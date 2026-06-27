Δημοσκόπηση: Η πλειοψηφία ζητά άλλη κυβέρνηση, ζουν χειρότερα από ό,τι το 2019

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Άνοδο τόσο για τη Νέα Δημοκρατία όσο και για την ΕΛΑΣ καταγράφει νέα δημοσκόπηση της GPO για την εφημερίδα «Παραπολιτικά», με την πλειοψηφία (68%) των ερωτηθέντων, πάντως, να δηλώνει ότι θέλει από τις επόμενες κάλπες να προκύψει μια άλλη κυβέρνηση, ενώ σχεδόν 5 στους 1ο (49,8%) τάσσονται υπέρ των πρόωρων εκλογών.

Ειδικότερα, η ΝΔ καταγράφει 26% στην πρόθεση ψήφου, ενισχύοντας τα ποσοστά της κατά μία μονάδα από την προηγούμενη δημοσκόπηση της εταιρείας, ενώ ανοδικά κινείται και η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, συγκεντρώνοντας 14,5%, η οποία βρίσκεται σταθερά στη δεύτερη θέση και αυξάνει τα ποσοστά της κατά 1,3 μονάδες.

Αντίθετα, το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει 10,2% σημειώνοντας μικρή πρώση (10,8% στην προηγούμενη μέτρηση). Σε τροχιά σημαντικής υποχώρησης βρίσκεται, όμως, το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», καθώς καταγράφει 6,9%, πέφτοντας κατά 2,3 μονάδες, την ώρα που η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου ανακτά δυνάμεις (8,2%) και βρίσκεται μια «ανάσα» πάνω από το ΚΚΕ (8%), το οποίο σημειώνει επίσης μικρή άνοδο.

Σε τροχιά ανόδου η ΕΛΑΣ

Στην εκτίμηση ψήφου, η ΝΔ καταγράφει 29,4%, με την ΕΛΑΣ να ανεβαίνει κατά 1,2 μονάδες στο 16,3% και το ΠΑΣΟΚ να βρίσκεται στην τρίτη θέση με 11,5%.

Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Ελληνική Λύση με 9,2%, με το ΚΚΕ να ακολουθεί από κοντά με 9% και την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» να έρχεται έκτη με 7,8%.

Παράλληλα, η Πλεύση Ελευθερίας μπαίνει στη Βουλή με 4,3%, ενώ όλα τα υπόλοιπα κόμματα (ΣΥΡΙΖΑ, ΜέΡΑ25, Φωνή Λογικής και Νίκη) μένουν εκτός – κάτι που προκύπτει και από τις απαντήσεις ως προς την πρόθεση ψήφου.

Σχεδόν 7 στους 10 θέλουν άλλη κυβέρνηση

Η μεγάλη πλειοψηφία (68%) των πολιτών, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, επιθυμεί να εκλεγεί μια άλλη κυβέρνηση στις επόμενες εκλογές, ενώ το 49,8% πιστεύει ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη πρέπει να οδηγηθεί σε πρόωρες κάλπες.

Παράλληλα, οι ερωτηθέντες, με ένα πλειοψηφικό ποσοστό της τάξης του 46,4%, δίνουν απάντηση στις συνεχείς συγκρίσεις που κάνει η κυβέρνηση της ΝΔ με την κυβέρνηση Τσίπρα, δηλώνοντας ότι το βιοτικό τους επίπεδο έχει χειροτερέψει σε σχέση με το 2019.

Την ίδια στιγμή, το 58,4% των πολιτών δηλώνει ότι επιθυμεί πολιτική αλλαγή, έναντι 38,9% που προκρίνει τη σταθερότητα, ενώ η προοπτική δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά εξακολουθεί να καταγράφει περιορισμένη δυναμική.

Πηγή: in.gr