Ινδία προς ΗΠΑ: Να τερματιστούν οι επιθέσεις κατά πλοίων – 3 ναυτικοί νεκροί

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Να σταματήσουν τις επιθέσεις κατά πλοίων κάλεσε η Ινδία τις Ηνωμένες Πολιτείες την Πέμπτη, μετά από τρεις αμερικανικές επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλοιων με ινδικό πλήρωμα αυτή την εβδομάδα, μεταξύ των οποίων και μία που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τριών ναυτικών.

Η Κεντρική Διοίκηση του αμερικανικού στρατού δήλωσε ότι αμερικανικό αεροσκάφος είχε πραγματοποιήσει επίθεση ακριβείας στο μηχανοστάσιο του Settebello

Οι θάνατοι αυτοί είναι οι πρώτοι που έχουν αναφερθεί από την έναρξη του αμερικανικού αποκλεισμού των πλοίων που συνδέονται με το Ιράν στις 13 Απριλίου, στο πλαίσιο του οποίου οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν θέσει εκτός λειτουργίας οκτώ πλοία και έχουν αναγκάσει περισσότερα από 100 άλλα να εκτρέψουν την πορεία τους.

«Αυτές οι επιθέσεις πρέπει να σταματήσουν και να τερματιστούν», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του ινδικού υπουργείου Εξωτερικών, Ραντχίρ Τζάισβαλ. «Ζητούμε επίσης διάλογο και διπλωματία, ώστε να μπορέσουμε να επιστρέψουμε σύντομα στην ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή».

Ο Τζάισβαλ ανέφερε ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ επιτέθηκε σε τρία πλοία με ινδικό πλήρωμα αυτή την εβδομάδα, μεταξύ των οποίων και ένα την Πέμπτη.

Ινδία καλεί ΗΠΑ

Το ινδικό υπουργείο κάλεσε τον αμερικανό επιτετραμμένο στη Νέα Δελχί την Τετάρτη για να εκφράσει τις «βαθύτατες ανησυχίες του για τις συνεχιζόμενες επιθέσεις», μετά από μια επίθεση εναντίον του δεξαμενόπλοιου «Settebello» ανοικτά του Ομάν, στην οποία έχασαν τη ζωή τους τρεις Ινδοί ναυτικοί.

Η Κεντρική Διοίκηση του αμερικανικού στρατού δήλωσε ότι αμερικανικό αεροσκάφος είχε πραγματοποιήσει επίθεση ακριβείας στο μηχανοστάσιο του Settebello «αφού το πλήρωμα επανειλημμένα δεν συμμορφώθηκε με τις οδηγίες των αμερικανικών δυνάμεων».

Αναφέρθηκε ότι το «Settebello» «παραβίασε τον ισχύοντα αποκλεισμό, επιχειρώντας να μεταφέρει πετρέλαιο από το Ιράν».

Η διαχειρίστρια εταιρεία του πλοίου, η IOS Marine FZE, απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι αγνόησε τις προειδοποιήσεις ή ότι μετέφερε ιρανικό αργό πετρέλαιο και ζήτησε τη διεξαγωγή διαφανούς διεθνούς έρευνας για το θέμα.

Το Settebello «δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το Ιράν ή το ιρανικό πετρέλαιο», ανέφερε σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στο X από την Ένωση Πλοιάρχων της Ινδίας (Forward Seamen’s Union of India).

Ο Ινδός υπουργός Ναυτιλίας Sarbananda Sonowal δήλωσε ότι ο θάνατος των τριών ναυτικών αποτελεί «βαριά απώλεια για τη ναυτιλιακή μας οικογένεια».

Σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία, η Ινδία διαθέτει περισσότερους από 300.000 ναυτικούς που εργάζονται σε παγκόσμιους ναυτιλιακούς στόλους.

Συνάντηση Μόντι και Τραμπ

Οι επιθέσεις των ΗΠΑ έρχονται εν όψει της συνόδου κορυφής της G7 την επόμενη εβδομάδα, όπου ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι αναμένεται να πραγματοποιήσει διμερείς συνομιλίες με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Το Centcom ανέφερε ότι ο αμερικανικός αποκλεισμός ακινητοποίησε οκτώ πλοία που δεν συμμορφώθηκαν, ανακατεύθυνε 134 πλοία που συμμορφώθηκαν και επέτρεψε τη διέλευση 42 πλοίων που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια.

Οι αμερικανικές δυνάμεις ακινητοποίησαν το πετρελαιοφόρο Marivex χωρίς φορτίο, το οποίο είχε επίσης ινδικό πλήρωμα, στον Κόλπο του Ομάν τη Δευτέρα, αφού αυτό προσπάθησε να πλεύσει προς ιρανικό λιμάνι.

Τα πλοία που στοχεύονται από τον αμερικανικό αποκλεισμό περιλαμβάνουν ιρανικά σκάφη καθώς και τα λεγόμενα δεξαμενόπλοια του «σκιώδους στόλου», τα οποία είναι συνήθως παλαιότερα σκάφη χωρίς δυτική ασφάλιση που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά πετρελαίου που υπόκειται σε κυρώσεις και πλέουν υπό τις σημαίες διαφόρων χωρών για να αποκρύψουν την πραγματική ιδιοκτησία, το φορτίο και τις κινήσεις τους.

«Καταδικάζω έντονα οποιαδήποτε πράξη από οποιονδήποτε φορέα που θέτει σε κίνδυνο τη ζωή των ναυτικών και την ασφάλεια της διεθνούς ναυτιλίας. Αυτό είναι απλά απαράδεκτο», δήλωσε την Τετάρτη ο Αρσένιο Ντομίνγκες, γενικός γραμματέας του οργανισμού ναυτιλίας του ΟΗΕ, του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού.