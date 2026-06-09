Δημοσκόπηση: Οκτακομματική Βουλή – Μακριά από αυτοδυναμία η ΝΔ, σταθερά 2η η ΕΛΑΣ, τρίτο το ΠΑΣΟΚ

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Τις ανακατατάξεις που συντελούνται στο πολιτικό σκηνικό, καταγράφει νέα δημοσκόπηση, αυτή της Interview για την εφημερίδα Political, που παρουσιάζει και την προβλεπόμενη σύνθεση της βουλής στην οποία θα υπάρχουν 8 κόμματα.

Και σε αυτή τη δημοσκόπηση η ΝΔ είναι πρώτη αλλά μακριά από την αυτοδυναμία, η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα βρίσκεται σταθερά στη 2η θέση με τρίτο το ΠΑΣΟΚ. Το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού πέφτει στην πέμπτη θέση, πίσω από την Ελληνική Λύση. Σημαντικές είναι οι απώλειες για την Πλεύση Ελευθερίας, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ εξαϋλώνεται συγκεντρώνοντας μόλις 0,6%.

Δημοσκόπηση: Μακριά από αυτοδυναμία η ΝΔ, σταθερά 2η η ΕΛΑΣ, τρίτο το ΠΑΣΟΚ

Ειδικότερα στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία καταγράφει 28,3%, ενώ ακολουθούν η ΕΛΑΣ με 14,6% και το ΠΑΣΟΚ με 12,2%. Η Ελληνική Λύση συγκεντρώνει 7,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 7,3%, το ΚΚΕ 4,1%, η Φωνή Λογικής 3,7% και η Πλεύση Ελευθερίας 3%. Το ΜέΡΑ25 εμφανίζεται στο 2%, οι Δημοκράτες στο 1,8%, ενώ ΣΥΡΙΖΑ (0,6%), Νίκη (0,4%) και Νέα Αριστερά (0,4%) κινούνται κάτω από τη μονάδα. Το ποσοστό των αναποφάσιστων διαμορφώνεται στο 10,3%, ενώ «άλλο κόμμα» είπαν 3,8%.

Στην εκτίμηση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει 31,2%, ενώ η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα φτάνει στο 16%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ με 14,7%, ενώ ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 8,2% και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 8,1%. Το ΚΚΕ καταγράφεται στο 4,6%, η Φωνή Λογικής στο 4% και η Πλεύση Ελευθερίας στο 3,3%, ποσοστά που εξασφαλίζουν κοινοβουλευτική παρουσία. Εκτός Βουλής μένουν, σύμφωνα με την έρευνα, το ΜέΡΑ25 με 2,5%, οι Δημοκράτες με 2%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 0,6%, η Νίκη με 0,4% και η Νέα Αριστερά επίσης με 0,4%, ενώ το «άλλο κόμμα» συγκεντρώνει 4%.

Οκτακομματική βουλή

Με βάση την εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, η Βουλή που θα διαμορφωθεί φαίνεται πως θα είναι οκτακομματική με τις έδρες να κατανέμονται ως εξής:

Στο ερώτημα ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 29,4%. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο «Κανένας» με 17,4%, ενώ ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 13,6%.

Σε ό,τι αγορά ένα ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά, σχεδόν 8 στους 10 απαντούν ότι θα ήταν απίθανο να το ψηφίσουν.

Παράγοντες που επηρεάζουν την ψήφο

Ως προς τα κριτήρια που θα επηρεάσουν την ψήφο τους στις επόμενες εκλογές, το 43% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι θα επιλέξει με βάση τα προγράμματα των κομμάτων. Το 39% απαντά ότι θα ψηφίσει με γνώμονα την ανάγκη πολιτικής αλλαγής, ενώ το 15% αναφέρει πως θα στηρίξει παραδοσιακά το κόμμα με το οποίο ταυτίζεται πολιτικά.

Πηγή: in.gr