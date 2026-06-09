OpenAI: Υπέβαλε αίτηση για IPO

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Αίτηση για αρχική δημόσια προσφορά (IPO) στις ΗΠΑ υπέβαλε η OpenAI, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας τη Δευτέρα, ακολουθώντας τα βήματα της ανταγωνίστριας Anthropic και ενισχύοντας τις προσδοκίες για ένα νέο κύμα εισαγωγών στην αγορά τεχνητής νοημοσύνης.

Η OpenAI δεν αποκάλυψε το μέγεθος ή τους όρους της προσφοράς, ενώ διευκρίνισε ότι δεν έχει ακόμη καθοριστεί το χρονοδιάγραμμα της εισαγωγής. «Η διαδικασία ενδέχεται να απαιτήσει χρόνο, καθώς υπάρχουν ορισμένα πράγματα που είναι ευκολότερο να υλοποιηθούν όσο παραμένουμε ιδιωτική εταιρεία», ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

Το Reuters είχε μεταδώσει ότι η εταιρεία εξετάζει εισαγωγή με αποτίμηση που θα μπορούσε να φθάσει έως και το 1 τρισ. δολάρια, με το ντεμπούτο της στη Wall Street να τοποθετείται ακόμη και μέσα στο φθινόπωρο.

Εάν επιβεβαιωθεί μια τέτοια αποτίμηση, η OpenAI θα αποτελέσει μία από τις μεγαλύτερες δημόσιες εγγραφές στην ιστορία της τεχνολογίας, μαζί με άλλες εταιρείες που διεκδικούν αποτιμήσεις άνω του 1 τρισ. δολαρίων. Η εξέλιξη θεωρείται κρίσιμο τεστ για τη διάθεση των επενδυτών απέναντι στις μετοχές υψηλής ανάπτυξης.

Η SpaceX του Ίλον Μασκ έχει ήδη υποβάλει αίτηση για δημόσια εγγραφή, επιδιώκοντας άντληση 75 δισ. δολαρίων με αποτίμηση 1,75 τρισ. δολαρίων, ενώ η Anthropic ανακοίνωσε την 1η Ιουνίου ότι υπέβαλε εμπιστευτικά αίτηση για IPO στις ΗΠΑ, λίγες εβδομάδες μετά από μεγάλο γύρο χρηματοδότησης που την αποτίμησε κοντά στο 1 τρισ. δολάρια.

«Η OpenAI διατηρεί όλες τις επιλογές ανοιχτές, καθώς η Anthropic προχώρησε στην κατάθεση αίτησης μετά τον τελευταίο μεγάλο γύρο χρηματοδότησης», δήλωσε στο Reuters ο Μάικλ Άσλεϊ Σούλμαν, συνεργάτης της Cerity Partners.

Η εποχή της τεχνητής νοημοσύνης

Οι σχεδιαζόμενες εισαγωγές των OpenAI και Anthropic αναμένεται να σηματοδοτήσουν μια νέα φάση για τον τεχνολογικό κλάδο και τις διεθνείς κεφαλαιαγορές, με την τεχνητή νοημοσύνη να εξελίσσεται στο κυρίαρχο επενδυτικό θέμα της δεκαετίας.

Η OpenAI είχε ανακοινώσει νωρίτερα φέτος νέα χρηματοδότηση από επενδυτές όπως η SoftBank, η Amazon και η Nvidia, ενώ αποκάλυψε ότι το ChatGPT διαθέτει περισσότερους από 900 εκατ. εβδομαδιαίους ενεργούς χρήστες και πάνω από 50 εκατ. συνδρομητές.

Η αίτηση για IPO ακολουθεί την αναθεώρηση της στρατηγικής συνεργασίας της εταιρείας με τη Microsoft, έναν από τους πρώτους και σημαντικότερους επενδυτές της. Η νέα συμφωνία έδωσε στην OpenAI μεγαλύτερη ευελιξία για συνεργασίες με άλλους τεχνολογικούς κολοσσούς, όπως η Amazon και η Google.

Η Microsoft έχει επενδύσει συνολικά περίπου 13 δισ. δολάρια στην OpenAI από το 2019, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ανάπτυξη της εταιρείας αλλά και στην ενίσχυση της πλατφόρμας cloud Azure.

Τον Μάρτιο, η OpenAI ανέφερε ότι τα μηνιαία έσοδά της είχαν φθάσει τα 2 δισ. δολάρια, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες έχει ενημερώσει τους επενδυτές της ότι δεν αναμένει να καταστεί κερδοφόρα πριν από το 2030.

Για τους υποστηρικτές της τεχνητής νοημοσύνης, οι αποτιμήσεις αντανακλούν τη γέννηση μιας νέας τεχνολογικής πλατφόρμας αντίστοιχης με το διαδίκτυο. Για τους επικριτές, θυμίζουν όλο και περισσότερο τις υπερβολές της εποχής των dot-com, όταν οι προσδοκίες για μελλοντική ανάπτυξη αποσυνδέθηκαν από τα τρέχοντα οικονομικά μεγέθη.

Εντεινόμενος ανταγωνισμός

Παρά το προβάδισμά της, η OpenAI δραστηριοποιείται πλέον σε μια ολοένα και πιο ανταγωνιστική αγορά. Η Anthropic έχει εξελιχθεί σε έναν από τους βασικούς ανταγωνιστές της, με αυξανόμενη ζήτηση για τα μοντέλα Claude από επιχειρήσεις και προγραμματιστές λογισμικού.

Την ίδια στιγμή, τραπεζίτες της Wall Street εκτιμούν ότι οι μεγάλες δημόσιες εγγραφές εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσαν να αναζωογονήσουν την αγορά IPO των ΗΠΑ, αν και ορισμένοι προειδοποιούν ότι ενδέχεται να απορροφήσουν κεφάλαια που διαφορετικά θα κατευθύνονταν σε μικρότερες εισαγωγές.

Η εταιρική δομή και οι νομικές διαμάχες

Η OpenAI ιδρύθηκε το 2015 ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός με αποστολή την έρευνα στην τεχνητή νοημοσύνη. Το 2019 δημιούργησε κερδοσκοπικό βραχίονα, προκειμένου να χρηματοδοτήσει το διαρκώς αυξανόμενο κόστος ανάπτυξης προηγμένων μοντέλων.

Η ιδιαίτερη εταιρική της δομή βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας στα τέλη του 2023, όταν ο διευθύνων σύμβουλος Σαμ Άλτμαν απομακρύνθηκε προσωρινά από το διοικητικό συμβούλιο, πριν επιστρέψει λίγες ημέρες αργότερα ύστερα από έντονες αντιδράσεις εργαζομένων και επενδυτών.

Τον Δεκέμβριο του 2024 η OpenAI ανακοίνωσε σχέδιο αναδιοργάνωσης, με στόχο τη δημιουργία εταιρείας δημοσίου συμφέροντος (public benefit corporation), υποστηρίζοντας ότι η νέα δομή θα διευκολύνει την άντληση κεφαλαίων και θα μειώσει τους περιορισμούς που επιβάλλει ο μη κερδοσκοπικός μητρικός οργανισμός.

Η πρωτοβουλία προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τον Ίλον Μασκ, έναν από τους αρχικούς υποστηρικτές της εταιρείας, ο οποίος κατηγόρησε την OpenAI και τον Άλτμαν ότι απομακρύνθηκαν από την αρχική αποστολή τους και μετέτρεψαν τον οργανισμό σε όχημα ιδιωτικού κέρδους.

Ωστόσο, τον Μάιο αμερικανικό δικαστήριο απέρριψε βασικούς ισχυρισμούς της αγωγής του Μασκ, κρίνοντας ότι η OpenAI δεν παραβίασε νομικές υποχρεώσεις απέναντί του.