Φυσικό αέριο: Οι ΗΠΑ είναι πλέον κύριος προμηθευτής της Ινδίας

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Οι ΗΠΑ αναδείχθηκαν τον Μάιο ως ο κύριος προμηθευτής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και υγραερίου (LPG) στην Ινδία, καθώς οι αποστολές από τις χώρες του Κόλπου μειώθηκαν λόγω των διαταραχών στη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.

Η Ουάσιγκτον προμήθευσε 630.000 τόνους LPG στην Ινδία τον Μάιο, περίπου 60% περισσότερο από τους 380.000 τόνους που έλαβε η χώρα από όλες τις χώρες του Κόλπου συνολικά

Η Ινδία εισάγει το 60% του LNG και σχεδόν το σύνολο του LPG μέσω αυτής της κρίσιμης θαλάσσιας οδού, η οποία έχει διακοπεί από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν για πρώτη φορά στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Η Ουάσιγκτον προμήθευσε 630.000 τόνους LPG στην Ινδία τον Μάιο, περίπου 60% περισσότερο από τους 380.000 τόνους που έλαβε η χώρα από όλες τις χώρες του Κόλπου συνολικά, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler.

Οι ΗΠΑ εξήγαγαν 900.000 τόνους LNG στην Ινδία τον Μάιο, οι οποίοι αντιπροσώπευαν περισσότερο από το 40% των συνολικών αναγκών της Ινδίας και ήταν τριπλάσιοι σε σχέση με τον Απρίλιο, ανέφερε η Kpler.

Εμπειρογνώμονες ανέφεραν ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή ενίσχυσε τις εξαγωγές των ΗΠΑ, αλλά πρόσθεσαν ότι η αύξηση αυτή οφείλεται επίσης στην ευρύτερη προσπάθεια της Ουάσιγκτον να πουλήσει μεγαλύτερες ποσότητες ενεργειακών προϊόντων στην Ινδία. Ακόμη και πριν από την έναρξη του πολέμου, οι δύο χώρες ενέτειναν το εμπόριο ενέργειας μεταξύ τους.

«Στο μέλλον, το εμπόριο ενέργειας μεταξύ Ινδίας και ΗΠΑ θα επικεντρωθεί όλο και περισσότερο στο φυσικό αέριο», δήλωσε ο Sumit Ritolia, επικεφαλής αναλυτής της εταιρείας ενεργειακών πληροφοριών Kpler, στο CNBC.

Οι ΗΠΑ, με τους «άφθονους πόρους σχιστολιθικού φυσικού αερίου και την αναπτυσσόμενη υποδομή εξαγωγών», βρίσκονται σε μοναδική θέση για να επωφεληθούν από την ανάγκη της Ινδίας να διαφοροποιήσει τις προμήθειες φυσικού αερίου, πρόσθεσε.

Οι ΗΠΑ κερδίζουν μερίδιο αγοράς

Τα υψηλά έξοδα μεταφοράς εμπόδισαν τις ΗΠΑ να αποκτήσουν σημαντικό μερίδιο στην αγορά φυσικού αερίου της Ινδίας πριν από τον πόλεμο. Ωστόσο, η αποκοπή της Ινδίας από τον Κόλπο την έκανε πιο δεκτική στα φορτία φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ.

Η προσφορά υγραερίου (LPG) από τη Μέση Ανατολή «υπερείχε σταθερά των φορτίων των ΗΠΑ σε όρους κόστους παράδοσης», περιορίζοντας την ικανότητα των ΗΠΑ να κερδίσουν μερίδιο αγοράς στην Ινδία, δήλωσε ο Manish Sejwal, ανώτερος αντιπρόεδρος των αγορών εμπορευμάτων, πετρελαίου, υγρών φυσικού αερίου/LPG και νάφθας, στη Rystad Energy, μιλώντας στο CNBC.

Ο Sejwal πρόσθεσε ότι μέχρι τα τέλη Ιουνίου, η προμήθεια αμερικανικού LPG προς την Ινδία είναι πιθανό να ξεπεράσει το όριο του 1 εκατομμυρίου τόνων.

Το υγραέριο (LPG) χρησιμοποιείται κυρίως ως καύσιμο μαγειρικής στην Ινδία. Η προμήθεια και η τιμή του είναι πολιτικά ευαίσθητα θέματα και οι αρχές έχουν επιδιώξει να προστατεύσουν τους οικιακούς καταναλωτές από την αύξηση των παγκόσμιων τιμών.

Σύμφωνα με έκθεση της διεθνούς χρηματιστηριακής εταιρείας Nomura που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη, οι ΗΠΑ είναι «ο μεγαλύτερος ωφελούμενος» από τη στροφή της Ινδίας στην προμήθεια φυσικού αερίου. Η έκθεση αναφέρει ότι οι εξαγωγές της Ουάσιγκτον προς το Νέο Δελχί έχουν οκταπλασιαστεί σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα.

Ο Bineet Banka, αναλυτής μετοχών για τον τομέα της ενέργειας στη Nomura στην Ινδία, δήλωσε στο CNBC ότι η Ουάσιγκτον θέλει η Ινδία να μειώσει το εμπορικό της πλεόνασμα με τις ΗΠΑ, «και οι υψηλότερες εισαγωγές ενέργειας μπορεί να είναι ο καλύτερος τρόπος για να το επιτύχει».

Η εισαγωγή LNG από τις ΗΠΑ είναι πιο ακριβή από ό,τι από τον Κόλπο, αλλά «η Ινδία δεν έχει πολλές επιλογές», πρόσθεσε ο Banka.

Από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, το ινδικό νόμισμα έχει αποδυναμωθεί έναντι του δολαρίου, εν μέρει λόγω του αυξανόμενου κόστους των εισαγωγών ενέργειας της χώρας. Η Ινδία είναι ο τρίτος μεγαλύτερος εισαγωγέας αργού πετρελαίου στον κόσμο, ο τέταρτος μεγαλύτερος εισαγωγέας LNG και ο δεύτερος μεγαλύτερος εισαγωγέας υγραερίου (LPG).