Δρομέας: Αύξηση πωλήσεων, ενίσχυση εξαγωγών

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Bελτιωμένα μεγέθη, παρουσιάζει η Δρομέας ABEEA και αυτό , όπως τόνισε ο πρόεδρος της εταιρείας Αθανάσιος Παπαπαναγιώτου, παρά τις διαχρονικές στρεβλώσεις που χαρακτηρίζουν το επιχειρηματικό περιβάλλον στη χώρα μας.

Μιλώντας στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, ο κ. Παπαπαναγιώτου υπογράμμισε τη σταθερή αναπτυξιακή πορεία της Δρομέας και την ενίσχυση της θέσης της στις διεθνείς αγορές.

Ισχυρή παρουσία της Δρομέας

Η εταιρεία συνεχίζει να υλοποιεί σημαντικά έργα για διεθνείς οργανισμούς και μεγάλους πελάτες, όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Γερμανικός Στρατός, επιβεβαιώνοντας την ανταγωνιστικότητα και την υψηλή ποιότητα των προϊόντων της.

Όπως τονίστηκε, η εμπειρία από τις διεθνείς αγορές αναδεικνύει τη σημασία της διαφάνειας, των σαφών τεχνικών προδιαγραφών και των ίσων όρων ανταγωνισμού, στοιχεία που συμβάλλουν στην υγιή επιχειρηματική ανάπτυξη.

Θετικές προοπτικές για το 2026

Για το 2026, η διοίκηση του Δρομέα εκτιμά ότι οι πωλήσεις θα κινηθούν σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με το προηγούμενο έτος, διατηρώντας τη θετική δυναμική της εταιρείας.

Παρά τις αβεβαιότητες που εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν το διεθνές οικονομικό περιβάλλον, η Δρομέας παραμένει προσηλωμένη στη διατήρηση μιας υγιούς χρηματοοικονομικής βάσης και στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους της.

Συνεχείς επενδύσεις

Οπως αναφέρεται η εταιρεια πραγματοποιεί επενδύσεις ύψους 1 έως 1,5 εκατ. ευρώ ετησίως, ενισχύοντας την παραγωγική της βάση και αναπτύσσοντας νέα ανταγωνιστικά προϊόντα.

Παράλληλα, κατά την περίοδο 2025-2026 συμμετείχε σε σημαντικές διεθνείς εκθέσεις στο Μαρόκο, το Παρίσι και το Μιλάνο, ενώ τον προσεχή Οκτώβριο θα συμμετάσχει και στην έκθεση της Κολωνίας, στο πλαίσιο της στρατηγικής περαιτέρω διεύρυνσης του πελατολογίου και ενίσχυσης της εξωστρέφειας.

Ο πρόεδρος της εταιρείας αναφέρθηκε επίσης στην πρόσφατη έγκριση για τη σύνδεση συστήματος ιδιοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω Net Billing, μια επένδυση που αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στη μείωση του ενεργειακού κόστους και στην περαιτέρω βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της εταιρείας.

Εξαγωγές

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ενίσχυση των εξαγωγικών δραστηριοτήτων της εταιρείας, καθώς και στις νέες προοπτικές συνεργασίας με την αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου αναμένονται περαιτέρω θετικές εξελίξεις.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Παπαπαναγιώτου εξέφρασε την αισιοδοξία του για τη συνέχεια της πορείας της Δρομέας , επισημαίνοντας ότι η εταιρεία διαθέτει τις οικονομικές δυνατότητες, την τεχνογνωσία και την αναγνώριση στην αγορά ώστε να συνεχίσει να ενισχύει την παρουσία της στην Ελλάδα και το εξωτερικό.