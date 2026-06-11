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OpenAI: Εξετάζει δραστικές μειώσεις τιμών, προβλέποντας μάχη για χρήστες με την Anthropic

Η OpenAI μπορεί να μειώσει τις τιμές για τα tokens, την κεντρική μονάδα για τη μέτρηση του κόστους της τεχνητής νοημοσύνης, αν και οι συζητήσεις βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη

Tεχνητή νοημοσύνη 11.06.2026, 23:45
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OpenAI: Εξετάζει δραστικές μειώσεις τιμών, προβλέποντας μάχη για χρήστες με την Anthropic
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Το ενδεχόμενο δραστικής μείωσης των τιμών που χρεώνει στους χρήστες εξετάζει η OpenAI, καθώς επιδιώκει να κερδίσει πελάτες από τον ανταγωνιστή της Anthropic.

Η εταιρεία εξετάζει σημαντικές περικοπές σε ό,τι χρεώνει για τα tokens, τη μονάδα μέτρησης που χρησιμοποιούν οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης για να χρεώνουν τα προϊόντα τους. Η κίνηση αυτή θα γίνει εν αναμονή παρόμοιων περικοπών που αναμένει η εταιρεία από την Anthropic, σύμφωνα με πηγές της Wall Street Journal.

Τα στελέχη επιχειρήσεων έχουν αρχίσει να ανησυχούν για τις υψηλές τιμές για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, δήλωσε σε πρόσφατη εκδήλωση ότι το κόστος έχει γίνει «ένα τεράστιο ζήτημα».

«Νομίζω ότι θα έχουμε πολλούς τρόπους με τους οποίους μπορούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να αποκτήσουν μεγαλύτερη αξία με λιγότερες δαπάνες», είπε.

Οι δραστικές μειώσεις τιμών θα μπορούσαν ενδεχομένως να διαβρώσουν τα περιθώρια κέρδους και των δύο εταιρειών, οι οποίες ήδη χάνουν δισεκατομμύρια δολάρια λόγω του τεράστιου κόστους για τους υπολογιστικούς πόρους που απαιτούνται για τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης για την επεξεργασία ερωτημάτων και την εκτέλεση εργασιών.

Η OpenAI προσπαθεί να προλάβει τον νεότερο ανταγωνιστή της στην κούρσα για να κερδίσει εταιρικούς πελάτες που πληρώνουν μεγάλα χρηματικά ποσά για εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που μπορούν να βελτιώσουν την παραγωγικότητα στον χώρο εργασίας. Τα έσοδα της Anthropic αυξήθηκαν πρόσφατα αφότου το εργαλείο κωδικοποίησης Claude Code έγινε viral μεταξύ των μηχανικών λογισμικού, και η πενταετής νεοσύστατη επιχείρηση ξεπέρασε την αποτίμηση της OpenAI για πρώτη φορά. Η OpenAI έκτοτε έχει θέσει το δικό της εργαλείο κωδικοποίησης, το Codex, στο επίκεντρο της εταιρείας.

OpenAI

Σαμ Άλτμαν

Ο «πόλεμος» OpenAI – Anthropic

Ορισμένες εταιρείες έχουν επενδύσει τόσα πολλά χρήματα στα προϊόντα της Anthropic που οι ηγέτες τους επιδιώκουν τώρα να περιορίσουν τις δαπάνες. Νωρίτερα φέτος, ένα στέλεχος της Uber δήλωσε ότι η εταιρεία είχε φτάσει στο μέγιστο του προϋπολογισμού της για το 2026 για χρήση τεχνητής νοημοσύνης από πρακτορεία ή αυτόνομα, και ένας άλλος επικεφαλής εταιρείας δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι ήταν δύσκολο να συνδεθούν οι βελτιώσεις στην παραγωγικότητα του κωδικοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης με νέα χαρακτηριστικά πελατών.

Τέτοια σχόλια από πολλά στελέχη έχουν πυροδοτήσει μια συζήτηση εντός της Silicon Valley σχετικά με το tokenmaxxing, ή την πρακτική της χρήσης όσο το δυνατόν περισσότερων tokens για την ενίσχυση της παραγωγικότητας, συμπεριλαμβανομένων τρόπων που δεν δημιουργούν απόδοση των επενδύσεων.

Ένας πόλεμος τιμών θα ήταν μια πρώιμη δοκιμασία για την ισχύ των επιχειρηματικών μοντέλων και των δύο εταιρειών ενόψει των πολυαναμενόμενων δημόσιων εισαγωγών. Η OpenAI και η Anthropic έχουν αποσπάσει το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων από νέα προϊόντα Τεχνητής Νοημοσύνης, τροφοδοτώντας την άνοδό τους. Αλλά ένας υποκείμενος κίνδυνος που οι επενδυτές έχουν εντοπίσει εδώ και καιρό είναι η εναλλαξιμότητα των προϊόντων τους και η ευκολία με την οποία οι πελάτες μπορούν να εγκαταλείψουν το ένα για το άλλο.

Η OpenAI υπέβαλε εμπιστευτική αίτηση για δημόσια προσφορά νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ακολουθώντας τα βήματα της Anthropic. Σε πρόσφατο μήνυμα του προς τους εργαζομένους, ο Άλτμαν δήλωσε ότι η εταιρεία σχεδιάζει να εισαχθεί στο χρηματιστήριο «εντός του επόμενου έτους».

Η εταιρεία ανέφερε στην εμπιστευτική δήλωση υποβολής ότι υπήρχαν «πράγματα που θέλουμε να κάνουμε που είναι πιθανώς ευκολότερα ως ιδιωτική εταιρεία», αλλά αρνήθηκε να επεκταθεί περαιτέρω.

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