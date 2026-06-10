Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Οριακά θετικές οι αγορές

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Με μικρά κέρδη κινούνται σήμερα οι ευρωπαϊκές αγορές, με τους επενδυτές να διατηρούν τις ελπίδες τους για αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, ενώ παράλληλα αναμένουν τη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για τη νομισματική πολιτική.

Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει κέρδη 0,23% στις 620 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύεται κατά 0,15% στις 10.242 μονάδες, ο γερμανικός DAX καταγράφει άνοδο 0,10% στις 24.456 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κινείται υψηλότερα κατά 0,44% στις 8.239 μονάδες.

Σε επίπεδο τίτλων, η STMicroelectronics σημειώνει άνοδο 2,9%, μετά την αναβάθμιση της μετοχής από την BofA Global Research σε σύσταση «αγορά» (buy) από «ουδέτερη» (neutral).

Θετικά κινείται και η γερμανική Infineon, κατά 2,6%, ακολουθώντας το θετικό κλίμα στον ευρωπαϊκό κλάδο των ημιαγωγών.

Οι τιμές του αργού πετρελαίου, στο μεταξύ, παραμένουν κοντά στα 90 δολάρια ανά βαρέλι, μετά τη νέα ανταλλαγή στρατιωτικών πληγμάτων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, γεγονός που εξακολουθεί να θολώνει τις προοπτικές για άμεσο τερματισμό της σύγκρουσης.

Ωστόσο, οι επενδυτές συνέχισαν να στηρίζονται στις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τις οποίες μια συμφωνία για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, μιας από τις σημαντικότερες αρτηρίες μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως, βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωσή της.

Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τη νομισματική πολιτική αναμένεται αύριο, Πέμπτη, με τις αγορές να θεωρούν σχεδόν βέβαιη μια αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, ως απάντηση στις αυξανόμενες πληθωριστικές πιέσεις που προκαλεί η άνοδος του ενεργειακού κόστους.

Πέρα από την ίδια την απόφαση, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των επενδυτών επικεντρώνεται στις δηλώσεις των αξιωματούχων της ΕΚΤ σχετικά με τις μελλοντικές κινήσεις της νομισματικής πολιτικής και τις προοπτικές της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Παράλληλα, αργότερα μέσα στην ημέρα αναμένονται τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα οποία ενδέχεται να δώσουν νέες ενδείξεις για την επόμενη κίνηση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed).