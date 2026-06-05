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Ινδία: Η Κεντρική Τράπεζα διατηρεί σταθερά τα επιτόκια καθώς η κρίση στο Ιράν εγκυμονεί κινδύνους

Η Κεντρική Τράπεζα (RBI) μείωσε επίσης την πρόβλεψή της για την ανάπτυξη στην Ινδία για το τρέχον οικονομικό έτος που λήγει τον Μάρτιο στο 6,6% από 6,9%

World 05.06.2026, 11:39
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Ινδία: Η Κεντρική Τράπεζα διατηρεί σταθερά τα επιτόκια καθώς η κρίση στο Ιράν εγκυμονεί κινδύνους
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Αμετάβλητα διατήρησε τα επιτόκια η κεντρική τράπεζα της Ινδίας την Παρασκευή, επιλέγοντας να κάνει παύση καθώς αξιολογεί τον αντίκτυπο της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή στη ρουπία και στην ευρύτερη οικονομία στην  Ινδία.

Η Κεντρική Τράπεζα της Ινδίας συνεδρίασε σε ένα πλαίσιο απότομης υποτίμησης της ρουπίας και οξέων οικονομικών κινδύνων, λόγω της κρίσης στο Ιράν που ώθησε προς τα πάνω τις τιμές ενέργειας και απειλεί να τροφοδοτήσει τον εγχώριο πληθωρισμό.

Η επιτροπή νομισματικής πολιτικής της RBI αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις της για την ανάπτυξη και αύξησε τις προβλέψεις της για τον πληθωρισμό, αλλά ψήφισε ομόφωνα να διατηρήσει το επιτόκιο repos πολιτικής στο 5,25%. Αυτό σηματοδοτεί την τρίτη συνεχόμενη παύση της κεντρικής τράπεζας μετά από μείωση των επιτοκίων που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο.

Εννέα από τους 11 οικονομολόγους που συμμετείχαν σε έρευνα της Wall Street Journal ανέμεναν ότι η RBI θα παρέμενε σταθερή την Παρασκευή, με δύο να προβλέπουν αύξηση του επιτοκίου κατά 25 μονάδες βάσης.

Η RBI ψήφισε επίσης να διατηρήσει μια ουδέτερη νομισματική πολιτική, επεκτείνοντας την προσέγγισή της «αναμονής και όρασης», καθώς η γεωπολιτική αβεβαιότητα κυριαρχεί στις προοπτικές.

«Αντιμέτωπη με δύσκολες αντισταθμίσεις, η νομισματική πολιτική έχει γίνει πιο επιφυλακτική», ανακοίνωσε ο διοικητής της RBI, Σαντζάι Μαλχότρα. «Η MPC έκρινε ότι θα ήταν συνετό να περιμένει να προκύψει μεγαλύτερη σαφήνεια», είπε.

Ινδία

Η Ινδία αντέχει απέναντι στην κρίση

Μέχρι στιγμής, η ινδική οικονομία έχει αντεπεξέλθει στις αντιξοότητες που προκύπτουν από τη σύγκρουση, δήλωσε ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της χώρας.

Ο γενικός πληθωρισμός παραμένει κάτω από τον στόχο, καθώς η μετακύλιση των υψηλότερων παγκόσμιων τιμών στο εγχώριο κόστος ήταν περιορισμένη, σημείωσε η RBI. Η ιδιωτική κατανάλωση ήταν ανθεκτική, παράλληλα με τις επενδύσεις πάγιων αγαθών και τις εξαγωγές.

Ωστόσο, η τράπεζα αύξησε την πρόβλεψη για τον πληθωρισμό για το τρέχον οικονομικό έτος στο 5,1% από 4,6%, προειδοποιώντας ότι θα μπορούσε να αυξηθεί περαιτέρω λόγω διαταραχών της αλυσίδας εφοδιασμού, αστάθειας των τιμών των βασικών προϊόντων και καιρικών κραδασμών.

Η RBI μείωσε επίσης την πρόβλεψη ανάπτυξης για το τρέχον οικονομικό έτος που λήγει τον Μάρτιο στο 6,6% από 6,9%. Αυτό θα εξακολουθούσε να αντιπροσωπεύει έναν σταθερό ρυθμό ανάπτυξης, ιδιαίτερα εν μέσω του τρέχοντος κλίματος γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

«Η ινδική οικονομία εισήλθε σε αυτό το επεισόδιο παγκόσμιας αναταραχής με πολύ καλύτερα θεμελιώδη μεγέθη από ό,τι σε προηγούμενα παρόμοια επεισόδια», δήλωσε ο διοικητής της RBI.

Πριν από την απόφαση της Παρασκευής, η αδιάκοπη πτώση της ρουπίας είχε τροφοδοτήσει εικασίες ότι η κεντρική τράπεζα ενδέχεται να προχωρήσει στην πρώτη αύξηση των επιτοκίων της σε τρία χρόνια.

Το ινδικό νόμισμα έχει χάσει περισσότερο από 6% έναντι του δολαρίου μέχρι στιγμής το 2026, πιεσμένο από τις αυξημένες τιμές του πετρελαίου που απειλούν να αυξήσουν τον λογαριασμό εισαγωγών της Ινδίας και να ενισχύσουν τον πληθωρισμό.

Ο Μαλχότρα δήλωσε ότι η RBI ήταν έτοιμη να περιορίσει την υπερβολική αστάθεια και τις άτακτες κινήσεις της αγοράς, όπως απαιτείται. Η ρουπία ενισχύθηκε μετά τις δηλώσεις, με το δολάριο να υποχωρεί κατά 0,4% στις 95,4075 ρουπίες, σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG.

«Ωστόσο, με τον πληθωρισμό να αυξάνεται και την πίεση στη ρουπία να είναι πιθανό να παραμείνει, πιστεύουμε ότι το επιτόκιο repos θα αυξηθεί κατά 75 μονάδες βάσης συνολικά, φτάνοντας στο 6,00% μέχρι το τέλος του έτους», δήλωσε στην Journal ο Σιλάν Σαχ, αναπληρωτής επικεφαλής οικονομολόγος αναδυόμενων αγορών στην Capital Economics.

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