίας, καθώς σύμφωνα με το συγγραφέα ο τρόπος του παιχνιδιού – οι μη σταθερές θέσεις, οι «υψηλοί» στόχοι – μπορούν να λειτουργήσουν επίσης σε άλλα πεδία έξω από τους αγωνιστικούς χώρους.

Οι υποψήφιοι πέρα από το να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικά με το κείμενο και την κατανόησή του κλήθηκαν να αναπτύξουν το παρακάτω θέμα:

«Αξιοποιώντας στοιχεία από τη συνέντευξη που διάβασες, να γράψεις σε ένα άρθρο για την εφημερίδα του σχολείου σου τις απόψεις σου σχετικά με τα εφόδια που χρειάζεται ένας νέος άνθρωπος για να εκπληρώσει τα όνειρά του σε έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο (200‐250 λέξεις)».

Πηγή: in.gr