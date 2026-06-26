Antenna: Νέα επένδυση του Ομίλου στην Ιταλία με την DAZN

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Ο Όμιλος Antenna προχωρά σε μία ακόμη επένδυση στην Ιταλία, μετά την πρόσφατη εξαγορά της GEDI Gruppo Editoriale, ενός από τους σημαντικότερους οργανισμούς Μέσων Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας της χώρας, στον οποίο ανήκει, μεταξύ άλλων, η εφημερίδα La Repubblica.

Η ειδησεογραφική υπηρεσία θα ξεκινήσει στις 28 Ιουνίου 2026, κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026, αξιοποιώντας την απήχηση της κορυφαίας, παγκόσμιας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης, και θα περιλαμβάνει καθημερινό ενημερωτικό πρόγραμμα που θα συμπληρώνει την αθλητική κάλυψη της πλατφόρμας με ειδήσεις, αναλύσεις και θέματα επικαιρότητας.

Πρόκειται για το πρώτο ειδησεογραφικό πρόγραμμα στην Ιταλία που σχεδιάζεται αποκλειστικά για κοινό streaming, αξιοποιώντας τα δεδομένα και τα αναλυτικά εργαλεία της DAZN για τη διαμόρφωση περιεχομένου και την κάλυψη των αναγκών ενός νέου, ψηφιακού κοινού. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα θα παρουσιάζει την ιταλική και διεθνή επικαιρότητα, καθώς και τις σημαντικότερες εξελίξεις στον αθλητισμό, την τεχνολογία και την ψυχαγωγία, με έμφαση στην ανάλυση και σε μορφές περιεχομένου προσαρμοσμένες στις ψηφιακές πλατφόρμες και τις κινητές συσκευές.

Η νέα συνεργασία βασίζεται στην ήδη επιτυχημένη σύμπραξη των δύο εταιρειών κατά τη διάρκεια του FIFA Club World Cup 2025, όπου ο Όμιλος Antenna και η DAZN μετέδωσαν από κοινού τους 63 αγώνες της διοργάνωσης στην Ελλάδα. Παράλληλα, συνδυάζει τη μεγάλη εμπειρία του Ομίλου Antenna στον χώρο της ενημέρωσης, με τη σύγχρονη τεχνολογική πλατφόρμα της DAZN, η οποία μεταδίδει περισσότερα από 140.000 ζωντανά αθλητικά γεγονότα ετησίως σε περισσότερες από 200 αγορές παγκοσμίως.

Οι δύο οργανισμοί θα διαμορφώσουν ένα νέο πρότυπο ψηφιακής ενημέρωσης στην Ιταλία, ενώνοντας την ποιοτική δημοσιογραφία με το αθλητικό περιεχόμενο και την ψηφιακή καινοτομία. Ο Όμιλος Antenna θα έχει την ευθύνη της ανάπτυξης και της λειτουργίας της νέας ειδησεογραφικής υπηρεσίας, με έμφαση στην έγκυρη ενημέρωση. Το περιεχόμενο θα επιμελούνται έμπειροι δημοσιογράφοι της GEDI Digital, διασφαλίζοντας την ποιότητα και την αξιοπιστία του.

Πηγή: in.gr