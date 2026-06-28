 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(7) "Economy"
    [1]=>
    string(14) "Housing Market"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "negative"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(24) "Negative News: Financial"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Ενοίκια: Η δαπάνη που «εξαφανίζει» τους μισθούς

Η χώρα με το μεγαλύτερο στεγαστικό βάρος στην Ευρώπη βλέπει πλέον τις αυξήσεις μισθών να εξανεμίζονται στο κόστος κατοικίας, ενώ η στέγη εξελίσσεται στη μεγαλύτερη οικονομική πίεση για τα νοικοκυριά

Ακίνητα 28.06.2026, 08:00
Σχολιάστε
Ενοίκια: Η δαπάνη που «εξαφανίζει» τους μισθούς
Ρεπορτάζ Αλέξανδρος Κλώσσας

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Για κάθε 100 ευρώ διαθέσιμου εισοδήματος που εισέρχονται σε ένα ελληνικό νοικοκυριό, τα 36 ευρώ κατευθύνονται στη στέγη. Κανένα άλλο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν καταγράφει τόσο υψηλό ποσοστό, με το μέσο όρο στην Ευρώπη να είναι στο 19%, σχεδόν στο μισό από αυτόν της Ελλάδας.

Τα στοιχεία για την αγορά στέγης στην Ελλάδα, δείχνουν ότι η στέγαση έχει μετατραπεί στη μεγαλύτερη πάγια δαπάνη των νοικοκυριών, απορροφώντας ένα ολοένα μεγαλύτερο μέρος των αυξήσεων στους μισθούς, περιορίζοντας την αγοραστική δύναμη εκατομμυρίων πολιτών.

Η κατάσταση είναι δυσχερέστερη καθώς σύμφωνα με τη Eurostat, το 28,9% των Ελλήνων δαπανά πάνω από το 40% του διαθέσιμου εισοδήματός του για κατοικία. Το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μόλις 8,2%. Με άλλα λόγια, σχεδόν τρεις στους δέκα Έλληνες βρίσκονται σε συνθήκες που οι ευρωπαϊκοί θεσμοί θεωρούν οικονομικά προβληματικές.

Οι μισθοί ανεβαίνουν, τα ενοίκια τρέχουν γρηγορότερα

Το τελευταίο διάστημα η κυβέρνηση προβάλλει τις αυξήσεις στον κατώτατο μισθό και τη βελτίωση των αμοιβών ως απόδειξη της ανθεκτικότητας της οικονομίας. Αν εξετάσει όμως κανείς τα στοιχεία θα δει ότι αυτή η αύξηση δεν βελτιώνει το βιωτικό επίπεδο των Ελλήνων, καθώς μεγάλο μέρος αυτής της αύξησης χάνεται στην αγορά κατοικίας.

Από το 2019 μέχρι σήμερα ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε κατά περίπου 39%. Την ίδια περίοδο οι τιμές των ενοικίων στις μεγάλες πόλεις αυξήθηκαν με πολύ ταχύτερους ρυθμούς. Σύμφωνα με στοιχεία της αγοράς ακινήτων:

●     Σε πολλές περιοχές της Αθήνας τα ενοίκια έχουν αυξηθεί κατά 55%-70% από το 2019.

●     Στη Θεσσαλονίκη οι αυξήσεις ξεπερνούν το 50%.

●     Το 2025 μόνο, τα ενοίκια στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 10,1%, καταγράφοντας μία από τις υψηλότερες επιδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το αποτέλεσμα είναι ότι οι μισθολογικές αυξήσεις αδυνατούν να καλύψουν το κόστος στέγασης. Σήμερα ένας εργαζόμενος που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό λαμβάνει περίπου 780 ευρώ καθαρά. Ένα μικρό διαμέρισμα σε πολλές περιοχές της Αθήνας κοστίζει πλέον από 500 έως 650 ευρώ τον μήνα. Ένα δυάρι σε αρκετές συνοικίες ξεπερνά τα 700 ευρώ. Η αναλογία είναι αποκαλυπτική. Για χιλιάδες εργαζόμενους το ενοίκιο απορροφά πάνω από το 60% του καθαρού εισοδήματος.

Πρόβλημα της μεσαίας τάξης

Μέχρι πριν από λίγα χρόνια το στεγαστικό θεωρούνταν κυρίως πρόβλημα των νέων που προσπαθούσαν να φύγουν από το πατρικό τους σπίτι. Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι η αδυναμία εξεύρεσης φτηνής στέγης επεκτείνεται πλέον σε ολόκληρη τη μεσαία τάξη. Οι αυξήσεις δεν εντοπίζονται μόνο στις περιοχές υψηλής ζήτησης ή στα τουριστικά κέντρα. Καταγράφονται πλέον σε συνοικίες που παραδοσιακά φιλοξενούσαν μισθωτούς και μεσαία νοικοκυριά.

Περιοχές όπως το Περιστέρι, το Αιγάλεω, ο Κορυδαλλός, η Νίκαια, το Ίλιον, η Καλαμαριά και οι δυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης εμφανίζουν σημαντικές ανατιμήσεις τα τελευταία χρόνια. Η μεταβολή αυτή αλλάζει τα χαρακτηριστικά του προβλήματος. Δεν αφορά πλέον μόνο όσους αναζητούν σπίτι. Αφορά όσους ήδη κατοικούν σε αυτό και καλούνται να ανανεώσουν το μισθωτήριό τους με αυξημένο ενοίκιο.

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η Ελλάδα δεν διαθέτει ούτε τα υψηλότερα ευρωπαϊκά ενοίκια ούτε τις ακριβότερες κατοικίες. Διαθέτει όμως από τα χαμηλότερα διαθέσιμα εισοδήματα στην Ευρωζώνη. Αυτός είναι ο λόγος που το στεγαστικό βάρος εμφανίζεται τόσο υψηλό, ειδικά να αναλογιστεί κάποιος ότι ένας εργαζόμενος στη Γερμανία ή στην Ολλανδία μπορεί να πληρώνει υψηλότερο ενοίκιο σε απόλυτους αριθμούς, διαθέτει όμως πολλαπλάσιο εισόδημα. Στην Ελλάδα το πρόβλημα δεν είναι μόνο το ύψος του ενοικίου αλλά η σχέση του με τον μισθό. Η διαφορά αυτή εξηγεί γιατί η χώρα εμφανίζεται σταθερά πρώτη στους ευρωπαϊκούς δείκτες στεγαστικής επιβάρυνσης.

Η ιδιοκατοίκηση υποχωρεί

Η Ελλάδα υπήρξε για δεκαετίες μία από τις χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά ιδιοκατοίκησης στην Ευρώπη. Η οικονομική κρίση, η πτώση των εισοδημάτων και η αδυναμία πρόσβασης σε στεγαστικό δανεισμό ανέτρεψαν σταδιακά αυτή την εικόνα. Πριν από περίπου δύο δεκαετίες η ιδιοκατοίκηση ξεπερνούσε το 80%. Σήμερα βρίσκεται κάτω από το 70%, αυξάνοντας έτσι διαρκώς τον αριθμό των νοικοκυριών που εξαρτώνται από την αγορά ενοικίου.

Η μεταβολή αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς η νέα γενιά δυσκολεύεται να περάσει από το ενοίκιο στην αγορά κατοικίας. Οι υψηλές τιμές ακινήτων, τα αυξημένα επιτόκια των προηγούμενων ετών και το κόστος διαβίωσης καθιστούν τη μετάβαση ολοένα δυσκολότερη.

Πλέον είναι βέβαιο οτι τα νέα δεδομένα αλλάζουν την εικόνα στην αγορά,  με την ιχυρή ανάκαμψη της αγοράς ακινήτων μετά το 2018, τις ξένες επενδύσεις, το πρόγραμμα Golden Visa, την ανάπτυξη των βραχυχρόνιων μισθώσεων και την περιορισμένη προσφορά νέων κατοικιών δημιούργησαν ένα περιβάλλον αυξημένων τιμών.  Την ίδια στιγμή, η οικοδομική δραστηριότητα δεν κατάφερε να καλύψει τη ζήτηση που συσσωρεύτηκε επί μία δεκαετία κρίσης.

Το αποτέλεσμα είναι μια αγορά με περιορισμένο απόθεμα διαθέσιμων κατοικιών και αυξημένο ανταγωνισμό μεταξύ των ενοικιαστών για τις ελάχιστες «ευκαιρίες» στην αγορά.

Αν και η συζήτηση για την αγοραστική δύναμη στην Ελλάδα επικεντρώνεται συνήθως στον πληθωρισμό, στα τρόφιμα και στην ενέργεια, οι αριθμοί δείχνουν ότι η κατοικία έχει αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα.  Η χώρα με τη μεγαλύτερη στεγαστική επιβάρυνση στην Ευρώπη καλείται πλέον να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα που επηρεάζει άμεσα την κατανάλωση, την αποταμίευση, τη δημιουργία οικογένειας και την κινητικότητα των εργαζομένων.

Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
economy
Ελληνική οικονομία: Η αόρατη κρίση πίσω από τη δημοσιονομική ευημερία
Economy

Η αόρατη κρίση πίσω από την ευημερία των... αριθμών
Ενοίκια: Η δαπάνη που «εξαφανίζει» τους μισθούς
Ακίνητα

Η δαπάνη που «εξαφανίζει» τους μισθούς
ΦΠΑ: Η μείωση φόρου φτάνει στο ράφι: Μύθος ή πραγματικότητα;
Tax

Η μείωση ΦΠΑ φτάνει στο ράφι: Μύθος ή πραγματικότητα;
Ακαθάριστα οικόπεδα: 9+1 πρακτικές οδηγίες – Τι γίνεται με τα πρόστιμα
Ακίνητα

Ακαθάριστα οικόπεδα: 9+1 πρακτικές οδηγίες - Τι γίνεται με τα πρόστιμα
ΣΕΠΕΕ: Με θετικό πρόσημο οι εξαγωγές ένδυσης στο α’ 4μηνο του 2026
Economy

Μικρή «ανάσα» στις εξαγωγές ένδυσης στο 4μηνο
Έκτακτο επίδομα παιδιού: Πότε θα καταβληθεί
Economy

Πότε πληρώνεται το έκτακτο επίδομα των 150 ευρώ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Βικτώρια: Η βασίλισσα που άλλαξε την Βρετανική Αυτοκρατορία και τον κόσμο
World

Η βασίλισσα που άλλαξε την Βρετανική Αυτοκρατορία

Στις 28 Ιουνίου 1838 ανέβηκε στον θρόνο η βασίλισσα Βικτώρια που έμελε να κυβερνήσει να μεγάλο μέρος του πλανήτη μέχρι το 1901

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Anthropic: Κοντά στην επαναφορά του Fable 5 μετά τη χαλάρωση των αμερικανικών περιορισμών
Tεχνητή νοημοσύνη

«Πράσινο φως» για την Anthropic – Επιστρέφει το Fable 5

Η Anthropic βρίσκεται ένα βήμα πριν ανακτήσει την πρόσβαση στο μοντέλο Fable 5, καθώς η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει την άρση των περιορισμών που είχαν επιβληθεί για λόγους εθνικής ασφάλειας

Νατάσα Σινιώρη
Τράπεζες: Επιχείρηση αύξηση πελατολογίου από τις τράπεζες μέσω νέων προσφορών
Τράπεζες

Οι τράπεζες στο «κυνήγι» νέων πελατών - Οι προσφορές και τα μπόνους

Συνεχίζουν οι τράπεζες τις επιθετικές στρατηγικές μάρκετινγκ για τη διεύρυνση του πελατολογίου τους

Αγης Μάρκου
Πόση υπολογιστική ισχύ χρειάζεται πραγματικά ο κόσμος;
Financial Times

Πόση υπολογιστική ισχύ χρειάζεται πραγματικά ο κόσμος;

Η κλίμακα δεν μπορεί να λύσει το θεμελιώδες πρόβλημα της τεχνητής νοημοσύνης όσον αφορά την ακρίβεια

Gary Marcus
Αttica Stores: Τι φέρνει η IPO – Η επόμενη μέρα και οι επενδύσεις
Business

Attica: Η υπερκάλυψη της IPO και η επόμενη μέρα

Τι φέρνει η επόμενη μέρα για την Attica μετά την IPO – Η ψήφος εμπιστοσύνης των επενδυτών και ο νέος κύκλος ανάπτυξης

Γιώργος Μανέττας
LVMH: Στόχος οι νέοι δισεκατομμυριούχοι της AI με το υπερπολυτελές Orient Express Yacht
Business

Orient Express - Το νέο σύμβολο πολυτέλειας για την ελίτ της ΑΙ

Η LVMH και η Accor ποντάρουν στη νέα γενιά δισεκατομμυριούχων της τεχνητής νοημοσύνης, επενδύοντας σε υπερπολυτελείς ταξιδιωτικές εμπειρίες μέσω του Orient Express

Νατάσα Σινιώρη
Παραγωγικότητα: Ποια είναι η συμβολή των εργαλείων ΑΙ
Economy

Σύμμαχος της παραγωγικότητας η ΑΙ; [γράφημα]

Τι πιστεύουν οι εργοδότες στην Ελλάδα για την συνεισφορά της Τεχνητής Νοημοσύνης στην ενίσχυση της παραγωγικότητας

Μαρία Σιδέρη
Μισθοί: Πόσο απέχει η Ελλάδα από τα επίπεδα του 2009;
Economy

Πόσο απέχει η Ελλάδα από τους μισθούς του 2009;

Σε όρους αγοραστικής δύναμης (οι μισθοί εν πολλοίς), η Ελλάδα εμφανίζει πλέον σημαντική υστέρηση έναντι των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης

Γιάννης Αγουρίδης
Περισσότερα από Ακίνητα
Ελληνική οικονομία: Η αόρατη κρίση πίσω από τη δημοσιονομική ευημερία
Economy

Η αόρατη κρίση πίσω από την ευημερία των... αριθμών

Η Ελλάδα καταγράφει πλεονάσματα, αναβαθμίσεις και μείωση του δημόσιου χρέους, την ώρα που οι οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία αυξάνονται

Αλέξανδρος Κλώσσας
ΦΠΑ: Η μείωση φόρου φτάνει στο ράφι: Μύθος ή πραγματικότητα;
Tax

Η μείωση ΦΠΑ φτάνει στο ράφι: Μύθος ή πραγματικότητα;

Τι δείχνουν η διεθνής εμπειρία και οι εμπειρικές μελέτες σχετικά με τη μείωση του ΦΠΑ

Γιάννης Αγουρίδης
Ακαθάριστα οικόπεδα: 9+1 πρακτικές οδηγίες – Τι γίνεται με τα πρόστιμα
Ακίνητα

Ακαθάριστα οικόπεδα: 9+1 πρακτικές οδηγίες - Τι γίνεται με τα πρόστιμα

Αν και η πλατφόρμα για τα ακαθάριστα οικόπεδα έχει κλείσει, ωστόσο ακόμα και η εκπρόθεσμη οικειοθελής συμμόρφωση μπορεί να προφυλάξει από τον καταλογισμό

ΣΕΠΕΕ: Με θετικό πρόσημο οι εξαγωγές ένδυσης στο α’ 4μηνο του 2026
Economy

Μικρή «ανάσα» στις εξαγωγές ένδυσης στο 4μηνο

Ποιες κατηγορίες του κλάδου της ένδυσης έδωσαν ώθηση στις εξαγωγές, σύμφωνα με τα στοιχεια του ΣΕΠΕΕ

Έκτακτο επίδομα παιδιού: Πότε θα καταβληθεί
Economy

Πότε πληρώνεται το έκτακτο επίδομα των 150 ευρώ

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Τα εισοδηματικά κριτήρια για το έκτακτο επίδομα παιδιού

Θεοδωρικάκος στον ΟΤ: Συμφωνία για μειώσεις τιμών ή συνεχίζεται το πλαφόν
Economy

Θεοδωρικάκος στον ΟΤ: Συμφωνία για μειώσεις τιμών ή πλαφόν

Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος ανέφερε ότι το πλαφόν στα καύσιμα θα αρθεί, διαχωρίζοντας έτσι τη συγκεκριμένη αγορά από το μέτωπο των τροφίμων

Αθανασία Ακρίβου
Παραγωγικότητα: Ποια είναι η συμβολή των εργαλείων ΑΙ
Economy

Σύμμαχος της παραγωγικότητας η ΑΙ; [γράφημα]

Τι πιστεύουν οι εργοδότες στην Ελλάδα για την συνεισφορά της Τεχνητής Νοημοσύνης στην ενίσχυση της παραγωγικότητας

Μαρία Σιδέρη
Latest News
Ελληνική οικονομία: Αναπτυξιακή ευκαιρία η διασύνδεση ναυτιλίας και ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας
Ναυτιλία

Ποιες ευκαιρίες ανοίγει η σύνδεση ναυτιλίας με ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία

Η παγκόσμια ναυπηγική δραστηριότητα προβλέπεται ότι θα εκτιναχθεί τα επόμενα χρόνια - «Κλειδί» η αναβάθμιση των ελληνικών ναυπηγοεπισκευαστικών μονάδων

Τράπεζες: Σε τροχιά σύγκλισης ελληνικά και ευρωπαϊκά πιστωτικά ιδρύματα
Τράπεζες

Σε τροχιά σύγκλισης ελληνικές και ευρωπαϊκές τράπεζες

Ελληνικές τράπεζες: Σε τροχιά σύγκλισης με τις ευρωπαϊκές - Πού υπερέχουν τα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα

Google: Περιορίζει τη χρήση των μοντέλων Gemini AI από την Meta
Tεχνητή νοημοσύνη

Φρένο στα μοντέλα Gemini της Meta βάζει η Google

Πού οδήγησαν τη Google και τη Meta οι αναγκαστικοί περιορισμοί στην υπολογιστική ισχύ

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Καύσωνας: Αλλάζει το ευρωπαϊκό καλοκαίρι – Τι δείχνουν τα δεδομένα Ιουνίου 2026
Κλιματική αλλαγή

Πιο συχνοί γίνονται οι καύσωνες στην Ευρώπη - Τα δεδομένα ανά χώρα

Όλο και πιο συχνός είναι ο καύσωνας στην Ευρώπη - Οι χώρες της Νότιας Ευρώπης και των Βαλκανίων παρουσιάζουν τους υψηλότερους μέσους όρους σε ακραίες θερμοκρασίες

Ισραήλ: Τα μεγάλα προβλήματα του Νετανιάχου εν όψει των εκλογών
Πολιτική

Ισραήλ: Τα μεγάλα προβλήματα του Νετανιάχου εν όψει των εκλογών

Μπορεί οι επερχόμενες εκλογές στο Ισραήλ να σημάνουν το πολιτικό τέλος του Νετανιάχου;

Νεκτάριος Δαργάκης
Χρυσός: Γιατί κατρακύλησε η τιμή του μέσα σε πέντε μήνες
Commodities

Θάμπωσε ο χρυσός μέσα σε πέντε μήνες - Πόσο κατρακύλησε η τιμή μου

Η εκρηκτική άνοδος του χρυσού αντιστράφηκε μόλις άρχισε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή

Ενοίκια: Η δαπάνη που «εξαφανίζει» τους μισθούς
Ακίνητα

Η δαπάνη που «εξαφανίζει» τους μισθούς

Η χώρα με το μεγαλύτερο στεγαστικό βάρος στην Ευρώπη βλέπει πλέον τις αυξήσεις μισθών να εξανεμίζονται στο κόστος κατοικίας, ενώ η στέγη εξελίσσεται στη μεγαλύτερη οικονομική πίεση για τα νοικοκυριά

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ελληνική οικονομία: Η αόρατη κρίση πίσω από τη δημοσιονομική ευημερία
Economy

Η αόρατη κρίση πίσω από την ευημερία των... αριθμών

Η Ελλάδα καταγράφει πλεονάσματα, αναβαθμίσεις και μείωση του δημόσιου χρέους, την ώρα που οι οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία αυξάνονται

Αλέξανδρος Κλώσσας
Πότε απαλλάσσεται από τον Φόρο Μεταβίβασης Ακινήτων (ΦΜΑ) η αγορά πρώτης κατοικίας (Β μέρος)
Experts

Πότε απαλλάσσεται από τον ΦΜΑ η αγορά πρώτης κατοικίας

Προϋποθέσεις για την απαλλαγή του ΦΜΥ, δικαιούχοι της απαλλαγής, ποτέ γίνεται η άρση της και πότε μπορούμε να αιτηθούμε απαλλαγή για δεύτερη  φορά

Απόστολος Αλωνιάτης
Ένας ΜΙΔΑΣ… διαφορετικός από τους άλλους
Opinion

Ένας ΜΙΔΑΣ… διαφορετικός από τους άλλους

Το ΜΙΔΑ φιλοδοξεί να γίνει η ενιαία ψηφιακή ταυτότητα κάθε ακινήτου, φέρνοντας περισσότερη διαφάνεια, αλλά και αυστηρότερους ελέγχους για εκατομμύρια ιδιοκτήτες

Ντίνος Σιωμόπουλος
Πόση υπολογιστική ισχύ χρειάζεται πραγματικά ο κόσμος;
Financial Times

Πόση υπολογιστική ισχύ χρειάζεται πραγματικά ο κόσμος;

Η κλίμακα δεν μπορεί να λύσει το θεμελιώδες πρόβλημα της τεχνητής νοημοσύνης όσον αφορά την ακρίβεια

Gary Marcus
Καλαμάτα: Επενδύσεις άνω των 125 εκατ. και στόχος οι 700.000 επιβάτες έως το 2030
Τουρισμός

Το αεροδρόμιο Καλαμάτας αλλάζει πίστα: Ο στόχος των 700.000 επιβατών

Το αεροδρόμιο της Καλαμάτας θα εξυπηρετεί 31 απευθείας αεροπορικές συνδέσεις, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών δρομολογίων

Λάμπρος Καραγεώργος
ΦΠΑ: Η μείωση φόρου φτάνει στο ράφι: Μύθος ή πραγματικότητα;
Tax

Η μείωση ΦΠΑ φτάνει στο ράφι: Μύθος ή πραγματικότητα;

Τι δείχνουν η διεθνής εμπειρία και οι εμπειρικές μελέτες σχετικά με τη μείωση του ΦΠΑ

Γιάννης Αγουρίδης
Γιεν: Από ορόσημο κοινωνικοπολιτικής μεταρρύθμισης σε παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα
World

Η ιστορία του γιεν που έγινε παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα

Το γιεν αποτυπώνει όσο λίγα άλλα πράγματα την πορεία της Ιαπωνίας από την μεσαιωνική φεουδαρχία σε παγκόσμια οκονομική δύναμη

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
UBS: Η μεγαλύτερη μεταφορά πλούτου στην ιστορία είναι εδώ: Πώς θα ξοδέψει η επόμενη γενιά τα τρισεκατομμύρια
World

Έρχεται η μεγαλύτερη μεταφορά πλούτου όλων των εποχών

Τρισεκατομμύρια δολάρια αναμένεται να μεταβιβαστούν από τους ιδρυτές στις νεότερες γενιές σε όλο τον κόσμο

Ο κίνδυνος ενός ισχυρού δολαρίου
Opinion

Ο κίνδυνος ενός ισχυρού δολαρίου

Η ενίσχυση του δολαρίου ΗΠΑ μπορεί να αποτελέσει τον σημαντικότερο κίνδυνο για τις διεθνείς αγορές.

Συμεών Μαυρουδής

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies