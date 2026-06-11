Παραιτήθηκε ο γ.γ του υπουργείου Πολιτισμού, Γιώργος Διδασκάλου

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Την παραίτησή του υπέβαλλε ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου με φόντο το σκάνδαλο στις πολεοδομίες.

Κυβερνητικές πηγές επιβεβαίωσαν την παραίτηση Διδασκάλου αναφέροντας ότι «κάποιοι γενικοί γραμματείς που είχαν πολλά χρόνια στην ίδια θέση θεωρήθηκε από την πολιτική ηγεσία ότι έκλεισαν τον κύκλο τους και τους ζητήθηκε η παραίτηση τους».

Υπενθυμίζεται ότι είχε προηγηθεί η παραίτηση του γγ Χωρικού Σχεδιασμού του υπουργείου Περιβάλλοντος Ευθύμιου Μπακογιάννη.